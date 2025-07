Mondiali di Nuoto su Sky e NOW: tuffi, grandi altezze e vasca lunga in diretta da Singapore

Prosegue la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics Championships 2025”, che si sta svolgendo a Singapore e si concluderà domenica 3 agosto, in diretta su Sky ein streaming su NOW

Dopo pallanuoto, nuoto in acque libere e nuoto artistico, il Mondiale entra nella seconda parte della manifestazione con le gare di tuffi dalle grandi altezze, che avranno luogo dal 24 al 27 luglio al Palawan Green dell’isola di Sentosa. Il programma prevede la gara femminile dai 20 metri, che assegnerà le medaglie sabato 26 luglio con gli ultimi due round, e quella maschile dai 27 metri, con le fasi finali previste domenica 27 luglio. Dirette su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Le telecronache saranno di Niccolò Omini, con il commento tecnico di Tommaso Rinaldi, finalista agli Europei di Kiev 2017.

Dal 26 luglio al 3 agosto, all’OCBC Aquatic Centre, si svolgeranno le gare di tuffi con le tradizionali specialità del trampolino da 1 e 3 metri e della piattaforma da 10 metri. Gli 11 titoli saranno assegnati durante le 9 giornate di gara, con le finali tutte in diretta sui canali di Sky Sport tra le 11 e le 12 ora italiana. Dirette su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW. Le telecronache saranno di Niccolò Omini, con il commento tecnico di Francesca Dallapé, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016 e due volte argento mondiale.

Chiuderanno il programma iridato le gare di nuoto in vasca lunga, che si disputeranno dal 27 luglio al 3 agosto presso la World Aquatics Championships Arena. Le batterie si svolgeranno alle 4 del mattino, ora italiana, e saranno sempre in diretta su Sky Sport Uno e NOW. Per le semifinali e finali, invece, il programma inizierà alle 13 ora italiana, in diretta su Sky Sport Uno (e/o Sky Sport Arena), Sky Sport Mix e NOW. Il telecronista sarà Riccardo Re, con il commento tecnico di Cristina Chiuso, due argenti ai campionati europei e più volte campionessa italiana.

Sky Sport ogni giorno, fino al 3 agosto, oltre alle dirette delle competizioni, offrirà una copertura editoriale completa della manifestazione, con studi pre e post evento condotti da Sara Benci con la partecipazione di Luca Dotto, argento mondiale a Shanghai 2011 e più volte campione europeo. Inoltre collegamenti con l’inviato a Singapore Alessandro Acton, interviste e ospiti, anche sul canale all news Sky Sport 24, il sito internet skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.

CAMPIONATI DEL MONDO DI TUFFI GRANDI ALTEZZE SU SKY E NOW

Giovedì 24 luglio

5-6,15 Donne, round 1-2 Sky Sport Uno e NOW

8-9,30 Uomini, round 1-2 Sky Sport Uno e NOW

Venerdì 25 luglio

5-6,15 Donne, round 3-4 Sky Sport Arena e NOW

8-9,30 Uomini, round 3-4 Sky Sport Uno e NOW

Sabato 26 luglio

5-6,15 Donne, round 5-6 Sky Sport Uno e NOW

Domenica 27 luglio

5-6,30 Uomini, round 5-6 Sky Sport Uno e NOW

CAMPIONATI DEL MONDO DI TUFFI SU SKY E NOW

Domenica 27 luglio

4 trampolino 1m uomini (preliminari) Sky Sport Mix e NOW

9 piattaforma 10m sincro mix (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

11.30 trampolino 1m uomini (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Lunedì 28 luglio

4 trampolino 3m sincronizzato uomini (prel.) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

7.30 piattaforma 10m sincroniz. donne (prel.) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

10 trampolino 3m sincro uomini (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

12 piattaforma 10m sincro donne (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Martedì 29 luglio

3 trampolino 3m sincro donne (preliminari) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

6 piattaforma 10m sincro uomini (prel) Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

9.30 trampolino 3m sincro donne (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

11.30 piattaforma 10m sincro uomini (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Mercoledì 30 luglio

4 piattaforma 10m donne (preliminari) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

11 trampolino 3m sincronizzato mix (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Giovedì 31 luglio

3 trampolino 3m uomini (preliminari) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

9.30 piattaforma 10m donne (semifinali) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

12.15 piattaforma 10m donne (finale) Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 1° agosto

3 trampolino 3m donne (preliminari) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

8 trampolino 3m uomini (semifinali) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

11.30 trampolino 3m uomini (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sabato 2 agosto

3 piattaforma 10m uomini (preliminari) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

9 trampolino 3m donne (semifinali) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

12 trampolino 3m donne (finale) Sky Sport Arena e NOW

Domenica 3 agosto

4 piattaforma 10m uomini (semifinali) Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

11.30 piattaforma 10m uomini (finale) Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

CAMPIONATI DEL MONDO DI NUOTO SU SKY E NOW

Domenica 27 luglio

ore 4 - Sky Sport Arena e NOW

Batterie: 400m stile libero donne; 100m farfalla donne; 200m misti donne; 4x100m stile libero staffetta donne; 400m stile libero uomini; 100m rana uomini; 50m farfalla uomini; 4x100m stile libero staffetta uomini





ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

400m stile libero donne finale; 100m farfalla donne semifinali; 200m misti donne semifinali; 4x100m stile libero staffetta donne finale; 400m stile libero uomini finale; 100m rana uomini semifinali; 50m farfalla uomini semifinali; 4x100m stile libero staffetta uomini finale

400m stile libero donne finale; 100m farfalla donne semifinali; 200m misti donne semifinali; 4x100m stile libero staffetta donne finale; 400m stile libero uomini finale; 100m rana uomini semifinali; 50m farfalla uomini semifinali; 4x100m stile libero staffetta uomini finale

Lunedì 28 luglio

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 1500m stile libero donne; 100m dorso donne; 100m rana donne; 200m stile libero uomini; 100m dorso uomini





Batterie: 1500m stile libero donne; 100m dorso donne; 100m rana donne; 200m stile libero uomini; 100m dorso uomini ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

100m dorso donne semifinali; 100m rana donne semifinali; 100m farfalla donne finale; 200m misti donne finale; 200m stile libero uomini semifinali; 100m dorso uomini semifinali; 100m rana uomini finale; 50m farfalla uomini finale

Martedì 29 luglio

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 200m stile libero donne; 800m stile libero uomini; 50m rana uomini; 200m farfalla uomini





Batterie: 200m stile libero donne; 800m stile libero uomini; 50m rana uomini; 200m farfalla uomini ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

200m stile libero donne semifinali; 1500m stile libero donne finale; 100m dorso donne finale; 100m rana donne finale; 200m stile libero uomini finale; 100m dorso uomini finale; 50m rana uomini semifinale; 200m farfalla uomini semifinale

Mercoledì 30 luglio

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 50m dorso donne; 200m farfalla donne; 100m stile libero uomini; 200m misti uomini; 4x100m misti staffetta mista





Batterie: 50m dorso donne; 200m farfalla donne; 100m stile libero uomini; 200m misti uomini; 4x100m misti staffetta mista ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

200m stile libero donne finale; 50m dorso donne semifinali; 200m farfalla donne semifinali; 100m stile libero uomini semifinali; 800m stile libero uomini finale; 50m rana uomini finale; 200m farfalla uomini finale; 200m misti uomini semifinali; 4x100m misti staffetta mista finale

Giovedì 31 luglio

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 100m stile libero donne; 200m rana donne; 4x200m stile libero staffetta donne; 200m dorso uomini; 200m rana uomini





Batterie: 100m stile libero donne; 200m rana donne; 4x200m stile libero staffetta donne; 200m dorso uomini; 200m rana uomini ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

100m stile libero donne semifinali; 50m dorso donne finale; 200m rana donne semifinali; 200m farfalla donne finale; 4x200m stile libero staffetta donne finale; 100m stile libero uomini finale; 200m dorso uomini semifinali; 200m rana uomini semifinali; 200m misti uomini finale

Venerdì 1° agosto

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie; 800m stile libero donne; 200m dorso donne; 50m farfalla donne; 50m stile libero uomini; 100m farfalla uomini; 4x200m stile libero staffetta uomini





Batterie; 800m stile libero donne; 200m dorso donne; 50m farfalla donne; 50m stile libero uomini; 100m farfalla uomini; 4x200m stile libero staffetta uomini ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

100m stile libero donne finale; 200m dorso donne semifinali; 200m rana donne finale; 50m farfalla donne semifinali; 50m stile libero uomini semifinali; 200m dorso uomini finale; 200m rana uomini finale; 100m farfalla uomini semifinali; 4x200m stile libero staffetta uomini finale

Sabato 2 agosto

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 50m stile libero donne; 50m rana donne; 1500m stile libero uomini; 50m dorso uomini; 4x100m stile libero staffetta mista





Batterie: 50m stile libero donne; 50m rana donne; 1500m stile libero uomini; 50m dorso uomini; 4x100m stile libero staffetta mista ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

50m stile libero donne semifinali; 800m stile libero donne finale; 200m dorso donne finale; 50m rana donne semifinali; 50m farfalla donne finale; 50m stile libero uomini finale; 50m dorso uomini semifinale; 100m farfalla uomini finale; 4x100m stile libero staffetta mista finale

Domenica 3 agosto

ore 4 - Sky Sport Uno e NOW

Batterie: 400m misti donne; 4x100m misti staffetta donne; 400m misti uomini; 4x100m misti staffetta uomini





Batterie: 400m misti donne; 4x100m misti staffetta donne; 400m misti uomini; 4x100m misti staffetta uomini ore 13 - Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Finali: 50m stile libero donne; 50m rana donne; 400m misti donne; 4x100m misti staffetta donne; 1500m stile libero uomini; 50m dorso uomini; 400m misti uomini; 4x100m misti staffetta uomini

