Europa League Conference 24/25, Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinale Ritorno Palinsesto Telecronisti

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 8 maggio, il ritorno delle semifinali. Saranno 4 le partite, da seguire in contemporanea anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW).

L’ITALIANA – Giovedì alle 21 in Conference League la Fiorentina cerca la rimonta contro gli spagnoli del Betis Siviglia al Franchi, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insiemeai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

LA COPERTINA DELLA SERATA - La copertina che introdurrà gli studi di Conference League ed Europa League è sulle note di "Perfect" di Carl Brave – feat. Sarah Toscano (Warner Music) per "Notti Brave Amarcord", il nuovo album di Carl Brave, vede il suo ritorno in scena. Il brano "Perfect" unisce la voce intensa e delicata di Sarah Toscano al mondo sonoro intimo di Carl Brave ed è il ritratto sincero e vivido di una relazione fatta di gesti quotidiani, di alti e bassi, tra risate condivise e silenzi difficili da colmare.

EUROPA LEAGUE IN CHIARO - Giovedì 8 maggio TV8 trasmette in diretta la sfida tra Fiorentina e Real Betis, alle ore 21.00 (pre-partita alle ore 20.30).

UEFA EUROPA LEAGUE

La corsa verso la finale di UEFA Europa League 2024/25 si infiamma con le semifinali di ritorno in programma giovedì 8 maggio: due sfide decisive, trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW e Sky Go, che stabiliranno le finaliste di questa edizione.

Si parte alle 20 con lo studio Europa League Show condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con gli aggiornamenti affidati a Vittoria Orlando. A seguire, alle 23:45, spazio al commento post partita con After Party – Best of Europe, condotto da Federica Masolin in compagnia di Fabio Caressa, Esteban Cambiasso e Lisa Offside.

Alle 21:00 riflettori puntati sulla Diretta Gol, per seguire in contemporanea le due semifinali. Disponibile su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Antonio Nucera racconterà Manchester United vs Athletic Bilbao, mentre Daniele Barone sarà la voce di Bodo/Glimt vs Tottenham.

Spazio anche alle versioni integrali delle due sfide. Manchester United-Athletic Bilbao, in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (213), con telecronaca di Federico Botti e commento tecnico di Riccardo Montolivo, mentre a bordocampo ci sarà Gianluigi Bagnulo. I Red Devils inseguono la finale di Europa League dopo quella drammatica persa ai rigori nel 2021, mentre l’Athletic sogna di tornare all’atto conclusivo per la prima volta dopo il 2012. All’andata ha trionfato lo United per 3-0.

In contemporanea, su Sky Sport 254, si gioca Bodo/Glimt-Tottenham, con telecronaca di Davide Polizzi. I norvegesi inseguono una storica prima finale europea, mentre gli Spurs vogliono tornare a giocarsi un trofeo internazionale dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il Liverpool nel 2019. Il Tottenham parte dal 3-1 dell’andata.

GIOVEDI 8 MAGGIO 2025

Studio - Europa League Show (ore 20) : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe (ore 23:45) : Federica Masolin, Fabio Caressa, Esteban Cambiasso, Lisa Offside



: Federica Masolin, Fabio Caressa, Esteban Cambiasso, Lisa Offside ore 21:00 Uefa Europa League 2024/25 Semifinale Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Manchester United vs Athletic Bilbao: Antonio Nucera

- Bodo/Glimt vs Tottenham : Daniele Barone



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Botti - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Gianluigi Bagnulo

Red Devils per una finale di UEL dopo quella persa ai rigori nel 2021. Athletic dopo quella persa sempre in UEL nel 2012. All'andata ha vinto lo United 0-3.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi

Norvegesi per la prima finale europea. Tottenham per una finale europea dopo quella persa contro il Liverpool in UCL nel 2019 (0-2). Ha vinto 3-1 all'andata



UEFA CONFERENCE LEAGUE

Giovedì 8 maggio 2025 spazio alla resa dei conti anche nella UEFA Conference League 2024/25, con le semifinali di ritorno trasmesse in esclusiva su Sky, NOW e con un match anche in chiaro su TV8. Due sfide decisive per conoscere le finaliste della terza competizione europea, con fischio d'inizio alle 21:00.

Si comincia alle 20:00 con lo studio Europa League Show, condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi, con aggiornamenti a cura di Vittoria Orlando. A chiudere la serata, alle 23:45, spazio all’approfondimento post-partita con After Party – Best of Europe, condotto da Federica Masolin con Fabio Caressa, Esteban Cambiasso e Lisa Offside.

Alle 21:00 su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 251, in streaming su NOW e Sky Go, appuntamento con la Diretta Gol delle due semifinali. Paolo Ciarravano racconterà Chelsea vs Djurgarden, mentre Riccardo Gentile sarà la voce di Fiorentina vs Betis Siviglia.

Match clou della serata sarà proprio Fiorentina-Betis Siviglia, trasmesso anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e 125 di Sky), oltre che su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. La Viola punta alla terza finale consecutiva di Conference League, dopo le due perse contro West Ham e Olympiacos. Di fronte c'è un Betis affamato della sua prima finale europea. All'andata ha vinto la Fiorentina 2-1. Telecronaca affidata a Federico Zancan con il commento tecnico di Blerim Dzemaili, mentre a bordocampo ci saranno Vanessa Leonardi e Marina Presello.

Sempre alle 21:00 su Sky Sport 255, spazio alla seconda semifinale tra Chelsea e Djurgarden, con Dario Massara alla telecronaca. I Blues, forti del 4-1 dell’andata, puntano alla terza finale europea dopo quelle vinte in Europa League nel 2013 contro il Benfica e nel 2019 contro l’Arsenal. Per gli svedesi del Djurgarden, invece, si tratta della prima storica possibilità di accedere a una finale continentale.

GIOVEDI 8 MAGGIO 2025

Studio - Europa League Show (ore 20) : Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando

: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news Vittoria Orlando Studio - After Party Best of Europe (ore 23:45) : Federica Masolin, Fabio Caressa, Esteban Cambiasso, Lisa Offside



: Federica Masolin, Fabio Caressa, Esteban Cambiasso, Lisa Offside ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Semifinale Ritorno: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go



- Chelsea vs Djurgarden : Paolo Ciarravano

- Fiorentina vs Betis Siviglia: Riccardo Gentile



[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Blerim Dzemaili

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Marina Presello

Viola per centrare la terza finale di fila in UECL dopo quelle perse contro West Ham e Olympiacos. Betis per la prima finale europea. Ha vinto 2-1 all'andata.





ore 21:00 Uefa Conference League 2024/25 Semifinale Ritorno: CHELSEA vs DJURGARDEN [and. 4-1]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara

Blues per la terza finale in UEL dopo quelle vinte con Benficva nel 2013 e Arsenal nel 2019. Hanno vinto 4-1 all'andata. Svedesi per la prima finale europea.

