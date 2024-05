Sky Sport, in diretta streaming la presentazione degli Europei 2024 | #SkyEuro2024

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Oggi è un momento di grande festa per Sky Sport, che si prepara a illuminare il Palazzo Reale di Milano con la presentazione speciale dedicata all'offerta televisiva per i tanto attesi Europei di Calcio Germania 2024. In questa cornice prestigiosa, la stampa e gli appassionati dello sport si riuniranno per scoprire in anteprima i dettagli del coinvolgente palinsesto che Sky Sport ha preparato per l'occasione. Non c'è dubbio che l'aria sia densa di aspettative e curiosità, mentre tutti attendono con impazienza di conoscere gli appuntamenti imperdibili, gli eventi emozionanti e i volti illustri che arricchiranno l'esperienza degli abbonati di Sky Sport durante questo grande evento calcistico.

Gli Europei 2024 inizieranno il 14 giugno e si svolgeranno in Germania. La gara inaugurale del 14 giugno alle 21, vedrà impegnata la Germania - padrona di casa - contro la Scozia, partita che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia entrerà in gioco il giorno seguente, sabato 15 giugno, a Dortmund contro l’Albania (fischio d’inizio alle 21). La finale di Euro 2024 è in programma domenica 14 luglio alle ore 21 all’Olympiastadion di Berlino. I canali di riferimento per seguire tutte le partite di UEFA Euro 2024 saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e i canali dal 251 in avanti. La visione di tutte le partite sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Sky Sport e Sky Calcio.

Sono 24 le nazionali partecipanti agli Europei 2024, divise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale. L'Italia, vincitrice dell’ultima edizione, è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La Germania, che giocherà la gara inaugurale venerdì 14 giugno contro la Scozia, è nel gruppo A. La fase a eliminazione diretta inizierà sabato 29 giugno, mentre domenica 14 luglio alle 21 è in programma la finale a Berlino.

Una copertura straordinaria quella che Sky dedicherà agli Europei di calcio. L’intera competizione - 51 match anche su Sky Sport 4K, di cui 20 in esclusiva - sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre alle rubriche dedicate e le ultimissime su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social ufficiali per rimanere sempre aggiornati, con un occhio di riguardo per la nostra Nazionale. Studi pre e post di tutte le partite con i talent e le voci iconiche di Sky Sport. Per le partite dell'Italia saranno previsti studi on site con Federica Masolin e i suoi ospiti mentre le telecronache delle partite saranno seguite da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Seguiranno la squadra azzurra nel day by day: Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti e Peppe di Stefano.

Massima copertura di Euro 2024 anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata all’evento: news, live blogging, foto, video, probabili formazioni e pagelle dei match. Tutti gli aggiornamenti sull’evento calcistico più importante dell’estate anche sui canali social di Sky Sport.

Inviato a Milano Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

