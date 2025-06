Nations League 2025 su Sky e NOW: Portogallo-Spagna per il titolo, Germania-Francia per l’onore

Grazie a un accordo con UEFA, si arricchisce così l’offerta di calcio internazionale nella Casa dello Sport, con oltre 200 sfide tra le Nazionali europee visibili su Sky e in streaming su NOW.

Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal. Stasera, domenica 8 giugno, appuntamento con i due atti conclusivi dell’edizione 2024/2025 della Nations League.. Si parte con la finale per il 3^ e 4^ posto tra Germania e Francia, mentre alle 20.00 lo Studio Prepartita insieme a Marco Demicheli e Andrea Marinozzi per la finale che decreterà il vincitore della competizione tra Portogallo e Spagna. Appuntamento alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Niccolò Omini.

La finale Germania-Francia, per il terzo e quarto posto, in programma alle 15.00 in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà di Paolo Ciarravano.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

UEFA NATIONS LEAGUE FINALS

DOMENICA 8 GIUGNO 2025:

Ore 15 Uefa Nations League 2025 Finale 3° Posto: GERMANIA vs FRANCIA

[in chiaro anche su Cielo - canale 26 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano

Tedeschi per il primo podio in questa competizione al quarto tentativo. Francia per il secondo podio dopo la vittoria nel 2021 contro la Spagna





Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca Paolo Ciarravano Tedeschi per il primo podio in questa competizione al quarto tentativo. Francia per il secondo podio dopo la vittoria nel 2021 contro la Spagna Ore 21 Uefa Nations League 2025 Finale 1° Posto: PORTOGALLO vs SPAGNA

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno 201 e Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

bordocampo Niccolò Omini

Prepartita dalle ore 20:30 con: Marco Demicheli e Andrea Marinozzi

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive