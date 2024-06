Nuova Stagione Sky NOW 2024 - Grandi Storie sui Canali Factual: Documentari, Arte e True Crime

In arrivo le grandi storie e le produzioni più suggestive sui canali factual, sempre disponibili anche in streaming su NOW. Da più di 10 anni Sky Arte propone un racconto inedito, contemporaneo e autentico, continuando a valorizzare il patrimonio artistico e culturale non solo italiano. Tra i titoli Sky Original in arrivo nei prossimi mesi il documentario Manierismo. L’arte più pazza del mondo, un viaggio alla scoperta del movimento artistico considerato tra i più bizzarri, e grande attesa per Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, il film evento con la straordinaria partecipazione di Jeremy Irons che arriva in tv dopo il successo al botteghino.

Altre grandi storie arrivano su Sky Documentaries, canale che - in pochi anni - ha catalizzato l’attenzione degli spettatori con il meglio delle docu-serie in circolazione. In evidenza tra le proposte dei prossimi mesi, la Sky Original Il caso Rostagno, la docu-serie con la partecipazione di Roberto Saviano, che farà affiorare la verità sull’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988. Altro pezzo di storia italiana troverà spazio sul canale con Prima della Fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il film documentario che ricorda il leader del PCI a 40 anni dalla scomparsa. Sempre presenti anche le grandi epopee sportive come Dream Team sul successo della più grande squadra di basket o le biografie più emozionanti come Elizabeth Taylor: the last tapes, un ritratto intimo sulla diva americana. E ancora Wise Guy: David Chase and The Sopranos che mostra una nuova prospettiva sullo show The Sopranos.

Cercando sempre di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, Sky Nature si conferma una finestra sul pianeta. Con la sua programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità dedicati all’esplorazione delle bellezze della natura, può contare anche su suggestive Sky Original con riprese mozzafiato. Tra tutti il documentario Sky Original Marmolada. Madre Roccia che mostra l’impresa per aprire una nuova via sulla Regina delle Dolomiti.

Tante anche le storie di true crime con Sky Crime, edito da A+E Networks Italia, punto di riferimento del complesso mondo del true crime mantenendo sempre un approccio psicologico. In arrivo Chem Sex. La droga dello stupro, un docu-film inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro portato alla ribalta dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. Grande attesa anche per Luciano Gaucci. Quando passa l’uragano, il racconto di un impero fatto di calcio, cavalli, truffe e crack finanziari.

MANIERISMO – L’ARTE PIÙ PAZZA DEL MONDO - SKY ORIGINAL

In autunno in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW

Un nuovo documentario Sky Original, in cui il regista e critico dell’arte Waldemar Januszczak ci accompagna in un viaggio inedito e insolito, alla scoperta di un movimento artistico da molti considerato bizzarro, sviluppatosi tra il Rinascimento e il Barocco e a cui non viene data ancora la giusta importanza. L'ambizione di questa serie in tre episodi, prodotta da Sky e realizzata da ZCZ Films, è quella di far conoscere il Manierismo al mondo, di raccontarne la storia in dettaglio e di mostrare la grande ed emozionante arte che ha prodotto.

UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO - SKY ORIGINAL

In inverno in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW

Dopo il successo al cinema, arriva in tv il film evento alla scoperta dei tesori del museo di antichità egizie più antico al mondo che accoglie oltre 1 milione di visitatori all’anno. Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con il Museo Egizio e diretto da Michele Mally, il film vede la partecipazione straordinaria del Premio Oscar® Jeremy Irons, che è una guida d’eccezione in un viaggio alla scoperta dei tesori di una delle civiltà più affascinanti della storia antica.

EMILIO ISGRÒ. AUTOCURRICULUM SOTTO IL SOLE

In autunno su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel 60° anniversario della nascita della Cancellatura (1964-2024), si ripercorre la genesi ma anche l’evoluzione di un linguaggio che nel tempo sembra assumere sembianze diverse: dall’esaltazione all’annullamento, dalla riflessione all’affermazione, dal dubbio all’accettazione. Confrontandosi con i testi “sacri” della letteratura italiana e internazionale, i testi civili e le dichiarazioni dei diritti umani e ridisegnando carte geografiche, sagome di volti e ritratti, Emilio Isgrò cancella per ricostruire nuovi sensi.

IL CASO ROSTAGNO - SKY ORIGINAL

In autunno in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Una docu-serie Sky Original, prodotta da Palomar in collaborazione con Sky Studios e con la partecipazione di Roberto Saviano, che in due puntate racconta la storia di un sognatore che improvvisamente apre gli occhi per tuffarsi in un sogno più grande, un uomo che cambia pelle restando straordinariamente fedele a se stesso, e di 30 anni di indagini che serviranno per far affiorare la verità sul suo omicidio, che in troppi hanno osteggiato e taciuto. Dall'Università di Trento all'impegno politico, dalla Comunità di Pune in India a quella di Saman in Sicilia, dal giornalismo alla lotta alla mafia: Mauro Rostagno è una figura unica, che ha incarnato lo spirito di anni complessi e contrastati.

PRIMA DELLA FINE. GLI ULTIMI GIORNI DI ENRICO BERLINGUER

A settembre su Sky Documentaries e in streaming su NOW

A 40 anni dalla scomparsa, il film documentario di Samuele Rossi prodotto da Echivisivi in coproduzione con Salice Production e Solaria Film, che ricorda il leader del PCI, ripercorrendo le sue ultime ore attraverso una prospettiva inedita. Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer si sente male durante un comizio a Padova, entra in coma poco dopo e muore l'11 giugno. Il 13 giugno si consumò il funerale politico più imponente della storia della Repubblica, con due milioni di persone in piazza. In quell’ultimo saluto non termina solo la vita di un politico amato da tutti, amici, compagni o avversari, ma anche il percorso di un intero partito, di un’epoca stessa e forse l’idea stessa di un Paese che sembra dopo quei giorni svanire per sempre.

DREAM TEAM - SKY EXCLUSIVE

Dal 26 luglio 2024 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Una docu-serie Paramount, con materiali inediti, in cinque episodi che racconta in profondità e senza filtri la creazione e il successo della più grande squadra di basket mai esistita: il Dream Team statunitense del 1992, medaglia d’oro alle olimpiadi di Barcellona. Una squadra di campioni che ha saputo dominare la competizione incantando i fan, e che ancora oggi è considerata indimenticabile.

ELIZABETH TAYLOR: THE LOST TAPES - SKY EXCLUSIVE

In inverno in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Un documentario HBO con un’esplorazione senza precedenti nella vita della star di Hollywood. Con la sua stessa voce e con un accesso straordinario agli archivi personali, il film rivela la complessa vita interiore e la vulnerabilità della leggenda del cinema americano e di una vita vissuta sulla scena globale.

WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS - SKY EXCLUSIVE

A ottobre in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW

Il documentario HBO in due parti diretto da Alex Gibney non racconta solo il genio del celebre regista David Chase, ma mostra immagini mai viste prima come i nastri dei provini, alcune interviste esclusive e i filmati girati sul set, offrendo così una nuova prospettiva sullo show The Sopranos. Gibney intreccia e scava sapientemente nella vita e nella carriera di David Chase, offrendoci così un'affascinante finestra sul processo creativo dietro ad una delle serie più influenti e premiate della storia della televisione.

MARMOLADA. MADRE ROCCIA - SKY ORIGINAL

A settembre in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW

Dopo aver ottenuto numerosi successi e premi in molti festival, arriva l’emozionante impresa di tre noti alpinisti, coadiuvati da una giovane e aspirante climber, sulla parete sud della Marmolada, la leggendaria Regina delle Dolomiti. Una produzione Sky realizzata da Coldfocus Films che vede come protagonisti Matteo della Bordella, Maurizio Giordani, Massimo Faletti e Iris Bielli che si uniscono per aprire una nuova via, sfidando i loro limiti e i pericoli di una montagna che è entrata nel dibattito sul cambiamento climatico dopo la tragica valanga della Marmolada del 3 luglio 2022.

ISLANDS - SKY ORIGINAL UK

Dal 23 agosto in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW

Una suggestiva docuserie in sei episodi per esplorare gli ecosistemi unici di sei diverse isole. Dall’Isola di Baffin e l’Isola di Vancouver in Canada e i paradisi tropicali del Borneo, allo Sri Lanka e all’australiana K’Gari, per arrivare alle isole del delta del fiume Okavango in Botswana.

DIARIO DI UN GIAGUARO

Dal 12 luglio su Sky Nature e in streaming su NOW

Una nuova spettacolare serie in cinque parti guidata dalla biologa, ambientalista ed esperta di monitoraggio degli animali Lizzie Daly. Un grande progetto di ricerca sui giaguari durato 10 anni, per monitorare, studiare e conservare il grande felino più sfuggente del mondo.

STRAORDINARI COMPORTAMENTI ANIMALI

In autunno su Sky Nature e in streaming su NOW

Uno sguardo intenso nella vita di pinguini, giraffe, scimpanzé e altri animali che si comportano in modo molto simile agli umani. Una serie in sei episodi che attraversa tutti i continenti del mondo per scoprire perché queste creature selvagge competono, cooperano, amano e soffrono proprio come noi.

CHEM SEX – LA DROGA DELLO STUPRO - SKY EXCLUSIVE

A settembre in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW

Un docufilm-inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro portato alla ribalta dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. È una produzione realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia attraverso video-audio inediti forniti dalla Polizia e dai Carabinieri, atti delle indagini mai pubblicati, e da interviste esclusive con testimoni diretti, lo speciale racconta i segreti di una droga pericolosissima, che rende inermi le vittime di fronte ai loro carnefici raccontandoci un vero e proprio allarme sociale.

LUCIANO GAUCCI – QUANDO PASSA L’URAGANO - SKY EXCLUSIVE

A ottobre in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW

È il ritratto dell’uragano Luciano Gaucci, presidentissimo del Perugia Calcio, fatto dai figli Alessandro e Riccardo e da chi lo ha conosciuto più da vicino. È la storia del Perugia Calcio, ma è anche il racconto di un impero fatto di cavalli, di deludenti calciatori, di piccole e grandi truffe, e di crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere. Una vita all’insegna dell’impossibile, con un’innata capacità di far notizia, sempre. E di farla franca, quasi sempre.

OGNI 72 ORE - SKY EXCLUSIVE

A novembre in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW

Una docu-serie con Daniela Collu il cui titolo si ispira proprio al tragico dato che si verifica in Italia: un femminicidio ogni 72 ore. L’obiettivo è provare a rispondere ad una semplice domanda: “Come e perché ci si ritrova in una relazioni tossica e mortale?”.

