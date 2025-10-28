Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Cybersecurity: Sky ti consiglia come difenderti dal social engineering e dalle nuove truffe digitali

S
Sky Italia
martedì, 28 ottobre 2025

Il panorama della sicurezza informatica impone oggi una vigilanza costante, non solo a livello infrastrutturale, ma soprattutto sul fronte della resilienza individuale. Aziende di servizi essenziali, come Sky, investono quotidianamente per blindare i propri sistemi utilizzando i più sofisticati strumenti di sicurezza e crittografia. Tuttavia, il cybercrime ha da tempo spostato il suo focus dalla rottura di firewall complessi alla manipolazione della risorsa più vulnerabile: l'utente.

La Sofisticazione della Frode Digitale - La tecnica predominante nel repertorio degli aggressori è il Social Engineering. Sfruttando la tecnologia avanzata, i criminali informatici si mascherano abilmente, impersonando figure di fiducia-che si tratti di operatori di call center, conoscenti, o rappresentanti aziendali. L'obiettivo primario non è tecnico, ma psicologico: indurre le vittime a cedere informazioni riservate o dati personali attraverso la leva emotiva, spesso agendo su paura, ansia o semplice curiosità. A seconda del canale di attacco utilizzato, le frodi informatiche assumono denominazioni specifiche, ma tutte condividono la triplice finalità di sottrarre dati sensibili (credenziali bancarie, password, numeri di carte di credito), perpetrare truffe finanziarie convincendo l'utente a versare denaro, o infettare i dispositivi con un malware per carpire informazioni riservate. Il Phishing si manifesta attraverso l'email, veicolando messaggi ingannevoli che spingono il destinatario a interagire con link interni alla comunicazione. Quando il vettore di comunicazione si sposta sui canali mobili, come SMS, WhatsApp o altre piattaforme di messaggistica, si parla di Smishing, dove l'invito è sempre quello di eseguire azioni specifiche. Infine, il Vishing sfrutta il telefono, con una chiamata in cui l'interlocutore si spaccia per un soggetto terzo per estorcere informazioni personali, dati o denaro.

Immagine di Cybersecurity: Sky ti consiglia come difenderti dal social engineering e dalle nuove truffe digitali

Protocolli di Vigilanza e Riconoscimento delle Red Flags -È fondamentale comprendere che il rischio non risiede nel mero atto di aprire una comunicazione, sia essa email, SMS o telefonata, ma nell'azione successiva suggerita: cliccare un collegamento, aprire un allegato, comunicare password o credenziali, o consegnare denaro. L'adozione di un comportamento digitale corretto è la prima linea di difesa contro questi attacchi. Un utente esperto deve esercitare una vigilanza meticolosa. Gli indicatori di frode sono spesso sottili, ma decisivi. Bisogna prestare attenzione se l'indirizzo email del mittente appare scorretto, magari con l'aggiunta o la sostituzione di caratteri per renderlo visivamente simile a uno legittimo. Inoltre, un link sospetto o un allegato richiedono cautela; se si naviga da desktop, è prassi consolidata passare il cursore sul link per ispezionare l'URL e verificare che sia conosciuta e affidabile. L'aggressore fa spesso affidamento sul senso di urgenza o sulla pressione psicologica, elementi che devono immediatamente sollevare un sospetto, poiché nessuna comunicazione inattesa può richiedere una reazione impulsiva e immediata. Allo stesso modo, messaggi contenenti minacce velate-ad esempio, la cancellazione di un abbonamento in caso di mancata fornitura di credenziali-sono chiari indici di una truffa online. Va posta analoga diffidenza verso promozioni eccessivamente vantaggiose o promesse di ricompense gratuite.

Le Contromisure Difensive e l'Autenticazione dei Canali - Il primo passo dopo l'identificazione di un elemento sospetto è la verifica dell'autenticità dei canali. Soprattutto se la comunicazione giunge da un numero anonimo o estero, è imperativo affidarsi unicamente ai canali ufficiali dell'ente presunto mittente per accertare la veridicità delle informazioni. La regola aurea della sicurezza digitale impone di non cliccare link incerti, non scaricare allegati contenuti in comunicazioni non richieste e, soprattutto, non condividere dati personali, credenziali di accesso o password. Gli operatori legittimi, infatti, non richiederanno mai tali informazioni via telefono, email, SMS o chat. Per la gestione di dubbi o abbonamenti, l'utilizzo dell'app ufficiale My Sky è sempre caldamente raccomandato, in quanto rappresenta il metodo più sicuro per monitorare i propri dati. Se si riceve una comunicazione ingannevole, è consigliabile bloccare il numero e segnalare la truffa, mantenendo sistemi operativi, app, antivirus e altri software costantemente aggiornati.

Il Caso Specifico delle Frodi Telefoniche Istituzionali - Nel contesto delle comunicazioni telefoniche, in cui l'impersonificazione è particolarmente efficace, è cruciale conoscere i protocolli operativi degli enti legittimi. Per esempio, variazioni contrattuali o aumenti di prezzo non vengono mai notificati tramite chiamata; tali modifiche sono sempre comunicate per iscritto, tramite fattura o altra comunicazione documentata, con un preavviso di almeno trenta giorni. Allo stesso modo, i problemi tecnici non sono gestiti telefonicamente, ma esclusivamente tramite SMS o email. Qualsiasi chiamata in cui soggetti che si spacciano per incaricati Sky propongano il passaggio ad altro operatore deve essere considerata falsa. In presenza di tali tentativi, l'unica azione corretta è riagganciare immediatamente. Nel malaugurato caso in cui si sospetti di essere caduti vittima di una truffa informatica, è essenziale agire rapidamente. Oltre a verificare l'eventuale presenza di pagamenti sconosciuti e avviare una scansione anti-malware sul dispositivo, è necessario modificare immediatamente le password potenzialmente compromesse, estendendo l'aggiornamento anche ad altri servizi che utilizzano le medesime credenziali. L'ultima e definitiva misura è la denuncia alle autorità competenti.

