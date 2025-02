Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 500 Dallas e Rotterdam, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca

E’ ripartita alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Nel circuito maschile, il Dallas Open rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione indoor nordamericana. Questo torneo ATP 500, che si svolge sui campi in cemento di Dallas, attira ogni anno alcuni dei migliori giocatori del circuito, grazie a un mix di giovani talenti emergenti e veterani affermati. Il torneo è noto per il suo ambiente competitivo e per la presenza di un pubblico appassionato, che contribuisce a rendere ogni incontro un evento spettacolare.

Parallelamente, in Europa, l'ABN AMRO Open di Rotterdam si conferma come uno degli eventi di maggior prestigio del circuito ATP 500. Disputato sui campi indoor dell'Ahoy Rotterdam, questo torneo vanta una lunga tradizione e un palmarès di vincitori di altissimo livello. La superficie veloce favorisce un gioco aggressivo, mettendo alla prova le capacità di servizio e risposta dei giocatori. L'evento è rinomato anche per la sua organizzazione impeccabile e per il grande seguito di pubblico olandese, sempre pronto a sostenere i beniamini di casa e ad applaudire le star internazionali.

Sul fronte femminile, il Mubadala Abu Dhabi Open segna un'importante tappa del circuito WTA 500. Giunto rapidamente a imporsi come uno dei tornei più interessanti del Medio Oriente, si gioca sui campi in cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti, offrendo condizioni di gioco ideali per le specialiste della superficie. Con un montepremi significativo e una partecipazione di alto livello, il torneo di Abu Dhabi rappresenta un'opportunità cruciale per le giocatrici di accumulare punti importanti in vista degli impegni della stagione.

Infine, il Transylvania Open, evento di categoria WTA 250 che si svolge a Cluj-Napoca, in Romania, è diventato in pochi anni una delle competizioni più apprezzate del circuito per il calore del pubblico e per l'atmosfera suggestiva della BT Arena, dove le partite si disputano su un veloce campo indoor. Questo torneo offre una preziosa occasione per le tenniste emergenti di mettersi in luce e guadagnare punti importanti per scalare il ranking WTA. Inoltre, la manifestazione gode di una particolare attenzione da parte dei tifosi locali, soprattutto grazie alla partecipazione di giocatrici rumene, che trovano nel sostegno del pubblico un'importante spinta per dare il massimo in campo

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

programmazione dei tornei ATP e WTA dal 3 al 9 Febbraio 2025 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW offrirà agli appassionati una settimana di grande tennis, con una copertura estesa degli eventi più prestigiosi del circuito. Lunedì 3 febbraio, Sky Sport Tennis trasmetterà il meglio dei quattro tornei dalle 10 alle 0.30, mentre Sky Sport Uno proporrà una selezione delle sfide più avvincenti dalle 10 alle 20.30.

Martedì 4 febbraio l'azione si intensificherà: Sky Sport Tennis sarà in onda dalle 2 alle 0.30, offrendo una maratona ininterrotta di tennis, mentre Sky Sport Uno garantirà finestre dedicate agli incontri principali dalle 2 alle 6 e dalle 8 alle 20.15. Mercoledì 5 febbraio la programmazione proseguirà con Sky Sport Tennis attivo dalle 2 alle 0.30 e Sky Sport Uno che trasmetterà dalle 2 alle 4 e poi dalle 8 alle 18, assicurando una copertura ampia delle fasi cruciali dei tornei.

Giovedì 6 febbraio, gli appassionati potranno seguire su Sky Sport Tennis il meglio delle competizioni dalle 2 alle 23.30, mentre Sky Sport Uno offrirà una selezione dalle 2 alle 6 e dalle 10 alle 17.45. Venerdì 7 febbraio la programmazione su Sky Sport Tennis proseguirà dalle 2 alle 23.30, mentre su Sky Sport Uno l'attenzione sarà focalizzata sugli incontri principali, trasmessi dalle 4.30 alle 6 e dalle 13 alle 19. In primo piano, su Sky Sport Arena andranno in scena le due semifinali del WTA Abu Dhabi, con la prima alle 14 e la seconda alle 16.

Il weekend entrerà nel vivo sabato 8 febbraio, giornata che vedrà una programmazione serrata. Su Sky Sport Tennis, l’ATP Dallas aprirà la giornata dalle 2 alle 6, seguito dalla finale del WTA Abu Dhabi alle 14, dalla prima semifinale dell’ATP Rotterdam alle 15, dalla seconda semifinale di Rotterdam alle 19.30, dalla prima semifinale dell’ATP Dallas alle 21.30 e dalla seconda semifinale alle 24. Sky Sport Uno trasmetterà l’ATP Dallas dalle 2 alle 6, mentre Sky Sport Arena manderà in onda la finale del WTA Abu Dhabi alle 14. Sky Sport Max si concentrerà sulla prima semifinale dell’ATP Dallas alle 21, mentre Sky Sport 257 proporrà le due semifinali del WTA Cluj-Napoca alle 14 e alle 16.

Domenica 9 febbraio sarà il giorno delle finali. Sky Sport Tennis trasmetterà la finale dell’ATP Rotterdam alle 15.30, seguita dalla finale dell’ATP Dallas alle 20. Su Sky Sport 259, invece, andrà in onda la finale del WTA Cluj-Napoca alle 16, chiudendo così una settimana di grande spettacolo tennistico.

Lunedì 3 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 10 alle 0.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 10 alle 20.30 (il meglio dei 4 tornei)

Martedì 4 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 0.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 2 alle 6 e dalle 8 alle 20.15 (il meglio dei 4 tornei)

Mercoledì 5 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 0.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 2 alle 4 e dalle 8 alle 18 (il meglio dei 4 tornei)

Giovedì 6 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 23.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 2 alle 6 e dalle 10 alle 17.45 (il meglio dei 4 tornei)

Venerdì 7 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 23.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno dalle 4.30 alle 6 e dalle 13 alle 19 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Arena dalle 14 semifinale 1 WTA Abu Dhabi; dalle 16 semifinale 2 WTA Abu Dhabi

Sabato 8 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 2 alle 6 (ATP Dallas); dalle 14 finale WTA Abu Dhabi; dalle 15 semifinale 1 ATP Rotterdam; dalle 19.30 semifinale 2 ATP Rotterdam; dalle 21.30 semifinale 1 ATP Dallas; dalle 24 semifinale 2 ATP Dallas

Sky Sport Uno dalle 2 alle 6 (ATP Dallas)

Sky Sport Arena dalle 14 finale WTA Abu Dhabi

Sky Sport Max dalle 21 semifinale 1 ATP Dallas

Sky Sport 257 dalle 14 semifinale 1 WTA Cluj-Napoca; dalle 16 semifinale 2 WTA Cluj-Napoca

Domenica 9 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 15.30 finale ATP Rotterdam; dalle 20 finale ATP Dallas

Sky Sport 259 dalle 16 finale WTA Cluj-Napoca

