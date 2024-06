Sky Crime Crimini Italiani, una settimana di documentari esclusivi nel cuore nero dell’Italia

Per una settimana Sky Crime +1 si trasforma in SKY CRIME CRIMINI ITALIANI:

una collezione mozzafiato di documentari per ripercorrere i casi criminali che hanno segnato la storia e la società del nostro Paese.

Conto alla rovescia per l’arrivo del pop-up channel SKY CRIME CRIMINI ITALIANI: 7 giorni di programmazione speciale dal 10 al 16 giugno 2024 tutti dedicati ai crimini italiani più efferati degli ultimi anni, in esclusiva su Sky Crime e disponibile su NOW.

Dalle inquietanti storie dei delitti di Cogne e di Avetrana, che hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso, alle oscure vicende delle bande criminali che hanno scosso le fondamenta della nostra nazione durante gli anni di piombo: SKY CRIME CRIMINI ITALIANI è un viaggio nel cuore nero dell’Italia, un racconto dove la realtà criminale del nostro paese supera ogni immaginazione.

Alcuni tra i tanti contenutispeciali dedicati ai casi italiani più scioccanti:

Sarah - La ragazza di Avetrana : la triste storia della giovane Sarah Scazzi scomparsa misteriosamente il 26 agosto del 2010. Dopo 42 giorni di ricerche, la scoperta della triste verità: Sarah è stata brutalmente uccisa.

: la triste storia della giovane Sarah Scazzi scomparsa misteriosamente il 26 agosto del 2010. Dopo 42 giorni di ricerche, la scoperta della triste verità: Sarah è stata brutalmente uccisa. Roma di piombo - Diario di una lotta : il conflitto tra la Sezione speciale Anticrimine di Roma e le Brigate Rosse negli anni successivi all’assassinio di Aldo Moro. Milano, tra il 1970 e il 1984, era una delle città più pericolose al mondo, una vera e propria università del crimine in cui viene commesso ogni tipo di reato.

: il conflitto tra la Sezione speciale Anticrimine di Roma e le Brigate Rosse negli anni successivi all’assassinio di Aldo Moro. Milano, tra il 1970 e il 1984, era una delle città più pericolose al mondo, una vera e propria università del crimine in cui viene commesso ogni tipo di reato. Il delitto di Ponticelli - L'ombra del dubbio : nel 1983 due bambine vengono violentate e uccise. Tre uomini sono condannati all’ergastolo. Ma sono tante le contraddizioni che tormentano gli inquirenti ancora oggi: sono davvero colpevoli?

: nel 1983 due bambine vengono violentate e uccise. Tre uomini sono condannati all’ergastolo. Ma sono tante le contraddizioni che tormentano gli inquirenti ancora oggi: sono davvero colpevoli? La sottile zona rossa - Il G8 di Genova vent'anni dopo:10 filmmakers filmano gli eventi del 20 luglio 2001 per le strade di Genova, che integrati da interviste restituiscono la cronaca dei fatti di quel giorno conclusasi tragicamente con la morte di Carlo Giuliani.

SKY CRIME CRIMINI ITALIANI sarà in onda dal 10 al 16 giugno, tutto il giorno, su Sky Crime +1. Tutti i contenuti saranno disponibili on demand e su NOW.