NOW a Torino: tre giorni di sport, intrattenimento e 'caramelle' in Piazza Vittorio Veneto

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
mercoledì, 12 novembre 2025 | Ore: 16:37

Dopo il successo delle tappe di Milano e Napoli, NOW, il servizio streaming di Sky, approda nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto ATP Finals 2025, per celebrare insieme alla città un fine settimana dedicato allo sport e all’intrattenimento.

Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà un grande evento aperto al pubblico: tre giorni di appuntamenti imperdibili tra sfide di padel, spettacolo e le sorprese del celebre distributore di caramelle, simbolo dell’esperienza multisensoriale firmata NOW. L’iniziativa nasce per raccontare la varietà e la ricchezza dei contenuti della piattaforma attraverso un percorso esperienziale. Il pop-up store, alto oltre 10 metri, permetterà ai visitatori di “assaggiarecontenuti di NOW grazie alle esclusive caramelle dai gusti ispirati ai generi e ai titoli più iconici: dal sapore “ace” dedicato al tennis, ad “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie TV. Nel weekend in cui Torino diventa capitale mondiale del tennis, NOW porta nel cuore della città anche l’energia e la spettacolarità del padel. Accanto al pop-up, sarà infatti allestito un campo da gioco dove il pubblico potrà cimentarsi in prima persona e che ospiterà anche sfide speciali con protagonisti d’eccezione.

  • Venerdì 14 novembre alle 19 andrà in scena il DERBY DELLA MOLE - Powered by NOW, con calciatori che hanno fatto la storia di Torino e Juventus pronti a sfidarsi in un torneo di tre partite ad alta adrenalina: Riccardo Maspero, Enrico Annoni, Vincenzo Iaquinta, Nicola Legrottaglie, Stefano Fiore e Simone Pepe riporteranno la passione del derby anche sul terreno del padel.

  • Sabato 15 novembre dalle 11.30 spazio alla NOW CREATORS CUP, che vedrà in campo alcuni dei creator più amati – Edoardo Santonocito, Valerio Mazzei, Edoardo Esposito, Alessio Stigliano, Mario Caruso, Stefano Maiolica, Matteo Andreini e Bianca Iannucci – per un torneo dove i creator metteranno alla prova il loro spirito di squadra: chi conquisterà la vittoria?

  • Il weekend si concluderà domenica 16 novembre dalle 11.30 con il NOW SPORT LEGENDS MATCH, con protagonisti volti di NOW e Sky tra cui Fabio Quagliarella, Matteo Bobbi e Luca Marchegiani, per sfide tutte da vivere tra sport, show e intrattenimento

La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce NOW sia a chi si avvicina per la prima volta. Tutti i partecipanti potranno mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati NOW.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile seguire la pagina ufficiale www.nowtv.it/voglia-di-now e le pagine social di NOW su Instagram, Facebook, X e TikTok.

CREDITS

  • Agency: Sky Creative Italy
  • Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
  • Head of Brand, Creative strategy and Next Gen: Claudia Strada
  • Creative Director: Sara Bottani
  • Head of Production&Operations: Annalisa Orsi
  • Head of Business: Manuela Bandiera
  • Account Director: Maddalena Alessi, Chiara Serra
  • Executive producer: Sara Benvenuto, Giorgio Zattoni, Manuela Mombelli
  • Art director: Roberto Columpsi, Camilla Bortolotti
  • Copywriter: Giulia Basile, Alessandro Erik Adorno
  • Illustrazioni: Matteo Cara
  • Designer: Youssef Zridi, Serafina Preziosa
  • Produzione Gelee: Pasticceria Rapisardi
  • Confezionamento: Drink&Taste
  • Allestimento: Innscena

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. 

