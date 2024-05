Sky Inclusion Days 2024, il 20 Maggio celebra la diversità che ci rende unici

Dopo il successo della prima edizione torna anche quest’anno l’appuntamento con SKY INCLUSION DAYS, il grande evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si impegna a promuovere e diffondere, perché la diversità ci rende unici. Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà lunedì 20 maggio a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e che sarà anche in diretta sui canali TV e digital di Sky.

Quest’anno il nostro viaggio ci porterà alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza, valorizzazione di ogni diversità e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.

Tanti gli ospiti del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’arte, della scienza, dell’intrattenimento e dello sport. Tra i più attesi, la scrittrice Chiara Gamberale; grandi donne dello spettacolo come la scrittrice, attrice e conduttrice Chiara Francini, la stand-up comedian Yoko Yamada e l’attrice Vittoria Schisano; l’atleta paralimpico Alessandro Ossola; l’autore, giornalista e podcaster Pablo Trincia; l’ex magistrato e giurista Gherardo Colombo; il Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria di Opera Silvio Di Gregorio; campionessa del tennis e vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta; il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti.

Sarà un modo per raccontare le sfide e il cammino di persone, comunità, organizzazioni e istituzioni, che ogni giorno lottano per trovare il delicato equilibrio tra diversità e accettazione in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalle condizioni dei detenuti alla disabilità, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio.

Questi temi sono da sempre identitari per Sky, che negli anni si èdistinta per il suo impegno nel sensibilizzare le persone sull’importanza dell’inclusione e della diversità, convinta che creare un ambiente dove ogni individuo possa essere sé stesso abbia un impatto positivo e profondo nella vita di tutti.

Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, dichiara:

“L’inclusione sociale non è solo una questione di giustizia, significa anche celebrare l’unicità delle persone e dare voce alle diversità per garantire a tutti il diritto di essere felici. Chi si sente parte attiva della comunità in cui vive, sviluppa più facilmente fiducia in sé stesso, un senso di scopo nella vita e una rete di supporto sociale solida e costruttiva. Ed è proprio per stimolare la diversità di pensiero e abbattere i pregiudizi che sono nati gli Sky Inclusion Days, che siamo felici di riproporre quest’anno nella seconda edizione. Siamo infatti convinti che una società inclusiva si costruisca attraverso il dialogo e la conoscenza e con il nostro evento vogliamo dare un piccolo ma concreto contributo in questa direzione”.

L’evento Sky Inclusion Days si avvale del patrocinio di: Comune di Milano, Consolato Generale Americano, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica.

Radio media partner: RTL 102.5

SKY INCLUSION DAYS MILANO – 20 MAGGIO, dalle 9:00 alle 18:30

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI

Via San Vittore 21, Milano

Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili su: inclusiondays.sky.it

Sky Inclusion Days 2024 - IL PROGRAMMA

Durante la mattinata, avremo l'opportunità di partecipare agli interventi di illustri personalità tra cui Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, che presenterà gli Sky Inclusion Days. Seguirà l'intervento di Alessandro Ossola, Presidente di Bionic People e Testimonial Sky per l'inclusione, il quale condividerà il suo pensiero sull'obiettivo della vita.

Successivamente, ci immergeremo in un coinvolgente workshop curato da Chiara Gamberale, autrice rinomata, e in una sessione condotta da Ivana di Martino, coach professionista e formatrice radiofonica, sulla ricerca della felicità. Avremo il privilegio di ascoltare Federica Lisi Bovolenta, ex Pallavolista, che ci parlerà di resilienza, e Chiara Bisignani, attivista per i diritti delle persone con disabilità, ci guiderà nella riflessione su dove risieda veramente la felicità. Seguirà un dibattito sull'Intelligenza Artificiale condotto da Alberto Maria Gambino, giurista, e moderato da Giuseppe de Bellis, Direttore di SkyTG24. La giornata proseguirà con un emozionante panel su Sky Up the Edit e i Valori dello Sport, con la partecipazione di Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, Federico Ferri, Direttore di SkySport, e Flavia Pennetta, campionessa di tennis e vincitrice US OPEN 2015, moderato da Sarah Varetto. Successivamente, verranno premiati i vincitori di Sky Up The Edit, con la partecipazione di Andrea Abodi, Giuseppe de Bellis, Federico Ferri e Sarah Varetto. Avremo anche la fortuna di assistere alla performance di Brazzo, rapper, e di partecipare a un workshop sull'apprendimento della lingua italiana dei segni, moderato da Monica Peruzzi, giornalista di SkyTG24.

Nel pomeriggio, il programma continuerà con gli interventi di Vittoria Schisano, attrice, Lucia Urciuoli, Presidente di Edge, Rosy Russo e Marco di Marco, Presidenti rispettivamente di Parole O_Stili e Take Group. Ci saranno momenti di svago con la stand-up comedy di Yoko Yamada e Nathan Kiboba, seguita dall'intervento di Chris Richmond Nzi, Founder e CEO di Mygrants. In seguito, Dalia Gaberscick, imprenditrice e figlia di Giorgio Gaber, ci parlerà dell'inclusività, moderata da Sarah Varetto. Saranno presenti anche Pablo Trincia, autore, giornalista e podcaster, Chiara Francini, scrittrice, attrice e conduttrice, e Gherardo Colombo, magistrato, insieme a Silvio di Gregorio, Direttore del carcere Opera, e Barbara Cavaleri, EVP Operations and Finance di Sky Italia, per discutere del lavoro in carcere, moderati da Paolo Foschini, giornalista del Corriere della Sera. Infine, avremo l'onore di ascoltare l'intervento dell'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, seguito da una performance musicale.

ore 9.00 - 13.00 L'apertura

Sarah Varetto , EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia presenta gli Sky Inclusion Days





, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia presenta gli L'obiettivo della vita

con Alessandro Ossola, Presidente Bionic People e Testimonial Sky per l'inclusione





con Presidente Bionic People e Testimonial Sky per l'inclusione Qualcosa

Workshop a cura di Chiara Gamberale, Scrittrice





Workshop a cura di Scrittrice Una corsa verso la felicità

con Ivana di Martino , Coach professionista, formatrice e speaker radiofonica





con , Coach professionista, formatrice e speaker radiofonica Noi non ci lasceremo mai

con Federica Lisi Bovolenta, ex Pallavolista

Modera: Federica Lodi, Giornalista Sky Sport





con ex Pallavolista Modera: Giornalista Sky Sport Dove sta la felicità?

con Chiara Bisignani, Attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità

Modera: Valentina Dolciotti , Direttrice DiverCity Magazine





con Attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità Modera: , Direttrice DiverCity Magazine Dibattito sull'Intelligenza Artificiale

con Alberto Maria Gambino, Giurista

Modera: Giuseppe de Bellis, Direttore SkyTG24





con Giurista Modera: Direttore SkyTG24 Sky Up the Edit e i Valori dello Sport

con Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Federico Ferri, Direttore SkySport

Flavia Pennetta , campionessa del tennis e vincitrice US OPEN 2015

Modera: Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia





con Ministro per lo sport e i giovani Direttore SkySport , campionessa del tennis e vincitrice US OPEN 2015 Modera: EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia Premiazione vincitori Sky Up The Edit

con Andrea Abodi , Ministro per lo sport e i giovani

Giuseppe de Bellis, Direttore SkyTG24

Federico Ferri, Direttore SkySport

Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia





con , Ministro per lo sport e i giovani Direttore SkyTG24 Direttore SkySport EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia Sono sordo mica scemo

performance di Brazzo, Rapper





performance di Rapper Impariamo la lingua italiana dei segni

workshop con Jenny Serpi, Tiktoker @jenniserpi

Brazzo, Rapper

Eugenia Giancaspro, Interprete LIS e Poetry Slammer

Modera: Monica Peruzzi, Giornalista SkyTG24