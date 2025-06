Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, il WRC in Italia e l’MXGP. MOTOMONDIALE IN SPAGNA – Il Motomondiale ritorna nella penisola iberica per il Gran Premio di Aragon. Giovedì 5 giugno la conferenza stampa piloti dalle 16, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3.Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle...