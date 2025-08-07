Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati.
I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria.
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.
Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati
su Sky Sport e in streaming su NOW
Giovedì 7 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 23
Venerdì 8 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Sabato 9 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 23.15
Domenica 10 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Lunedì 11 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 a fine giornata
Martedì 12 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30 a fine giornata
Mercoledì 13 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 a fine giornata
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dalle 24 a fine giornata
Giovedì 14 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 a fine giornata (anche su Sky Sport Mix)
- Sky Sport Max e NOW dalle 17 alle 23
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 alle 20 e dall’1 a fine giornata
Venerdì 15 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili
- Sky Sport Uno e NOW dalle 17 e dalle 2.30 quarti di finale femminili; dalle 21 e dall’1 quarti di finale maschili
Sabato 16 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 2^ semifinale maschile
Domenica 17 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 19 1^semifinale maschile; dalle 21 2^ semifinale femminile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 19 alle 21 1^semifinale maschile; dalle 24 finale doppio maschile; dalle 2.30 finale doppio femminile
Lunedì 18 agosto
- Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile
- Sky Sport Uno e NOW dalle 21 finale maschile; dalle 24 finale femminile
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comoda
per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!