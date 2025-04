Una terapia di gruppo arriva in prima TV su Sky e NOW la commedia con Bisio, Buy e Santamaria

Arriva su Sky Cinema in prima TV una commedia irresistibile con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, UNA TERAPIA DI GRUPPO, in onda lunedì 14 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Sette sconosciuti, sette DOC diversi, una sola ora di terapia: cosa potrà mai andare storto? Da questo spunto prende vita il film di Paolo Costella UNA TERAPIA DI GRUPPO, che racconta le ossessioni del nostro tempo attraverso le storie di sette persone affette da disturbi ossessivo compulsivi in cui tutti, per certi versi, ci possiamo immedesimare. Tratto dal soggetto originale “Toc Toc” di Laurent Baffie e dall’adattamento spagnolo di Juliàn Quintanilla, UNA TERAPIA DI GRUPPO è una produzione WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA e PICOMEDIA che vanta un cast stellare: Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi e Lucia Mascino, ai quali si affiancano Nicola Pistoia, Debora Villa, Mauro Racanati, Alice Mangione e Demetra Bellina.

SINOSSI - Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. C’è Federico (Claudio Bisio), affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio… e fosse solo quello! C’è Annamaria (Margherita Buy),maniaca del controllo, che verifica sempre tutto… ha chiuso il gas? La luce? E dove ha messo le chiavi della macchina? C’è Emilio (Claudio Santamaria), il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico… e conta tutto quello che gli capita sotto tiro. C’è Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia, che sfugge qualsiasi contatto umano… missione impossibile con quella compagnia. C’è Otto (Leo Gassmann), terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro… che non si stacca mai dal suo cellulare. C’è Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte… che ripete sempre tutto due volte. E insieme a loro c’è Sonia, la segretaria (Lucia Mascino), logorroica e nevrotica a sua volta, che prova in tutti i modi a tenerli buoni.

Nell’attesa che il professore si presenti decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita: costretti a fare squadra, i sei dovranno riuscire non solo ad andare d’accordo ma anche ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.

UNA TERAPIA DI GRUPPO | lunedì 14 aprile in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.



