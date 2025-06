Sky Up Academy Studios: 1770 Studenti alla Scoperta del Mondo Tech&Media di Sky

Con la fine dell’anno scolastico si è conclusa la prima edizione di SkyUp Academy Studios, l’iniziativa che ha portato 1770 studenti di 90 classi – dalla Lombardia al Piemonte, dal Veneto alla Liguria, dalle Marche alla Calabria – a scoprire come funziona una tech&media company. Con Sky Up Academy Studios, le alunne e gli alunni prendono parte a tre esperienze diverse. Durante la giornata, potranno vedere da vicino il Centro di Produzione, le regie, le redazioni e la magia degli studi televisivi. Esperienza che continuerà poi con un incontro di orientamento professionale durante il quale studentesse e studenti avranno modo di riflettere sulle proprie inclinazioni e conoscere nello specifico le figure lavorative di una tech & media company.

Infine, ragazze e ragazzi vestiranno per un giorno i panni di montatori, registi, editor sfruttando le tecnologie più avanzate – come desk per il montaggio, green screen e telecamera professionale - per creare un contenuto giornalistico multimediale originale su un tema a scelta tra Cambiamento Climatico, Valori dello Sport e Alimentazione Sana e Sostenibile. Le alunne e gli alunni avranno modo di registrare e montare il servizio giornalistico direttamente negli studi televisivi, supportati da personale tecnico specializzato di Sky. ria di secondo grado di tutta Italia già iscritte a Sky Up The Edit, il progetto on-line rivolto a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni che mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni.

Viviamo in un contesto caratterizzato da una crescente digitalizzazione e si stima che nel 2030 nove lavori su dieci richiederanno figure professionali con articolate competenze digitali in grado di supportare organizzazioni, pubbliche e private, nella gestione di un cambiamento che già comprende interi settori, funzioni, processi e servizi. Tali competenze non sono esclusivamente di natura tecnologica, ma fanno riferimento a un insieme più ampio, che contempla abilità sociali e soft skill necessarie per affrontare realtà lavorative complesse, comunicare efficacemente, relazionarsi con gli altri e adattarsi a contesti in costante trasformazione.

Il divario esistente tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, oggi sempre più orientato verso competenze specifiche in ambito digitale, viene definito digital mismatch. È per contrastare questo fenomeno che nasce Sky Up Academy Studios: iniziativa di Sky volta a offrire a studentesse e studenti del triennio di scuola secondaria di secondo grado un’esperienza di formazione e orientamento alle professioni improntata sul Sky Up Academy Studios condivide l’obiettivo dell’iniziativa didattica Sky Up The Edit: colmare il divario digitale tra studentesse e studenti, attraverso lo sviluppo di competenze narrative (storytelling digitale), l’acquisizione di un approccio critico al mondo dell’informazione (media & information literacy) e il perfezionamento delle digital e soft skill necessarie alla crescita personale.

Capacità di lavorare in gruppo, problem solving, pensiero critico e creatività unite all’uso esperto di device, software e attrezzatura tecnica saranno le skill che studentesse e studenti potranno acquisire come parte integrante del loro bagaglio per il futuro.

L’esperienza prevede che ogni classe, divisa in tre gruppi, prenda parte a:

un tour guidato all’interno del Centro di Produzione della sede Sky di Milano , attraverso il quale studentesse e studenti avranno l’opportunità di visitare gli studi televisivi , le regie e le redazioni Sky ;





all’interno del della sede , attraverso il quale studentesse e studenti avranno l’opportunità di visitare gli , le e le ; un’attività di orientamento alle professioni (Careers Challenge) durante la quale studentesse e studenti avranno modo di riflettere sulle proprie inclinazioni e attitudini e conoscere le professioni di una media & tech company ;





durante la quale studentesse e studenti avranno modo di riflettere sulle proprie inclinazioni e attitudini e conoscere le professioni di una ; un servizio giornalistico, della durata compresa tra i 90 e i 120 secondi al massimo, che studentesse e studenti realizzeranno all’interno di un vero studio televisivo. Dopo una prima fase di ricerca e ideazione a scuola, la classe avrà modo di registrare e montare il suo servizio giornalistico in uno degli studi Sky potendo contare sul supporto di staff tecnico e strumentazione professionale. All’interno di questa guida verranno illustrati tutti i passaggi da seguire per lavorare come una vera redazione alla costruzione di un servizio giornalistico.

La partecipazione all’esperienza consente il riconoscimento per studentesse e studenti di 8 ore di PCTO (5 ore a scuola e 3 ore presso la sede Sky di Milano) da parte de La Fabbrica, ente formatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.