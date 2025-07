Sky Italia annuncia nascita nuova Direzione Sport, News & Entertainment guidata da Giuseppe De Bellis

Sky Italia è lieta di annunciare la nascita di una nuova Direzione che riunisce sotto un’unica guida strategica tutta l’offerta di contenuti – sia pay che free – e che sarà affidata a Giuseppe De Bellis in qualità di Executive Vice President Sport, News and Entertainment.

A partire dalla fine di luglio, Sky Sport, Sky TG24 e tutte le attività di contenuto – dalle grandi produzioni originali di intrattenimento, al cinema, alle serie tv, ai documentari e ai canali in chiaro – confluiranno in questa nuova struttura.

Questa scelta strategica è pensata per valorizzare ulteriormente la ricchezza e la qualità dell’offerta Sky, attraverso una visione integrata e trasversale, capace di cogliere nuove opportunità creative e produttive, e fortemente orientata all’innovazione.

L’obiettivo è liberare il potenziale delle diverse aree editoriali promuovendo una logica di collaborazione e contaminazione tra contenuti, talenti e piattaforme. Un approccio che permetterà a Sky di rispondere con sempre maggiore efficacia e immediatezza alle aspettative del pubblico, mettendo al centro la forza dei suoi team editoriali, creativi e produttivi, la passione nel raccontare le storie con qualità, energia e autorevolezza, e la capacità di innovare linguaggi e formati.

Questa nuova organizzazione rappresenta un’evoluzione strategica per Sky: una gestione integrata di contenuti, produzioni e distribuzione, guidata da un approccio trasversale, dinamico e orientato all’innovazione, che ha l’ambizione di offrire al pubblico un’esperienza sempre più ricca, coinvolgente e di alta qualità.

Giuseppe, in Sky dal 2018, prima come condirettore vicario di Sky Sport e dall’anno dopo come direttore di Sky TG24, ha maturato nel corso della sua carriera importanti esperienze e competenze sia editoriali – nel mondo dei contenuti a 360 gradi, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e al digitale – sia manageriali.

Sotto la sua Direzione, Sky TG24 si è contraddistinto per la priorità data ai grandi temi internazionali, per l’approccio data driven all’informazione, con l’uso dei dati per spiegare le notizie e i fenomeni sociali, economici e politici; ma anche per la spinta alla digitalizzazione della testata, con il potenziamento dell’offerta web e social, lo sviluppo dello storytelling seriale in stile documentaristico, come le docuserie e i podcast, e la creazione di Sky TG24 Insider, la sezione di approfondimento del sito di Sky TG24 dedicata agli abbonati.

LA SCHEDA – Giuseppe De Bellis 47 anni. Direttore di Sky TG24 dal 2019. Precedentemente era stato condirettore vicario di Sky Sport, direttore di GQ e Condirettore de Il Giornale e, dal 2014, tra i fondatori di Sted, proprietaria della rivista Undici. Da giornalista ha seguito alcuni degli avvenimenti più importanti degli ultimi vent’anni in Italia e all’estero. Ha guidato la testata all news di Sky in un’era di profonde trasformazioni, puntando oltre che sulla storica autorevolezza di Sky TG24 anche su innovazione e nuovi linguaggi digitali.

Durante i suoi anni di direzione, Sky TG24 ha mantenuto la sua leadership nel panorama dell’informazione all news, continuando ad affermarsi per tempestività e indipendenza, aggiungendo una forte spinta verso l’approfondimento, per accompagnare il proprio pubblico alla comprensione delle grandi trasformazioni che interessano la nostra epoca. Oggi la testata news di Sky si conferma al vertice dei ranking sull’affidabilità del Reuters Institute di Oxford e prima in assoluto per credibilità tra il pubblico Under35.

Tra le sfide affrontate c’è stata la gestione della crisi Covid, nella quale Sky TG24 ha dato prova di avere un approccio innovativo unico, che l’ha portato a mandare in onda tg e approfondimenti da casa, poi le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, le elezioni americane, due crisi di governo, la morte della regina Elisabetta II, di Silvio Berlusconi e di Papa Francesco, con l’elezione del nuovo pontefice Leone XIV. Tutti eventi che hanno portato picchi di ascolto, di attenzione del pubblico sia in tv, sia in digitale, a dimostrazione del lavoro di integrazione e della vocazione all’innovazione.

La sua Direzione si è contraddistinta, oltre che per l’attenzione alla politica estera e per l’approccio data driven all’informazione, per la spinta alla digitalizzazione della testata, con contenuti nativi per il digitale sia sul web che sui social, nonché per la nascita delle docuserie e dei podcast firmati da Pablo Trincia e altri. Ha creato rubriche e appuntamenti fissi lifestyle e sviluppato programmi con interviste one-to-one ai protagonisti non solo della politica, ma anche del costume e dello spettacolo. A lui si deve inoltre la creazione di format ed eventi editoriali come Live In, che hanno portato l’informazione e l’approfondimento di Sky TG24 fuori dagli studi, in teatri e luoghi iconici del nostro Paese, integrando i contenuti di informazione con momenti dedicati allo sport e all’intrattenimento.