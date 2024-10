Autumn Nations Series 2024: Italia sfida Argentina, Georgia e All Blacks, in diretta su Sky, NOW e TV8

La Nazionale Italiana Rugby sbarca in tre tra gli stadi più iconici del panorama sportivo italiano, portando le Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024, la finestra internazionale di novembre, al Bluenergy Stadium di Udine, al “Luigi Ferraris” di Genova e all’Allianz Stadium di Torino. I tre test-match autunnali vedranno l’Italia sfidare nella casa dell’Udinese l’Argentina sabato 9 novembre per poi affrontare a Genova la Georgia domenica 17 novembre nella gara del riscatto dallo stop di Batumi del luglio 2022. Per gli uomini di Gonzalo Quesada il trittico si concluderà sabato 23 novembre in prime time alle 21.10 nell’impianto della Juventus contro gli All Blacks, in una delle sfide più attese da tutti gli sportivi d’Italia.

Vittoria Assicurazioni, main sponsor delle Nazionali Seniores FIR, darà il proprio nome alle tre partite di novembre, tutte in diretta in chiaro su TV8 o Cielo e Sky Sport ed in streaming su NOW,, consolidando il rapporto tra la compagnia assicurativa milanese e completando l’offerta del grande rugby internazionale da parte di Sky Italia.



Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia ha dichiarato:

«A conferma di una solida sinergia con la FIR, Sky continua ad essere la vetrina del grande rugby, uno dei tanti pilastri della nostra Casa dello Sport, dando cosi ai nostri abbonati un’offerta sempre più vasta e completa. Dopo la Coppa del Mondo, le Autumn Nations si aggiungono infatti al Sei Nazioni e al The Championship. Siamo orgogliosi di valorizzare un movimento sportivo con cui condividiamo valori, passione e spirito di squadra, e che vive un momento straordinario dopo la storica performance degli Azzurri nello scorso Six Nations.»

Proprio Milano e la sede di Vittoria Assicurazioni hanno ospitato mercoledì 23 ottobre la presentazione ufficiale dei test-match novembrini, con il Presidente federale Andrea Duodo, il CT degli Azzurri Gonzalo Quesada, il DG di Vittoria Assicurazioni Matteo Campaner e Francesco Pierantozzi, voce dell’Italrugby, in rappresentanza di Sky Sport che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



Qual è la caratteristica distintiva di Sky nel raccontare gli eventi sportivi e del rugby in particolare?

«Sky si distingue per la capacità di raccontare lo sport attraverso la bellezza delle immagini, mettendo in risalto non solo gli eventi, ma anche i gesti dei protagonisti. Questo è il lavoro che cercano di portare avanti, in particolare Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Riccardo Barboni, il nostro realizzatore. La caratteristica fondamentale di Sky è quella di accompagnare l'evento con una narrazione continua, non limitandosi a una copertura occasionale durante le partite, ma cercando di creare un racconto che si sviluppi anche nel periodo che precede e segue l'evento. Abbiamo la fortuna di disporre di contenitori adeguati per ospitare questa narrazione. Alcuni definiscono questo approccio "Sky Touch", e sebbene non vogliamo esagerare o autoelogiarci, è indubbiamente una parte distintiva della nostra azienda.»



Quali eventi a Novembre saranno in onda su Sky e con quali tecnologie?

«Sky coprirà tre test match nel mese di novembre, con la direzione del producer Mirko Camarda, che si occuperà di tutti i sopralluoghi e dei numerosi problemi che potrebbero sorgere. Per il match tra Italia e All Blacks, utilizzeremo 25 telecamere, inclusa la Robicam, una telecamera mobile che vola con due cavi vicino alla tribuna, assicurandosi quindi di non interferire. Inoltre, è previsto l'uso di un drone, che non sorvolerà il campo, per garantire un’ulteriore sicurezza. Avremo 23 telecamere a Udine e 21 per il match Italia-Georgia. Se ci sarà la ref cam, la telecamera indossata dall’arbitro, tutte queste telecamere saliranno di un’unità. Sky non si limiterà a trasmettere solo le partite dell'Italia, che saranno dirette da Roberto Popi Montoli, ma offrirà anche 21 test match nel mese di novembre, spaziando dall’Inghilterra-All Blacks del 2 novembre all’Irlanda-Australia del 30 novembre, incluse anche due giornate che rientrano nel calendario. Siamo entusiasti di poter offrire un palinsesto così ricco, considerando che Sky trasmette oltre 150 partite all'anno, di cui più di 80 internazionali, comprensive delle partite femminili e dell'Under-20, intese come quelle in cui i giocatori indossano la casacca della propria nazionale.»



In che modo il carattere dei protagonisti influisce sulla qualità del racconto?

«È fondamentale che i giocatori di rugby mantengano la loro autenticità e naturalezza perché il giornalismo sportivo si basa sulla capacità di raccontare storie genuine e coinvolgenti. I giocatori non devono limitarsi a esprimere frasi standardizzate come "abbiamo giocato bene" o "speriamo di dare il massimo", ma piuttosto devono mostrare il loro vero io. Questo approccio arricchisce il racconto, permettendo di condividere aneddoti e momenti autentici che rendono la narrazione più viva. Mantenere questa autenticità è benefico non solo per il rugby in sé, ma anche per tutti coloro che ne fanno parte, inclusi i media. La gogliardia e gli scherzi dei rugbisti contribuiscono a creare un’atmosfera unica che rende il racconto interessante e significativo. Se i giocatori diventano troppo formali o standardizzati, rischiamo di perdere la freschezza e l'energia che rendono il rugby speciale. Perciò, è essenziale che questa autenticità continui a far parte della cultura del rugby, affinché il racconto possa prosperare e restare coinvolgente.»



Sono questi i valori che le persone di Sky portano nel loro lavoro per il rugby?

«Le persone di Sky portano nel loro lavoro per il rugby un forte senso di passione, che si riflette nel loro approccio e nel modo in cui si dedicano agli eventi. Anche se non tutti i membri del team sono stati rugbisti, hanno saputo recepire il messaggio e i valori tipici di questo sport. Questa passione li spinge a superare il mero lavoro, creando un legame autentico con il rugby e con il pubblico. Per dimostrare questo impegno, Sky ha in programma di realizzare un promo, più precisamente una copertina, che testimonierà il lavoro svolto e l'atmosfera creativa che si vive dietro le quinte. Anche se il backstage potrebbe includere momenti di leggerezza e scherzi, il messaggio principale è chiaro: l’amore per il rugby unisce tutti, rendendo ogni trasmissione più vibrante e significativa. Questa dedizione alla passione e all’autenticità è ciò che contraddistingue l'approccio di Sky nel raccontare il rugby.»

