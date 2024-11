Angelica Orlando è la nuova General Counsel di Sky Italia

A partire dal prossimo 2 dicembre, Angelica Orlando assumerà il ruolo di General Counsel, a diretto riporto dell’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio. Nel suo nuovo ruolo, Orlando guiderà il team Legal & Regulatory di Sky Italia, lavorando a stretto contatto con i colleghi del Gruppo Sky e di Comcast, e in coordinamento con le attività italiane di Public Policy e Public Affairs.

Laureata in Diritto Amministrativo all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dove ha anche conseguito un dottorato di ricerca, Angelica Orlando approda in Sky dopo numerose esperienze professionali in importanti realtà italiane. La sua carriera è iniziata in Enel dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e, dopo un breve passaggio in Terna, nel 2015 è entrata in Sorgenia come Director of Regulatory & Legal Affairs del gruppo. Prima di entrare in Sky è stata Chief Regulatory & Public Affairs Officer, External Relations & Communication di Engie Italia.

Il General Counsel rappresenta il responsabile legale di un'organizzazione, con un ruolo strategico che va oltre la consulenza giuridica: garantisce che le operazioni siano conformi a leggi e regolamenti, identifica e mitiga i rischi legali, supervisiona contenziosi e contratti, e offre consulenza al management su governance e compliance normativa. In un contesto aziendale ampio, il General Counsel collabora anche per sviluppare politiche che riducano i rischi e, sempre più spesso, è coinvolto in strategie ESG (ambientali, sociali e di governance), contribuendo al successo e alla sostenibilità dell'azienda.