Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In esclusiva da domenica 27 luglio a giovedì 7 agosto il torneo ATP Masters 1000 National Bank Open presented by Rogers di Toronto, Canada. In diretta anche il WTA 1000 Omnium Banque Nationale présenté par Rogers di Montreal, Canada.

Il Canadian Open 2025, noto anche come National Bank Open by Rogers, si disputerà dal 27 luglio al 7 agosto 2025 sui campi in cemento di Toronto, nel cuore dell’Ontario. Nato nel 1881, il Masters 1000 canadese è il terzo torneo più antico della storia del tennis, superato solo da Wimbledon e dallo US Open, nonché una delle tappe fondamentali nella corsa verso lo Slam statunitense. La sua lunga tradizione e la formula combined, che prevede l’alternanza annuale tra le sedi maschile e femminile (nel 2025 le donne giocheranno a Montréal), lo rendono un evento centrale nel panorama tennistico internazionale.

Ultima giornata al Citi Open di Washington, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In chiave Italia l'attesa è tutta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri scenderanno in campo alle 18 per la finale di doppio, contro i n. 3 del seeding Nys/Roger-Vaselline. Bole e Wave andranno a caccia del quarto titolo stagionale dopo Adelaide, Rotterdam e Amburgo. A seguire ci saranno le finali del singolare: prima quella femminile tra Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya, poi quella maschile tra Alejandro Davidovich Fokina e Alex De Minaur. Oggi sarà anche il day-1 del Masters 1000 di Toronto. In campo - tra gli altri - Gael Monfils e Joao Fonseca.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 27 luglio

SKY SPORT UNO (201)

ore 20.30 - Wta Washington: Fernandez (Can) vs Kalinskaya

non prima delle 23 - Atp Washington: Davidovich Fokina (Esp) vs De Minaur (Aus)

SKY SPORT TENNIS (203)

ore 18 - Atp Washington: BOLELLI/VAVASSORI vs Nys/Roger-Vasellin

a seguire - Simulcast Sky Sport Max

non prima delle 23 - Atp Toronto: Kecmanovic (Srb) vs Halys (Fra)

a seguire - Atp Toronto: Shang (Chn) vs Q

SKY SPORT MAX (205)

ore 17 - Atp Toronto: Walton (Aus) vs Bonzi (Fra)

a seguire - Wta Montreal: Vondrousova (Cze) vs Eala (Phi)

non prima delle 20.30 - Atp Toronto: Monfils (Fra) vs Q

a seguire - Atp Toronto: Q vs Bergs (Bel)

non prima dell'1 - Atp Toronto: Q vs Pospisil (Can)

a seguire - Atp Toronto: Q vs Fonseca (Bra)

Lunedì 28 luglio

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW diretta dalle 17

Martedì 29 luglio

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW diretta dalle 17

Mercoledì 30 luglio

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW diretta dalle 17

Giovedì 31 luglio

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW diretta dalle 17

Venerdì 1° agosto

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW diretta dalle 17

Sabato 2 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 18.30 (Toronto e Montreal) e dall’1 (Toronto)

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 19.15 (Toronto e Montreal) e dall’1 (Toronto)

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 18.30 (Toronto e Montreal) e dalle 24 (Montreal)

Domenica 3 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 18.30 (Toronto e Montreal) e dall’1 (Toronto)

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 19.15 (Toronto e Montreal) e dall’1 (Toronto)

Sky Sport Max e NOW diretta dalle 18.30 (Toronto e Montreal) e dalle 24 (Montreal)

Lunedì 4 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 24 (Montreal quarti di finale)

Sky Sport Uno e NOW diretta dall’ 1 (Toronto quarti di finale)

Martedì 5 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 24 (Montreal quarti di finale)

Sky Sport Uno e NOW diretta dall’ 1 (Toronto quarti di finale)

Mercoledì 6 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 24 (Montreal semifinali)

Sky Sport Uno e NOW diretta dall’ 1 (Toronto quarti di finale)

Giovedì 7 agosto

Sky Sport Tennis e NOW diretta dalle 24 (Montreal finale singolare e a seguire finale doppio)

Sky Sport Uno e NOW diretta dalle 23 (Toronto finale doppio e a seguire finale singolare)

