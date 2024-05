Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Italia Mugello, WRC Sardegna, IndyCar e Ferrari Challenge

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il settimo appuntamento della stagione 2024 del Motomondiale, il World Rally Championship che fa tappa in Sardegna,un nuovo appuntamento con la IndyCar oltreoceano ed il Ferrari Challenge.

APPUNTAMENTI – Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana toscano sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Appuntamento italiano anche per il mondiale WRC, con gli equipaggi che saranno impegnati nel Rally di Sardegna, sesta prova del mondiale. Prima speciale venerdì alle 18.25 su Sky Sport F1 e NOW. Sabato alle 15 su Sky Sport Max e NOW la seconda TV stage mentre per la terza, alle 17.55 si torna su Sky Sport F1 e NOW. Stessi canali anche per la quarta e quinta speciale TV, in diretta rispettivamente dalle 8.55 e dalle 11.55 della domenica.

Sempre domenica si vola negli Stati Uniti, con il settimo appuntamento dell’anno dell’NTT IndyCar Series. Il Grand Prix di Detroit sarà visibilein diretta domenica 2 giugno dalle ore 18.25 su Sky Sport F1e in streaming su NOW.

Nel weekend spazio anche al secondo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge, il campionato monomarca dedicato alle vetture di Maranello. Sabato dalle 14 su Sky Sport F1 e NOW, via alle gare 1 di Coppa Shell e Trofeo Pirelli. Domenica allo stesso orario invece, di nuovo in pista per gara 2.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

MOTOMONDIALE: GP D’ITALIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 30 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Ore 18.30: Social Media Rider

Venerdì 31 maggio

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 1° giugno

Ore 8.35: Moto3- prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Gara 1 Moto E

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 2 giugno

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP: RALLY DI SARDEGNA

LIVE SU SKY SPORT MAX, SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 31 maggio

Ore 18.25: TV Stage 1

Sabato 1° giugno

Ore 15: TV Stage 2

Ore 17.55: TV Stage 3

Domenica 2 giugno

Ore 8.55: TV Stage 4

Ore 11.55 TV Stage 5

NTT INDYCAR SERIES: GRAND PRIX DI DETROIT

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Domenica 2 giugno

Ore 18.25: Chevrolet Detroit Gran Prix

FERRARI CHALLENGE UNGHERIA

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Sabato 1° giugno

Ore 14: Coppa Shell AM - Gara 1

Ore 15.10: Trofeo Pirelli - Gara 1

Ore 16.20: Coppa Shell - Gara 1

Domenica 2 giugno

Ore 14: Coppa Shell AM - Gara 2

Ore 15.10: Trofeo Pirelli - Gara 2

Ore 16.20: Coppa Shell – Gara 2

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 1 giugno, la giornata inizia alle 10:45 con le qualifiche del Moto GP 2024, seguite alle 11:40 dal programma Paddock Live. Alle 12:05 ci sarà la prima gara della Moto-E, e alle 12:50 le qualifiche della Moto3. Successivamente, alle 13:45 si terranno le qualifiche della Moto2. Alle 14:30 tornerà Paddock Live Sprint e, subito dopo, alle 15:00 ci sarà la Sprint del Moto GP. La giornata continuerà con il Paddock Live Show alle 15:40, e si concluderà alle 16:10 con la seconda gara della Moto-E.

Domenica 2 giugno, l'azione inizia presto, alle 09:30, con il programma sportivo di Tv8, seguito alle 10:00 dalla Rider Fan Parade. Alle 10:30, Paddock Live tornerà per coprire gli eventi della giornata. Alle 11:00 inizierà il pre-gara della Moto3, seguita dalla gara stessa alle 11:05. Alle 11:50 sarà il momento della premiazione della Moto3, e alle 12:00 Paddock Live tornerà in diretta. Il pre-gara della Moto2 inizia alle 12:15, con la gara della Moto2 prevista per le 12:20. La premiazione della Moto2 avverrà alle 13:05, seguita da Paddock Live Gara alle 13:15 e dalla griglia di partenza del Moto GP alle 13:30. Il pre-gara del Moto GP inizierà alle 14:00, e la gara principale del Moto GP è fissata per le 14:05. La giornata si concluderà con la premiazione del Moto GP alle 14:50 e, infine, con la Moto GP Zona Rossa alle 15:00.

SABATO 1 GIUGNO



ore 10:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Motogp Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Motori Moto-E 2024 Gp Italia Race 1 01/06/2024 DIRETTA

ore 12:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Moto3 Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Moto2 Qualifiche 01/06/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 01/06/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2024 Gp Italia Motogp Sprint 01/06/2024 DIRETTA

ore 15:40 Motori Paddock Live Show DIRETTA

ore 16:10 Motori Moto-E 2024 Gp Italia Race 2 01/06/2024 DIRETTA

DOMENICA 2 GIUGNO

ore 09:30 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 10:00 Motori Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 Motori Moto Gp 2024 [Gp Italia '24 Moto3] Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Gp Italia '24 Moto2] Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara DIRETTA

ore 13:30 Motori Moto Gp Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori Gp Italia '24 Motogp Gara 02/06/2024 DIRETTA

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto GP Zona Rossa DIRETTA





Sky TV e Netflix + Sky Sport a 24,90€/m per 18 mesi



Guarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Eurosport,



tutti i 51 match di UEFA EURO 2024 e Wimbledon in esclusiva.



In più hai le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni



Adesione valida fino al 31/5 anche se si è già clienti Sky