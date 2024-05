Sky Sport Tennis 🎾 ATP 250 Ginevra, ATP 250 Lione WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 20 a sabato 25 maggio: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile, i riflettori saranno puntati su due importanti eventi del circuito ATP 250: il torneo di Ginevra e il torneo di Lione. Questi eventi vedranno la partecipazione di alcuni dei migliori tennisti del mondo, pronti a darsi battaglia sulla terra rossa in preparazione ai prestigiosi tornei estivi. L'ATP 250 di Ginevra offrirà uno spettacolo imperdibile con match di altissimo livello, mentre il torneo di Lione, noto per la sua atmosfera accogliente e competitiva, promette altrettanto spettacolo. In ambito femminile, l'attenzione sarà rivolta al WTA 500 di Strasburgo e al WTA 250 di Rabat. Il torneo di Strasburgo, un appuntamento storico del circuito, vedrà impegnate alcune delle giocatrici più talentuose del panorama internazionale, pronte a sfidarsi per il prestigioso titolo. Allo stesso tempo, il torneo di Rabat, con il suo scenario affascinante, offrirà emozioni e sorprese con incontri avvincenti e grandi performance.

La squadra di telecronisti Sky sarà formata da voci esperte e appassionate che accompagneranno gli spettatori durante queste intense giornate di tennis. Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Gaia Brunelli e Paolo Aghemo offriranno commenti puntuali e coinvolgenti, analisi approfondite e interviste esclusive con i protagonisti dei tornei.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP di Ginevra e Lione

WTA di Strasburgo e Rabat sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 20 maggio, su Sky Sport Tennis e NOW, si potrà seguire il meglio dei quattro tornei dalle 11:00 alle 22:00, mentre su Sky Sport Uno e NOW la trasmissione sarà dalle 11:00 alle 16:00 e poi riprenderà dalle 18:30 alle 22:00. Martedì 21 maggio, su Sky Sport Tennis e NOW, ci sarà copertura continua dalle 11:00 alle 22:00, con il meglio dei quattro tornei. Su Sky Sport Uno e NOW, invece, la copertura sarà dalle 11:00 alle 16:00. Mercoledì 22 maggio, la programmazione su Sky Sport Tennis e NOW rimarrà dalle 11:00 alle 22:00, mentre su Sky Sport Uno e NOW si potrà vedere dalle 11:00 alle 16:00, sempre con il meglio dei quattro tornei.

Giovedì 23 maggio, Sky Sport Tennis e NOW trasmetteranno dalle 11:00 alle 22:00, e su Sky Sport Uno e NOW dalle 11:00 alle 16:00, con una ripresa dalle 18:30 alle 20:30, mantenendo la copertura del meglio dei quattro tornei. Venerdì 24 maggio, su Sky Sport Tennis e NOW, sarà possibile seguire le semifinali di Strasburgo a partire dalle 14:30. Sabato 25 maggio, Sky Sport Tennis e NOW offriranno la finale di Rabat dalle 13:00 e la finale di Strasburgo dalle 15:00. Su Sky Sport Arena e NOW, la finale di Lione sarà trasmessa dalle 14:30, mentre su Sky Sport Max e NOW la finale di Ginevra inizierà alle 15:00.

