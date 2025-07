Amichevoli estive 2025 diretta Sky e NOW: Napoli PPV, Como Cup e Premier League Summer Series

In attesa della ripresa dei campionati, appuntamento nella Casa dello Sport con alcune delle migliori amichevoli estive. Si torna in campo con le partite precampionato del Napoli, live in pay-per-view su Sky, e tutte le sfide internazionali della Como Cup e delle Summer Series di Premier League in diretta su Sky e in streaming su NOW

NAPOLI IN CAMPO - Si parte con il primo dei cinque incontri del Napoli campione d’Italia. Alle 18 a Dimaro la sfida con l’Arezzo. Seconda sfida sabato 26 luglio alle 18 contro il Catanzaro. Castel di Sangro protagonista degli altri tre appuntamenti precampionato: domenica 3 agosto alle 19 la partita contro il Brest, sabato 9 agosto alle 19 sarà il turno del Girona, mentre l’ultimo appuntamento sarà il 14 agosto alle 20 contro l’Olympiakos. I 5 match degli Azzurri di Antonio Conte saranno disponibili in pay-per-view su Sky Sport 251. Gli eventi in Pay per View non saranno disponibili per i clienti NOW.

COMO CUP - Precampionato con amichevoli internazionali per il Como, con lo stadio Sinigaglia protagonista della Como Cup. Quattro le squadre impegnate nel torneo, Como, Ajax, Al-Ahli e Celtic, con il primo incontro in programma mercoledì 23 luglio alle 20.30 tra i padroni di casa e l’Al-Ahli (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW). Ajax-Celtic sarà il secondo match, in programma giovedì 24 alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW. Sabato 26, sempre alle 20.30, la finale per il terzo posto, mentre domenica 27 alle 20 la finale che assegnerà il torneo, tutto su Sky Sport Calcio e NOW.

PL SUMMER SERIES - Si gioca anche negli Stati Uniti, dove si scenderà in campo per le Summer Series di Premier League, il torneo precampionato che vedrà sfidarsi Manchester United, West Ham, Everton e Bournemouth. Primi due incontri nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio, con Everton-Bournemouth alle 22 (Sky Sport Arena e NOW) e Manchester United-West Ham all’1 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW). Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio a mezzanotte e mezza sarà il turno di West Ham-Everton (Sky Sport Calcio e NOW), alle 3.30, invece, il turno di Manchester United-Bournemouth (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica 3 agosto, Bournemouth-West Ham alle 20 (Sky Sport Calcio e NOW) e Manchester United-Everton alle 23 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW).

PROGRAMMAZIONE AMICHEVOLI PRECAMPIONATO

MARTEDÌ 22 LUGLIO

ore 18 NAPOLI-AREZZO

Pay-per-view su Sky Sport 251 (evento non disponibile su NOW)

telecronaca Maurizio Compagnoni, bordocampo Massimo Ugolini

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

ore 20.30 COMO-AL AHLI

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Manuel Favia, bordocampo Edoardo Cozza

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

ore 20.30 AJAX-CELTIC

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Christian Giordano, bordocampo Edoardo Cozza

SABATO 26 LUGLIO

ore 18 NAPOLI-CATANZARO

Pay-per-view su Sky Sport 251 (evento non disponibile su NOW)

telecronaca Federico Botti, bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno





ore 20.30 COMO CUP – FINALE TERZO POSTO

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Giovanni Poggi, bordocampo Marco Demicheli





ore 22 EVERTON-BOURNEMOUTH

Sky Sport Arena e in streaming su NOW

telecronaca Christian Giordano

NOTTE SABATO 26 - DOMENICA 27 LUGLIO

ore 1 MANCHESTER UNITED-WEST HAM

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Andrea Voria

DOMENICA 27 LUGLIO

ore 20 COMO CUP – FINALE

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Federico Botti, bordocampo Marco Demicheli

NOTTE MERCOLEDÌ 30 - GIOVEDÌ 31 LUGLIO

ore 00.30 WEST HAM-EVERTON

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Christian Giordano





ore 3.30 MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca in lingua originale

DOMENICA 3 AGOSTO

ore 19 NAPOLI-BREST

Pay-per-view su Sky Sport 251 (evento non disponibile su NOW)

telecronaca Federico Botti, bordocampo Massimo Ugolini





ore 20 BOURNEMOUTH-WEST HAM

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Christian Giordano





ore 23 MANCHESTER UNITED-EVERTON

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

telecronaca Dario Massara

SABATO 9 AGOSTO

ore 19 NAPOLI-GIRONA

Pay-per-view su Sky Sport 251 (evento non disponibile su NOW)

telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Francesco Modugno

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

ore 20 NAPOLI-OLYMPIAKOS

Pay-per-view su Sky Sport 251 (evento non disponibile su NOW)

telecronaca Maurizio Compagnoni, bordocampo Francesco Modugno

