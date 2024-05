Sky TG24 Live In torna al Palazzo Reale di Milano il 27 maggio con oltre trenta ospiti di spicco

Oltre trenta ospiti si alterneranno nel corso di Sky TG24 Live In che lunedì 27 maggio torna dopo un anno al Palazzo Reale di Milano, in diretta a partire dalle 9.00 del mattino. Al format ideato dal canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, che portal’informazione nelle città italiane, prenderanno parte: Elena Bonetti, Azione; Emma Bonino, +Europa; Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Maria Leptin, Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura; Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Gaetano Pedullà, M5S; Beppe Sala, Sindaco di Milano; Cecilia Strada, Pd e Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

E inoltre: Nicola Armaroli,Cnr; Ambrogio Beccaria, velista; Beppe Bergomi, commentatore Sky Sport; Fabio Caressa, telecronista e conduttore Sky Sport; Gino Cecchettin; Giuseppe Chiodo, Direttore Istituto per minori; Silvio Ciappi, criminologo; Tommaso Di Giovanni, Vice President International communication Philip Morris Italia; Arianna Errigo, portabandiera olimpica; Leonardo Fabbri, medaglia d’argento ai mondiali Budapest 2023 nel lancio del peso; Antonello Grimaldi,segretario generale della Pinacoteca Ambrosiana; Josefa Idem, campionessa olimpica di canoa; Matteo Laffranchi, responsabile di Rehab Technologies IIT-Inail; Nicoletta Manni, Étoile Teatro alla Scala; Valentina Montalto, ricercatrice indipendente ed esperta UNESCO; Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta; Domenico Piraina, Direttore di Palazzo Reale; Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Rava; Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del comune di Milano; Eugenio Santoro, ricercatore dell’Istituto Mario Negri di Milano e Simona Tironi, Assessore al Lavoro della Regione Lombardia.

Il programma della giornata comprende anche Tribù, l’approfondimento che vede Fabio Vitale confrontarsi faccia a faccia con i protagonisti della politica italiana, per raccontare le tante ‘tribù’ della politica: fra europeisti e identitari, liberali e conservatori. Ospite dell’appuntamento, nel corso di Sky TG24 Live In Milano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Alle 21.00, all’interno del panel ‘Raccontami una storia’, saliranno sul palco Stefano Nazzi,giornalista de Il Post, autore e podcaster true crime; Giorgio Porrà, storyteller e giornalista Sky Sport e Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster Sky TG24.

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale, la Sala delle Cariatidi si trasformerà in uno studio televisivo d’eccezione dove i protagonisti dialogheranno immaginando possibili soluzioni per gestire e risolvere le grandi questioni nazionali e internazionali che, legate fra loro, accomunano le sorti di tutta la terra e impongono la necessità di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea. Il filo conduttore sarà quello delle imminenti elezioni europee che dal 6 al 9 giugno indicheranno il nuovo panorama politico dell’Unione Europea e il segno delle future scelte da assumere rispetto all'agenda degli Stati membri in un contesto geopolitico in costante mutamento.

Lo studio tv ospiterà anche il pubblico, con il coinvolgimento di studenti universitari e di alcuni licei locali.In questa suggestiva cornice, il canale di news accoglierà i propri ospiti e chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione conAsacert - Assessment & Certification, Assolombarda, Banca Mediolanum S.p.A., Confcommercio, Fondazione Francesca Rava, Generali Italia, Gruppo SEA, La Rinascente S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk S.p.A..

I Partner tecnici sono Cassina S.p.A, NIO Cocktails e SAIC Motor Italy (marchio MG).

Nato 20 anni fa, Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Si caratterizza per una grande verticalità del racconto, per le breaking news e per saper affrontare – grazie ai propri approfondimenti, inchieste, analisi, reportage e interviste - i maggiori temi della nostra epoca che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Grazie al sito web e ai canali social (3,8 milioni di follower su Twitter, oltre 1,9 milioni su Facebook e 1,1 milioni su Instagram), Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico con la partecipazione attiva degli utenti. E con i profili Tik Tok e Youtube si apre a nuovi linguaggi e nuove audience.

Sky TG24 è la rete all news edita da Sky Italia, media & entertainmentcompany nata nel 2003 che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell’intrattenimento con 23 milioni di abbonati e controllato da Comcast NBCUniversal.