Sky amplia il laboratorio carcerario a Milano-Opera: opportunità di lavoro e reinserimento per i detenuti

Guida TV Sky Cinema e NOW: Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, Lunedi 2 Giugno 2025

Lunedi 2 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, thriller psicologico firmato Blumhouse con James McAvoy: una coppia accetta l'invito di nuovi amici per un weekend in campagna, ma l&rsquo...