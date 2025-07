Sky Sport NOW Motori Weekend - F1 Belgio, SuperBike Ungheria, CIV Night Misano, MXGP, IndyCar

In arrivo un nuovo appassionante weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, SBK, CIV, MXGP e Indycar.

F1 A SPA – Da giovedì 24 a domenica 27 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con un nuovo appuntamento del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio del Belgio, sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Il terzo weekend stagionale con il format della gara sprint inizia giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere alle 12.30, con le qualifiche della “gara breve” in programma alle 16.30. Sabato in palio i primi punti del weekend, con lo start della sprint a mezzogiorno, mentre alle 16 le tre sessioni di qualifiche che decreteranno il poleman. Domenica la gara, con il semaforo verde dei 44 giri sul tracciato delle Ardenne previsto alle 15. Nel weekend di Spa, in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e post gara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

SBK, CIV, MXGP E INDYCAR – Nel fine settimana di Sky Sport grande appuntamento con la Superbike che sbarca al Balaton Park Circuit per il Round di Ungheria. Sabato alle 10.55 è tempo di Superpole, con Gara 1 prevista alle 14. Domenica si parte alle 11 con la Superpole Race, mentre il semaforo verde di Gara 2 è previsto alle 14. Su Sky anche gli appuntamenti di Supersport e WCR.

Appuntamento notturno con il CIV che scende in pista, a Misano, per la quinta edizione della Racing Night. Doppio appuntamento sabato: alle 20.50 Gara 1 di Supersport 600, mentre alle 21.35 Gara 1 di Superbike. Tutte le repliche degli appuntamenti del weekend saranno su Sky Sport MotoGP e NOW martedì 29 e mercoledì 30 luglio.

Ancora due ruote nel weekend motoristico con il nuovo appuntamento di MXGP, a Loket per il GP della Repubblica Ceca. Domenica alle 14 su Sky Sport Max e NOW Gara 1, mentre alle 17 è il momento di Gara 2 su Sky Sport MotoGP e NOW. Infine, si corre anche negli Stati Uniti con un nuovo GP di NTT Indycar Series. A Laguna Seca è tempo del Grand Prix di Monterey, su Sky Sport F1 e NOW dalle 21.15.

Giovedì 24 luglio

Ore 13.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 25 luglio

Ore 8.55: F3 – Prove Libere

Ore 10.05 F2 – Prove Libere

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 - Qualifiche

Ore 14.50: F2 - Qualifiche

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.55: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19: Paddock Live Show

Ore 19.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 26 luglio

Ore 9.10: F3 – Sprint Race

Ore 10.20: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 12: F1 – Sprint

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.40: F2 – Sprint Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 27 luglio

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race Ore 11.40: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

Venerdì 25 luglio

Ore 10.15: SBK – Prove Libere 1

Ore 14.15: WCR – Super Pole

Ore 14.55: SBK – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport – Super Pole

Sabato 26 luglio

Ore 10.55: SBK – Super Pole

Ore 12.15: WCR – Gara 1

Ore 13.45: Pre gara

Ore 14: SBK – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

Domenica 27 luglio

Ore 10.45: Pre gara

Ore 11: SBK – Super Pole Race

Ore 11.15: Post gara

Ore 12.15: WCR – Gara 2

Ore 13.45: Pre gara

Ore 14: SBK – Gara 2

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2

Domenica 27 luglio

Ore 20.50: Supersport 600 – Gara 1

Ore 21.35: Superbike – Gara 1

Repliche Gara 1: martedì 29 luglio dalle 20.15

Repliche Gara 2: mercoledì 30 luglio dalle 20.15

Domenica 27 luglio

Ore 14: Gara 1 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 17: Gara 2 (Sky Sport MotoGP e NOW)

Domenica 27 luglio