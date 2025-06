Sky Glass Air: la nuova TV elegante e accessibile di Sky UK, senza parabola né decoder

Sky ha presentato nel Regno Unito Sky Glass Air, un nuovo elegante televisore con una vivace qualità dell'immagine 4K, controllo vocale a mani libere e Sky integrato, il tutto trasmesso in streaming tramite Wi-Fi, senza bisogno di parabola o decoder. Progettato per rendere l'esperienza di intrattenimento di Sky accessibile a un numero maggiore di famiglie e a coloro che desiderano Sky TV in più stanze, Glass Air sarà disponibile all'acquisto in UK a partire da soli 6 sterline al mese per i clienti nuovi ed esistenti quando sarà in vendita da martedì 10 giugno.

Sky Glass Air funziona con Sky OS, il software smart che alimenta Sky Glass Gen 2 e Sky Stream, rendendolo un'ottima opzione per una seconda TV in casa. Con uno schermo 4K HDR Quantum Dot, Sky Glass Air offre immagini vivaci e ricche di colore. Il global dimming e il miglioramento del contrasto regolano automaticamente il display per immagini nitide e realistiche, combinate con un sistema di altoparlanti Dolby Audio per un suono ricco. La TV si adatta in modo intelligente a ciò che viene visualizzato sullo schermo, valorizzando al meglio ogni momento, sia che si tratti dell'ultima serie di Gangs of London o di una partita avvincente della Premier League.

Disponibile in tre eleganti colori - Sea Green, Carbon Grey e Cotton White - e tre dimensioni, 43“, 55” e 65", il design elegante di Air, la cornice sottile e il telecomando e il supporto in tinta si adattano a qualsiasi stanza. È veloce e facile da configurare, non richiede attrezzi, basta semplicemente sollevarlo e posizionarlo sul supporto incluso nella confezione. È anche compatibile con i supporti a parete universali, oltre che con quelli di Sky.

Carli Kerr, amministratore delegato di Sky TV & NOW, ha dichiarato:

"Con Sky Glass Air, stiamo portando l'esperienza Sky a più persone attraverso un televisore dal design accattivante con una qualità dell'immagine straordinaria a partire da soli 6 sterline al mese. Si tratta di offrire alle persone il meglio a un prezzo inferiore: più scelta, tecnologia all'avanguardia e i contenuti che amano, senza compromettere la qualità. Dalle prestazioni eccezionali di Glass Gen 2 all'incredibile valore di Air, ora c'è uno Sky Glass adatto a tutti, sia che siate nuovi clienti Sky o che siate già con noi".

Sky OS fa il lavoro duro riunendo l'intrattenimento di Sky e tutte le app più popolari in un unico posto, aiutando gli appassionati di TV a trovare più velocemente ciò che vogliono guardare. E continua a diventare sempre più intelligente, con aggiornamenti regolari e nuove funzionalità aggiunte.Con il controllo vocale a mani libere, basta dire “Ciao Sky...” per accendere la TV, cercare programmi o generi da Sky e dalle app, regolare il volume, aggiungere alla playlist e molto altro ancora.

Sky OS apprende ciò che gli spettatori amano guardare, curando collezioni del miglior intrattenimento in base alle abitudini di visione, in modo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da gustare. Sulla homepage sono ora disponibili altri 30 percorsi di genere, personalizzati in base alla cronologia di visione e che raccolgono suggerimenti su cosa guardare tra i contenuti, le app e i canali Sky. Con collezioni che includono sitcom divertenti, film d'azione emozionanti e drammi polizieschi ricchi di suspense, ce n'è per tutti i gusti. Con le Playlist personali, gli spettatori possono salvare tutti i loro programmi preferiti di Sky, della live TV e delle app in un unico posto, pronti per essere guardati in un secondo momento. Inoltre, il binario Continua a guardare permette di riprendere rapidamente da dove si era interrotto, indipendentemente dal canale o dall'app su cui si trova il programma.

Sky Glass Air amplia la gamma Sky Glass, offrendo ai clienti più modi per godersi la pluripremiata esperienza di intrattenimento di Sky in qualsiasi stanza. Che si tratti del centro del soggiorno, di un secondo schermo in camera da letto o di un'elegante configurazione per gli affittuari, Glass Air offre design e prestazioni di alto livello a un prezzo incredibilmente accessibile. Air si aggiunge a Sky Glass Gen 2, lanciato di recente, che offre un'esperienza di immagine e suono all'avanguardia, con uno schermo 4K HDR più luminoso e un sistema audio Dolby Atmos®