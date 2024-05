Euro 2024: Sky porta la Coppa ufficiale in tour negli store di Napoli, Roma e Milano

Un appuntamento da segnare in agenda per i clienti Sky e i tanti appassionati di calcio: la Coppa ufficiale di Euro 2024 sarà in tour negli store Sky di Napoli, Roma e Milano. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino il trofeo, scattare un selfie ricordo e avvicinarsi all’evento calcistico dell’estate. Il tour della coppa partirà da Napoli il 21 e 22 maggio dal negozio flagship Sky di Via Chiaia, 28. Seguirà la tappa di Roma il 23 e 24 maggio nel negozio flagship Sky di Via Cola di Rienzo, 259. Doppia tappa a Milano, dove il 25 maggio sarà esposta presso il Mediaworld Tech Village di Viale Certosa, 29 e il 26 e 27 maggio in Corso Buenos Aires, 22.

Gli Europei 2024 inizieranno il 14 giugno e si svolgeranno in Germania. La gara inaugurale del 14 giugno alle 21, vedrà impegnata la Germania - padrona di casa - contro la Scozia, partita che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia entrerà in gioco il giorno seguente, sabato 15 giugno, a Dortmund contro l’Albania (fischio d’inizio alle 21). La finale di Euro 2024 è in programma domenica 14 luglio alle ore 21 all’Olympiastadion di Berlino. I canali di riferimento per seguire tutte le partite di UEFA Euro 2024 saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e i canali dal 251 in avanti. La visione di tutte le partite sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

Sono 24 le nazionali partecipanti agli Europei 2024, divise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale. L'Italia, vincitrice dell’ultima edizione, è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La Germania, che giocherà la gara inaugurale venerdì 14 giugno contro la Scozia, è nel gruppo A. La fase a eliminazione diretta inizierà sabato 29 giugno, mentre domenica 14 luglio alle 21 è in programma la finale a Berlino.

Una copertura straordinaria quella che Sky dedicherà agli Europei di calcio. L’intera competizione - 51 match anche su Sky Sport 4K, di cui 20 in esclusiva - sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre alle rubriche dedicate e le ultimissime su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social ufficiali per rimanere sempre aggiornati, con un occhio di riguardo per la nostra Nazionale. Studi pre e post di tutte le partite con i talent e le voci iconiche di Sky Sport. Per le partite dell'Italia saranno previsti studi on site con Federica Masolin e i suoi ospiti mentre le telecronache delle partite saranno seguite da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Seguiranno la squadra azzurra nel day by day: Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti e Peppe di Stefano.

Euro 2024 sui canali digital e social - Massima copertura di Euro 2024 anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata all’evento: news, live blogging, foto, video, probabili formazioni e pagelle dei match. Tutti gli aggiornamenti sull’evento calcistico più importante dell’estate anche sui canali social di Sky Sport.

Con NOW tutte le 51 partite di Euro 2024 su Sky in diretta streaming