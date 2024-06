Sfide e giudizi spietati, Quattro Matrimoni con Costantino torna su Sky Uno e NOW

Mesi e mesi di preparazione per una sola, indimenticabile, giornata. Una manciata di ore in cui gli occhi sono puntati su di lei, la sposa, e quindi tutto deve essere perfetto: abito, trucco, acconciatura, ma anche i dettagli della festa, della tavolata, del cibo. Solo chi ci è passato può capirlo, e solo chi ci è passato può giudicare. Ecco lo spunto di Quattro Matrimoni, che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, per una sfida guidata, stuzzicata e commentata da Costantino Della Gherardesca. I nuovi episodi dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia arrivano da domenica 2 giugno su Sky e streaming su NOW

Non cambia il meccanismo, semplice ma spietato, alla base delle sfide: le protagoniste di ciascuno degli 8 episodi sono quattro spose, accostate per via di un elemento che le accomuna nella loro personalità o nello schedule della loro giornata speciale (nel primo episodio, ad esempio, tutte e quattro – Isabella, 48 anni di Roma; Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto; Roberta, 37 anni di Napoli; Serena, 33 anni di La Spezia – hanno scelto un abito a sirena, grandissimo e intramontabile classico sempre di moda ai matrimoni). Le spose vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre: riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le spose “ospiti” dovranno dare un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più spietati.

Conduttore, anima e arbitro della gara, a Costantino spetterà il ruolo di tenere le redini del gioco e di raccogliere i commenti delle spose, ma sarà lui stesso a commentare con il suo humour inconfondibile le cerimonie: davanti al suo schermo, seduto su un comodissimo divano, guarderà le immagini delle cerimonie e dei party e non gli sfuggirà alcun particolare, e non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti.

Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, le spose arriveranno tutte davanti a Costantino per l’inevitabile e sincerissima resa dei conti: dovranno annunciare pubblicamente i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti.

In ogni episodio di Quattro matrimoni - dal 2 giugno ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – dopo il confronto finale Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della lussuosissima limousine coi vetri oscurati da cui scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice di puntata.

Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata, ci sarà in palio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro matrimoni MSC Crociere.

