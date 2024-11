E Poi Il Silenzio – Il Disastro di Rigopiano, da oggi in anteprima per abbonati Sky TG24 Insider

Dopo il successo del podcast, dalla sua uscita al primo posto nella classifica top podcast di Spotify, è in arrivo dal 20 novembre la docuserie Sky Original E POI IL SILENZIO – IL DISASTRO DI RIGOPIANO, 5 episodi prodotti da Sky Italia e Sky TG24 e realizzati in collaborazione con Chora Media, che arriveranno in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries e Sky Crime, in streaming su NOW, in chiaro sul canale 50 del DTT e sempre disponibili on demand.

La docuserie sarà disponibile in anteprima a partire dal 13 novembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata.

Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ne ha anche curato la regia, la docuserie racconta la tragedia collettiva della valanga che ha mietuto più vittime nella storia del nostro Appennino. Lo fa attraverso le impressionanti immagini fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, che documentano le complicatissime operazioni di salvataggio, grazie alle immagini che i familiari delle vittime e dei superstiti hanno voluto mettere a disposizione del lavoro di ricostruzione giornalistica, oltre alle immagini girate dagli stessi ospiti dell’hotel fino a qualche ora prima della valanga, restituendo uno sguardo diretto sui momenti che precedettero il disastro.

SINOSSI - Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l’hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, viene colpito da una valanga che lo distrugge quasi completamente. Al suo interno, oltre allo staff, c’erano gli ospiti che la sera prima avevano raggiunto la struttura tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi intrappolati lì dentro a causa di una forte nevicata. Il bilancio della tragedia fu di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Ma è davvero stata solo colpa della natura? Una vicenda che dopo quasi otto anni resta ancora con tanti interrogativi e poche risposte.

E POI IL SILENZIO. IL DISASTRO DI RIGOPIANO – LA SERIE | Dal 20 novembre in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime, in streaming su NOW, in chiaro sul canale 50 del DTT e sempre disponibile on demand. Dal 13 novembre in anteprima per tutti i lettori di Sky TG24 Insider



FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Cosa sono Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?



Nascono due nuovi spazi editoriali di approfondimento esclusivi di news e sport firmati Sky. Notizie di attualità, opinioni e punti di vista autorevoli, raccontati da esperti del settore, ma anche opinioni, storie e retroscena raccontati dalle firme più prestigiose e dai grandi campioni della squadra di Sky Sport.

Come posso sottoscrivere e accedere a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?

Se sei già cliente Sky TV, l’abbonamento a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider è offerto da Sky Extra. Per beneficiare di questo vantaggio basta avere il pacchetto Sky TV (con un canone mensile di almeno 9,10€ al mese) e iscriversi a Sky Extra. Per sottoscrivere l'abbonamento accedi alla pagina dedicata, vai su Richiedi e segui le indicazioni. Dopo che avrai completato la richiesta, entro circa un’ora, ti invieremo un’email di conferma. Da quel momento potrai accedere a Sky Tg24 e Sky Sport con il tuo Sky iD e usufruire di tutti i nostri contenuti editoriali esclusivi Se, invece, non sei cliente Sky TV, abbiamo dedicato queste due offerte anche per te. Potrai scegliere se sottoscrivere l’offerta Sky TG24 Insider al costo di 9€ al mese, Sky Sport Insider al costo di 6€ al mese o entrambi al costo di 15€ al mese*. Registrati su Sky Tg24 e Sky Sport per scoprire eventuali promozioni e procedere con la sottoscrizione: ti basterà fornire una carta di credito valida e attiva. Una volta effettuata la sottoscrizione, ti invieremo un’email di conferma e da quel momento potrai usufruire dei contenuti editoriali a tua disposizione. Per accedere dovrai creare il tuo Sky iD sulla pagina dedicata. Ricordati di selezionare la casella "Non ho sottoscritto nessun abbonamento Sky". *Offerte disponibili anche per i clienti Sky Wifi e Sky Mobile. Se sei cliente Sky Wifi, e hai già il tuo Sky iD, per abbonarti a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider dovrai crearne uno nuovo, diverso da quello che già utilizzi per l'abbonamento Sky Wifi.

Come funziona la fatturazione e cosa vedrò in fattura?

Se sei cliente Sky TV ti ricordiamo che il servizio è offerto da Sky Extra.



Nelle prossime fatture troverai:

il valore complessivo di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider di 15€ al mese

di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider di 15€ al mese uno sconto di 6€ al mese sull'abbonamento Sky Insider

di 6€ al mese sull'abbonamento Sky Insider un ulteriore sconto di 9€ al mese sul tuo abbonamento Sky TV

Gli sconti sui nuovi spazi editoriali e su Sky TV resteranno validi fino al mantenimento degli abbonamenti. Ti ricordiamo che la fatturazione dei servizi editoriali inizierà a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. Se non sei cliente Sky TV, l'addebito partirà dal giorno della sottoscrizione del servizio e sarà mensile. Accedi alla tua Area personale su Sky TG24 Insider eSky Sport Insiderp er controllare le tue ricevute e gestire il tuo abbonamento.

Come funziona la newsletter dedicata a SkyTG24 Insider e Sky Sport Insider?



Riceverai giornalmente una newsletter da SkyTG24 Insider e Sky Sport Insider con le ultime notizie. Se desideri annullare la sottoscrizione alla newsletter, puoi farlo in qualsiasi momento tramite il link che trovi alla fine della newsletter giornaliera. Se dopo l'annullamento della sottoscrizione vorrai tornare a riceverla:

se sei cliente Sky TV dovrai comunicarlo ad un nostro specialista tramite chat ;

dovrai comunicarlo ad un nostro specialista tramite ; se non sei cliente Sky TV contattaci alla casella di posta dedicata: csh.assistenza.insider@sky.it.

Consulta le linee guidaper impostare correttamente l’email.

Ho dimenticato le mie credenziali, come faccio per recuperarle?

Per accedere a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider sono necessarie le credenziali del tuo Sky iD. Se non le ricordi, scopri come recuperarle.

Come posso accedere alla mia area personale se non sono un cliente Sky TV?

Accedi a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insidercon il tuo Sky iD e vai su Area personale. Alla voce Gestisci piano potrai gestire il tuo abbonamento, verificare il tuo piano, il metodo di pagamento, i tuoi dati e la cronologia di fatturazione.

Sono già cliente Sky, come mai non riesco a sottoscrivere Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?

Non è possibile sottoscrivere l'abbonamento a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider nei seguenti casi:

se usufruisci di una promozione che ti permette di pagare il pacchetto Sky TV meno di 9,10€. Se provi ad abbonarti, non ti sarà comunque possibile accedere ai nuovi spazi editoriali

meno di 9,10€. Se provi ad abbonarti, non ti sarà comunque possibile accedere ai nuovi spazi editoriali se hai in corso una richiesta di rimozione di uno o più pacchetti dal tuo abbonamento TV o una richiesta di cambio tecnologia (es. passaggio da My Sky HD a Sky Q Platinum). Sarà possibile abbonarti ai nuovi spazi editoriali non appena sarà gestita la richiesta.

Chi devo contattare se ho problemi di accesso e fruizione del servizio Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?

Se sei cliente Sky TV, entra in chat con un nostro specialista. Se non sei cliente Sky TV, potrai ricevere assistenza scrivendo alla casella di posta dedicata: csh.assistenza.insider@sky.it. Consulta le linee guida per impostare correttamente l’email. Ti ricordiamo che per usufruire dei contenuti editoriali a tua disposizione è necessario che i tuoi pagamenti siano in regola.

Il pagamento mensile di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider non è andato a buon fine. Cosa devo fare?



Se il pagamento automatico non è andato a buon fine, riceverai un'email che ti avviserà del mancato pagamento e dell'impossibilità di continuare a fruire dell'abbonamento Sky Insider. Per tornare subito a usufruire del servizio, assicurati di aver inserito un metodo di pagamento valido e controlla i dettagli nella tua Area personale, dove potrai sempre modificare il tuo metodo di pagamento.

Scopri come fare. Ti ricordiamo che, se sei cliente Sky TV,per usufruire dei contenuti editoriali a tua disposizione è necessario che i pagamenti del tuo abbonamento TV siano in regola.

Il mio ultimo pagamento a Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider presenta degli importi differenti rispetto al precedente. Cosa devo fare?

Se sei cliente Sky TV, entra in chat con un nostro specialista. Se non sei cliente Sky TV, ti invitiamo a contattarci alla casella di posta dedicata: csh.assistenza.insider@sky.it. Consulta le linee guida per impostare correttamente l’email.

Ho bisogno di contattare l'assistenza, cosa devo fare?

Se sei cliente Sky TV, entra in chat con un nostro specialista. Se non sei cliente Sky TV, scrivi direttamente alla casella di posta dedicata: csh.assistenza.insider@sky.itQuando scrivi l'email alla nostra casella di posta per contattare l'assistenza, inserisci i dati nel seguente ordine:

nome e cognome

dove preferisci essere ricontattato (email o numero di telefono)

categoria della segnalazione > scegli la più inerente tra queste: Fatturazione e pagamenti, Gestione profilo e Sky iD, Gestione newsletter e contenuti, Altro.

descrizione della problematica

Come posso rimuovere Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?



Se sei cliente Sky TV, ti ricordiamo che l'abbonamento agli spazi editoriali di news e sport è offerto da Sky Extra. Se desideri rimuovere il servizio, vai nella tua area Fai da te > Abbonamento TV > I tuoi servizi > Sky Insider TG24 e Sport > visualizza il documento di T&C > procedi con la rimozione. Se non sei cliente Sky TV, accedi alla tua area personale su Sky TG24 Insidere Sky Sport Insider per disattivare l'abbonamento.

Posso effettuare il recesso entro 14 giorni dal servizio Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider?

Sì, potrai recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione. In questo caso ti verrà rimborsato l'intero importo del primo mese che hai già versato.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive