Maratona Elettorale per il Voto Europeo 🇪🇺 Speciale La Scelta 2024 su Sky TG24

Tutti i dati elettorali, presentati in Realtà Aumentata,

saranno disponibili su skytg24.it, e tutti i canali social della testata

Oltre 24 ore di maratona elettorale per seguire su Sky TG24 l’esito delle elezioni europee. A partire dalle 22.30 di domenica 9 giugno, il lungo speciale La scelta 2024 documenterà in tempo reale l’andamento del voto con commenti ed analisi fino alla notte di martedì 11 giugno. Per l’occasione, l’intero palinsesto del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis offrirà ai telespettatori una copertura monografica dell’importante tornata elettorale che ridisegnerà il nuovo Europarlamento.

A partire dalle 23.00 di domenica 9 giugno, Sky TG24 sarà in grado di fornire i primi Instant Poll elaborati da Youtrend con aggiornamento ogni 20 minuti e la Previsione Real Time (ricavata dai primi dati di scrutinio) sui risultati dei partiti italiani, i seggi ottenuti, e il voto su base circoscrizionale e regionale.

Tutti i dati, in arrivo in tempo reale dal Ministero dell'Interno e dal Parlamento Europeo, verranno presentati con grafiche in Realtà Aumentata, per permettere di visualizzare in modo chiaro e immediato i risultati dei partiti, dei singoli candidati e la composizione del nuovo Parlamento UE. I dati saranno disponibili anche sul sito skytg24.it aggiornato in tempo reale con mappe, analisi e liveblog, e su tutti i social della testata, attraverso post, stories, videocommenti e analisi.

Alla conduzione della diretta-fiume si alterneranno: Valentina Bendicenti, Andrea Bignami, Tonia Cartolano, Giovanna Pancheri, Stefania Pinna, Liliana Faccioli Pintozzi, Lavinia Spingardi, Lavinia Spingardi, Alessio Viola e Fabio Vitaleche dagli gli studi di Milano e Roma Montecitorio si confronteranno con i numerosi ospiti invitati a commentare l’andamento dello spoglio e ad analizzare i risultati. Tra di loro: Roberto Arditti,direttore Editoriale Formiche; Angela Azzaro, Huffington Post; Alessandro Barbera, La Stampa; Piero Benassi, diplomatico; Ferruccio De Bortoli, editorialista Corriere della Sera; Pietro De Leo, Il Tempo; Davide Desario, direttore di Adnkronos; Lorenzo De Sio, direttore del CISE Luiss; Francesco Cancellato, direttore Fanpage; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano; Tommaso Cerno, direttore Il Tempo; Claudio Cerasa, direttore Il Foglio; Camilla Conti, La Verità; Emiliano Fittipaldi, direttore Domani; Luciano Fontana, direttore Corriere della sera; Alessandro Giuli, Presidente Fondazione Maxxi; Fulvio Giuliani, direttore La Ragione; Marc Lazar, storico e sociologo; Rita Lofano, direttore Agi; Andrea Malaguti, direttore La Stampa; Angela Mauro, Huffington Post; Tonia Mastrobuoni, corrispondente La Repubblica; Sara Menafra, vicedirettore Open; Maurizio Molinari, direttore La Repubblica; Giovanni Orsina, politologo Luiss; Antonio Padellaro, editorialista Il Fatto Quotidiano; Agnese Pini,direttore La Nazione; Lorenzo Pregliasco, direttore Youtrend; Elena Polidori, QN; Alessandro Sallusti, direttore Il Giornale; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore Corriere della Sera; Pietro Senaldi, condirettore Libero; Francesco Specchia, Libero; Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e Davide Vecchi, Direttore Agenzia Dire.

Continui i collegamenti dalle sedi dei partiti, con Palazzo Chigi, in Parlamento, a Parigi, Berlino e Bruxelles. Oltre alla copertura completa delle elezioni amministrative e delle elezioni regionali in Piemonte.Previsto anche un ‘web corner’ per commentare le reazioni al voto dei social.

Tutti i contenuti de ‘La scelta 2024’ sono disponibili sui canali 100 e 500 della piattaforma Sky, sul canale 50 del DTT, su Sky On Demand, sul sito skytg24.it e su tutti i canali social di Sky TG24.

