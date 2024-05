Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da giovedì 23 a domenica 26 maggio, appuntamento con l’ultima giornata della stagione 2023/2024. Venerdì alle 20.45 in campo Genoa-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, e in streaming su NOW. Domenica alle 18 tocca ad Atalanta-Torino (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre alle 20.45 va in scena Frosinone-Udinese (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Venerdì sera l’approfondimento nella Casa dello Sport è affidato a “Campo Aperto”, condotto da Marina Presello, insieme a Daniele Barone, Massimo Marianella e Fabio Quagliarella. Domenica appuntamentocon Giorgia Cenni e la “Casa dello Sport Day”, per introdurre il match delle 18 in compagnia di Paolo Assogna, Marco Nosotti e Gianfranco Teotino. Domenica sera a partire dalle 22.45 torna “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e il suo top team di ospiti composto da Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis. Allo spazio notizie Federica Frola.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

LA SERIE A SU SKY FINO AL 2029 - Sky Italia ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti e a quelli in esclusiva di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici. Dalla stagione 2024/2025 Sky rafforza così la sua offerta di calcio e si conferma la Casa dello Sport in Italia, con anche motori, tennis, basket e molto altro, per un totale di oltre 20 discipline sportive.

Dalla stagione 2024/2025, la Serie A sarà protagonista su Sky e in streaming su NOW, con tre appuntamenti serali di grande calcio italiano: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì (o venerdì) alle 20.45. A differenza del ciclo attuale, il pacchetto acquisito comprenderà anche 4 big match per ogni stagione e prevede un sistema di pick decisamente più favorevole, che assicurerà a Sky e NOW di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno.

Tutte le partite saranno disponibili anche con l’altissima definizione del 4K e, grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà inoltre le immagini più rilevanti di tutti i match, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24. Il racconto sarà ancora più ricco e completo con l’acquisizione dei diritti di archivio delle stagioni correnti.

Per quanto riguarda i clienti Sky Business di bar, hotel e altri locali pubblici, anche per il ciclo 2024/2029, Sky offrirà tutte le partite di Serie A sui canali Sky Sport Bar, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

SKY SERIE A 2023/24 DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Giovedì 23 maggio 2024 vedremo un'altra partita emozionante: Cagliari contro Fiorentina alle 20:45, disponibile tramite l'opzione ZONA DAZN attiva, quindi potrete seguirla su app DAZN e sul canale Zona DAZN (214).

Venerdì 24 maggio 2024 ci sarà un appuntamento con "Campo Aperto" dalle 20:00 alle 22:30, con Marina Presello, Daniele Barone, Massimo Marianella e Fabio Quagliarella in studio. Successivamente, avremo il match tra Genoa e Bologna alle 20:45, visibile su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà a cura di Federico Botti, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Per le interviste sul campo, ci saranno Riccardo Re e Marco Nosotti. Il Genoa cerca di migliorare i 46 punti finali del 2016, mentre il Bologna rimane al terzo posto dopo il pareggio 3-3 con la Juve. Le ultime cinque sfide a Marassi hanno visto due vittorie per parte e un pareggio.

Sabato 25 maggio 2024, avremo due partite interessanti: Juventus vs Monza alle 18:00 e Milan vs Salernitana alle 20:45, entrambe disponibili tramite l'opzione ZONA DAZN attiva, quindi potrete seguirla su app DAZN e sul canale Zona DAZN (214).

Domenica 26 maggio 2024, La Casa dello Sport Day inizierà alle 17:00 e proseguirà alle 20:00, con Giorgia Cenni, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Giancarlo Marocchi in studio, insieme a collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei. Alle 18:00 avremo Atalanta vs Torino, disponibile anche in 4K HDR con Sky Q SAT, su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Lorenzo Minotti, e bordocampo ed interviste affidati a Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo. Il Torino spera ancora in un posto di Conference League dopo il 3-1 sul Milan, mentre l'Atalanta è ancora in corsa per il terzo posto. Ha vinto 3-0 all'andata. In contemporanea, avremo Napoli vs Lecce alle 18:00 e Frosinone vs Udinese alle 20:45, entrambe disponibili tramite l'opzione ZONA DAZN attiva, quindi potrete seguirla su app DAZN e sul canale Zona DAZN (214). Infine, alle 20:45, avremo Empoli vs Roma, Hellas Verona vs Inter e Lazio vs Sassuolo, tutte disponibili tramite l'opzione ZONA DAZN attiva, quindi potrete seguirla su app DAZN e sui canali Zona DAZN (214, 215, 216). La giornata si concluderà con Sky Calcio Club alle 22:40, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Federica Frola per le news.

GIOVEDI 23 MAGGIO 2024

Cagliari vs Fiorentina ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

VENERDI 24 MAGGIO 2024

Campo Aperto dalle 20:00 e dalle 22:30

In studio: Marina Presello, Daniele Barone, Massimo Marianella e Fabio Quagliarella

Genoa vs Bologna ore 20:45

Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti - Commento Tecnico: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Marco Nosotti

Liguri per migliorare i 46 punti finali del 2016. Bologna sempre terzo dopo il 3-3 con la Juve. Due vittorie a testa e un pari nelle ultime 5 sfide a Marassi.

SABATO 25 MAGGIO 2024

Juventus vs Monza ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Milan vs Salernitana ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

DOMENICA 26 MAGGIO 2024

La Casa dello Sport Day dalle 17 e dalle 20:00

In studio: Giorgia Cenni, Paolo Assogna, Marco Nosotti, Giancarlo Marocchi

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Atalanta vs Torino ore 18:00 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo

Bergamaschi ancora in corsa per il terzo posto. Il Toro, dopo il 3-1 sul Milan, spera ancora in un posto di Conference League. Ha vinto 3-0 all'andata.

Napoli vs Lecce ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Frosinone vs Udinese ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste;: Marina Presello e Manuele Baiocchini

Ciociari salvi se pareggiano o anche se perdono ma l'Empoli non vince. Udinese obbligata a vincere per la salvezza o fare lo steso risultato dell'Empoli

Empoli vs Roma ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Hellas Verona vs Inter ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)

Lazio vs Sassuolo ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 3 (216)

Sky Calcio Club dalle 22:40

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini. Federica Frola per le news

Grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend. Il fatto del giorno o della settimana affrontato con la consueta competenza insieme alle anticipazioni sulle coppe europee rendono imperdibili gli ultimi 30 minuti del Club, da vivere senza giacca.

TUTTA 38a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo triennale con DAZN che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM su Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM, commentate dalla squadra di Sky Sport.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN .I clienti Sky Business,che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 215 e 216 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola.

Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la UEFA Champions League - con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime Video Sportsbar - tutta la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol.

L’offerta dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite di Serie BKT, oltre playoff e playout, ed il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

