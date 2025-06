🎭 Sky TG24 Live In Milano 2025! 🌟 | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set d’eccezione, dove si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia.

Il 4 giugno sarà invece la volta di Sky TG24 Live In Milano, il format ideato dal canale all news che porta l’informazione a contatto con l’opinione pubblica. A partire dalle 9.30, si affronteranno i temi di maggiore attualità, con l’intervento di ospiti nazionali e internazionali, per riflettere sulle trasformazioni sociali, economiche, culturali e geopolitiche in atto. Al centro degli approfondimenti, gli sviluppi e gli effetti dei conflitti in Medioriente e in Ucraina, l’elezione del nuovo Pontefice Leone XIV, la politica italiana, la crisi climatica, l’intelligenza artificiale e le sfide delle nuove generazioni.

Il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, dichiara:

“Le conseguenze delle grandi tensioni geopolitiche ed economiche sono il cuore del racconto quotidiano che Sky TG24 fa su tutti i suoi canali: dalla tv, al web, dai social ai podcast. 'Sky TG24 Live In', come accade ogni sei mesi, sarà un altro luogo dedicato alla comprensione della quotidianità e del futuro: lo faremo con grandi ospiti e con i nostri giornalisti, lo faremo con la capacità di approfondimento che abbiamo dimostrato in questi anni e senza dimenticare la centralità del luogo che ci ospita, ovvero Milano. Ma, come sempre, nel nostro format non mancheranno i temi sociali e quelli presenti nel dibatto pubblico: la questione giovanile, l’intelligenza artificiale, le nuove frontiere della salute, tutti argomenti destinati a cambiare le nostre vite".

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla lunga giornata di approfondimenti: Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice; Zvonimir Boban, dirigente sportivo, leggenda del calcio e commentatore Sky Sport; Elena Bonetti, Presidente di Azione; Francesco Cajani, Sostituto procuratore di Milano; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giulio Deangeli, Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”; Maura Gancitano, filosofa e scrittrice Tlon; Maurizio Landini, segretario Generale CGIL; Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Alessandro Padovani, Presidente Società Italiana di Neurologia; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta Università Studi Milano; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Università degli Studi di Milano; Card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme; Matteo Renzi, Presidente Italia Viva; Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro; Giuseppina Torre, Pianista; Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy e Stefano Zecchi, filosofo e scrittore.

Tutti gli appuntamenti di entrambe le giornate saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 251 di Sky Sport, con finestre live anche sul canale 500 di Sky TG24, il tutto anche in streaming su skytg24.it. Il programma aggiornato in tempo reale e tutte le informazioni per registrarsi e partecipare gratuitamente sono disponibili su tg24.sky.it.

Sky TG24 Live In Milano si avvale delle partnership con: Asacert - Assessment & Certification, Banco BPM S.p.A, Confcommercio, Edison, Gewiss, Google Cloud, Candiolo - Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, la Rinascente S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Quaglia Antica Distilleria dal 1890, UBER ITALY S.R.L, Valore D e con il supporto non condizionato di Novo Nordisk. - Radio media partner: RTL 102.5 - Media partner: Urban Vision

Hashtag ufficiali #SkyInclusionDays e #skytg24LiveIn

Sito tg24.sky.it

IL PROGRAMMA DI SKY LIVE IN MILANO 2025

in diretta su Sky TG24 Primo Piano canale 501 e Sky Sport 251

Martedì 3 giugno

21:00 - Stories di comicità

Una serata alla scoperta della formula della comicità e del dietro le quinte della stand up comedian con Federico Basso, Nuzzo e Di Biase, Stefano Rapone e Luca Ravenna.

Mercoledì 4 giugno

9:30 - Apertura Live In

Dialogo con il ministro della Difesa Guido Crosetto.





Dialogo con il ministro della Difesa 10:00 – Start

Intervista al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.





Intervista al ministro dell’Interno 11:00 - “Generazione AnZia”

Dialogo con Stefania Andreoli , Psicoterapeuta e scrittrice, Alberto Pellai , Medico psicoterapeuta Università Studi Milano, e Stefano Rossi , Psicopedagogista.





Dialogo con , Psicoterapeuta e scrittrice, , Medico psicoterapeuta Università Studi Milano, e , Psicopedagogista. 11:30 – Business

La rubrica di Economia e Finanza di Sky Tg24.





La rubrica di Economia e Finanza di Sky Tg24. 12:00 – Confindustria

Intervista al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.





Intervista al Presidente di Confindustria 12:30 - Cinema

Dialogo con Michela Andreozzi , regista e attrice, e l’attore Edoardo Pesce.





Dialogo con , regista e attrice, e l’attore 13:00 - TG

Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.





Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24. 14:00 - Health

La salute del nostro organo più affascinante e misterioso: il cervello. Ne parliamo con Michela Matteoli, Direttrice programma Neuroscienze Humanitas, Alessandro Padovani , Presidente Società Italiana di Neurologia, e Giulio Deangeli , Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”, e Anna Sapino , Dir. Scientifico Ist. Candiolo - IRCCCS.





La salute del nostro organo più affascinante e misterioso: il cervello. Ne parliamo con Direttrice programma Neuroscienze Humanitas, , Presidente Società Italiana di Neurologia, e , Neuroscienziato e autore di “Il metodo geniale”, e , Dir. Scientifico Ist. Candiolo - IRCCCS. 14:30 – L'elogio dell'(im)perfezione

Cosa fare per promuovere una cultura della bellezza più sana e inclusiva? Ne discutiamo con Stefano Zecchi, Filosofo e scrittore, e Marco Klinger , Professore Chirurgia Plastica Università Milano.





Cosa fare per promuovere una cultura della bellezza più sana e inclusiva? Ne discutiamo con Filosofo e scrittore, e , Professore Chirurgia Plastica Università Milano. 15:00 – Politica

Intervista a Matteo Renzi , leader di Italia Viva.





Intervista a , leader di Italia Viva. 15:30 - Educare alla parità di genere

Il ruolo della scuola per diffondere una cultura del rispetto contro la violenza sulle donne. Ospiti Giuseppina Torre , Pianista, Antonello Giannelli , Presidente Associazione Presidi.





Il ruolo della scuola per diffondere una cultura del rispetto contro la violenza sulle donne. Ospiti , Pianista, , Presidente Associazione Presidi. 16:00 – Giustizia riparativa

Il processo di riparazione e reinserimento sociale attraverso il contatto tra detenuti e vittime. Ne parliamo con Angelo Juri Aparo , psicologo del carcere di San Vittore, Francesco Cajani , sostituto procuratore di Milano, e Paolo Setti Carraro , fratello di Emanuela Setti Carraro.





Il processo di riparazione e reinserimento sociale attraverso il contatto tra detenuti e vittime. Ne parliamo con , psicologo del carcere di San Vittore, , sostituto procuratore di Milano, e , fratello di Emanuela Setti Carraro. 16:30 - Connessi

Intelligenza Artificiale: quale futuro? Ne discutiamo con Maura Gancitano , filosofa e scrittrice Tlon, Andrea Nuzzo , content creator, e Jacopo d'Alesio , YouTuber Tech.





Intelligenza Artificiale: quale futuro? Ne discutiamo con , filosofa e scrittrice Tlon, , content creator, e , YouTuber Tech. 17:00 – Economia

Dialogo con Elena Bonetti , Presidente Azione, Maurizio Landini , Segretario Generale CGIL, e Sara Monaci , Il Sole 24 Ore.





Dialogo con , Presidente Azione, , Segretario Generale CGIL, e , Il Sole 24 Ore. 17:35 - Economia

Intervista ad Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy.





Intervista ad , Ministro delle Imprese e del Made in Italy. 18:00 – Il cono d'ombra

La storia di Denis Bergamini nel nuovo podcast di Pablo Trincia . Ne discutiamo con l’autore.





La storia di Denis Bergamini nel nuovo podcast di . Ne discutiamo con l’autore. 18:18 - Sport

Un anno di calcio. Il direttore di Sky Sport Federico Ferri intervista Zvonimir Boban.





Un anno di calcio. Il direttore di Sky Sport intervista 19:00 - Mondo

Dalle guerre in Ucraina e Medioriente, all’elezione di Papa Leone XIV. Intervista al Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.

