Marzio Perrelli (Sky): «Casa dello Sport anche in estate paradiso per gli appassionati»

Con il fischio d'inizio dell'UEFA Euro 2024, le stelle del calcio europeo si accendono su Sky e in streaming su NOW. Dal 14 giugno al 14 luglio, la casa dello sport di Sky diventa l'epicentro di 200 ore di puro spettacolo, trasmettendo tutti e 51 i match in diretta, di cui 20 in esclusiva. Ma non è solo calcio: è l'evento clou dell'estate italiana di Sky Sport, con oltre 3.500 ore di eventi live, garantendo almeno un evento al giorno per soddisfare ogni palato sportivo, dal tennis a Wimbledon in esclusiva, alle Olimpiadi di Parigi su Eurosport, agli Europei di atletica a Roma, fino all'America’s Cup e tanto altro ancora.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha ricordato che claim "La tua casa dello sport", non è solo uno slogan, ma una vera e propria esperienza vissuta dai loro abbonati prendendo come esempio gli eventi del fine settimana passato: dal Gran Premio di Monte Carlo con le sue prove, la Pole Position e il Gran Premio stesso, al Gran Premio di Cataluña, con la Sprint Race e la vittoria di Pecco, ai quattro tornei ATP con quattro finali, due maschili e due femminili. Ha menzionato anche le partite di Serie A, le semifinali di Serie B, i play-off di Serie C, e la finale dell'Eurolega da Berlino, oltre a Padel, NHL e le conference di NBA. Ha evidenziato come Sky arricchisca questi eventi con il "Sky Touch": la professionalità e simpatia dei presentatori, talent eccezionali, grafica avanzata, investimenti in tecnologia e studi tra i migliori in Europa.

Ha continuato spiegando che Sky Sport 24 agisce come regista, coordinando e smistando i contenuti tra i vari canali. Ha condiviso testimonianze di abbonati soddisfatti della "Casa dello Sport". Ha poi parlato dell'estate imminente, sottolineando che Sky rimarrà aperta e attiva, aggiungendo 3500 ore di dirette. Gli eventi includeranno la finale di Conference League con la Fiorentina, la finale di Champions, il Mugello, gli Europei di atletica leggera, e gli Europei di calcio con 51 partite, fino alle Olimpiadi, con mille ore su dieci canali. La stagione calcistica ripartirà con la Supercoppa Europea a Varsavia, seguita dalla Premier League e dall'America's Cup di vela, senza dimenticare MotoGP e Formula 1.

Parlando della Super Champions che inizierà a settembre con il nuovo formato, l'evp di Sky ha definito una svolta per il calcio europeo. Ha spiegato che con le nuove classifiche, l'interesse per ogni partita sarà maggiore, costringendo squadre e allenatori a fare scelte strategiche. Ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo formato, sicuro del suo successo.

Perrelli ha concluso con un elogio al team di Sky Sport per il lavoro svolto negli ultimi vent'anni e per aver dato nuova luce a tante discipline sportive negli ultimi tre anni. Ha ringraziato i talent, i giornalisti, il direttore Federico Ferri, Martina Maestri, Dante De Iulio, tutta la produzione e la parte tecnologica. Ha sottolineato come la passione e l'emozione siano il motore del loro lavoro, garantendo un futuro di grande livello per Sky Sport.

La tua fotografia di Sky Sport qual'è?

«La Casa dello Sport non è solo un claim, è ciò che i nostri abbonati hanno vissuto lo scorso weekend, per esempio. La Casa dello Sport è il Gran Premio di Monte Carlo, dalle prove del giovedì alla Pole Position, fino al trionfo della Ferrari con Leclerc. È il Gran Premio di Cataluña da Barcellona, con la Sprint Race e la vittoria domenica di Pecco Bagnaia. Sono i quattro tornei ATP che abbiamo mandato in onda la settimana scorsa con quattro finali, due maschili e due femminili. La Casa dello Sport sono le partite della Serie A con l'appassionate epilogo salvezza tra Udinese-Frosinone, le semifinali dei playoff della Serie B, le fasi decisive di Serie C, la finale dell'Eurolega di basket da Berlino. Ma possiamo aggiungere anche il Padel, l'NHL, le Conference di NBA, è una lista infinita e incredibile di contenuti a disposizione dei nostri abbonati. Condiamo tutto questo con lo Sky Touch, quindi con professionalità, simpatia, e la presenza dei nostri talent che sono dei campioni eccezionali, e poi la grafica, gli investimenti in tecnologia, gli studi che sono tra i migliori in Europa. Questo si traduce anche nelle trasmissioni come Calciomercato L'Originale, Sky Calcio Club, Race Anatomy, i Pre e Post, le produzioni originali. Tutto questo è collegato dal fil rouge che è Sky Sport 24, che fa un po' da regista: smista e coordina, l'abbonato entra nel mondo Sky dal canale 200 e poi sceglie la sua destinazione preferita. Abbiamo testimonianze dai nostri abbonati che dimostrano come la Casa dello Sport stia dando grandissime soddisfazioni.»



Ha sempre aperte le sue porte, e lo sarà ancora di più quest'estate quando di solito si va in vacanza.

«Credo che quest'estate bisognerà aggiungere un "paio di piani" alla Casa dello Sport perché di solito questo è un periodo in cui finiscono le competizioni nazionali e quelle continentali tendono un po' a scemare. Noi invece, da qui a settembre, avremo 3500 ore di dirette. Inizieremo con la finale di Uefa Conference League con la Fiorentina, poi avremo la finale di Uefa Champions League sabato e il GP del Mugello di MotoGP. E poi col mese di Giugno arriveranno gli Europei di Atletica Leggera a Roma, che saranno un antipasto delle Olimpiadi. Attenzione poi dal 14 Giugno agli Europei di calcio: 51 partite su 51 in diretta di cui 20 live solo su Sky, per uno degli più importanti dell'estate. Samo campioni in carica, non ce lo scordiamo. La finale si giocherà a metà Luglio a Berlino, in Germania, e abbiamo tutti nella testa un certo ricordo..." Andiamo a Berlino, Beppe!" Tutti gli appassionati italiani di calcio ricordano quel momento di 18 anni fa, speriamo di poter rivivere un emozione simile . Poi avremo grazie alla partnership con Eurosport in Luglio le Olimpiadi: mille ore su dieci canali durante le quali porteremo tutti gli atleti azzurri davanti ai nostri abbonati. E poi da metà Agosto ripartirà la stagione del calcio: in esclusiva assoluta la Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto, con l'Atalanta in campo che sfiderà una tra Borussia Dortmund e Real Madrid. A seguire ripartirà la Premier League, e a Settembre poi con l'America's Cup di vela, dove avremo il privilegio di avere la voce di Guido Meda che ci racconterà le regate salienti. Non scordiamoci però che intanto i motori non si fermano mai: MotoGP e Formula 1 continuano senza sosta..Mugello e poi Silverstone, Monza, Misano, Zandvoort, Assen, tantissima roba!»

E poi a settembre la Super Champions con il nuovo formato.

«È qualcosa di meraviglioso. Sì, sono il più grande tifoso al mondo della nuova versione della Champions del prossimo triennio. Credo che sia una svolta, una vera svolta per le competizioni europee calcistiche. Avremo due classifiche: la Champions League e l'Europa League, con 36 squadre ciascuna le 72 migliori squadre europee. Questi sono i team e dove anche i ragazzini che giocano alla PlayStation sognano di essere, tutti i giocatori. Si dovranno vedere tutte le partite perché, con la classifica, non si guarderà più solo il proprio girone dove c'era una squadra forte, una media, una scarsa e le ultime due partite a volte non contavano. Qui, ognuno deve controllare cosa succede in quella classifica. L'interesse di tutti gli appassionati europei sarà rivolto a quelle classifiche, perché se sei tra i primi, vai avanti; quelli in mezzo fanno i play-off; quelli sotto vanno a casa. Questo porterà un interesse incredibile e costringerà le squadre e gli allenatori a fare delle scelte. In base alla classifica del mio campionato nazionale o quello continentale, cosa faccio? Faccio giocare questo giocatore il sabato e la domenica o il martedì, mercoledì, giovedì? Sì, ma io sono super, super, super fan di questa cosa. Secondo me, è la cosa più bella che ci poteva essere per un appassionato di calcio europeo: avrà gli stadi più belli, gli atleti più belli, è meravigliosa. Quindi, ho pochissimi dubbi sul successo.»



E Sky Sport è pronta a raccontarla.

«Siamo pronti a raccontarla con il classico entusiasmo e competenza. Anzi, colgo l'occasione, anche se non sono uno da grandi complimenti né da autocelebrazioni, per fare un plauso a tutta Sky Sport: ai talent, ai giornalisti, al direttore Federico Ferri, a Martina Maestri, a tutta la produzione, a Dante De Iulio, e a tutta la parte tecnologica che c'è dietro. Negli ultimi vent'anni abbiamo cambiato il modo di fare sport in televisione, ma credo che negli ultimi tre la "casa dello sport" abbia dato lustro, volto e luce a tante discipline. Abbiamo fatto del bene allo sport e ce lo riconoscono sia i nostri abbonati che gli stakeholders. Quando vengono da te e ti dicono che sono felici di mettere il loro prodotto sulla tua vetrina, credo che sia un grande riconoscimento di tutto il lavoro che è stato fatto. Sono molto felice di questo e faccio i complimenti al nostro team. Alla fine continueremo a farlo con grande passione perché siamo davvero dei privilegiat di poter fare della propria passione il proprio lavoro. Questa, se vuoi, è la garanzia che finché ci sarà Sky Sport a fare sport, ci sarà un grande livello di passione e di emozione.»

Inviato a Milano Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutte le 51 partite di Euro 2024 su Sky!