Con NOW un maxi distributore di caramelle: tre giorni di eventi, star e sorprese in Piazza Gae Aulenti

NOW, il servizio streaming di Sky, sarà protagonista a Milano da venerdì 12 a domenica 14 settembre con un evento speciale in Piazza Gae Aulenti in Portanuova che porterà nel cuore della città un pop-up store dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta.

Il pop-up store di NOW sarà un’esperienza sensoriale senza precedenti, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen. Al centro, un distributore gigante alto oltre dieci metri inviterà i visitatori a scoprire caramelle dai gusti sorprendenti, ispirati ai contenuti della piattaforma: dall’“erba di stadio” che richiama il calcio all’“asfalto” dei motori, fino a “zombie” e “anni ’90” dedicati alle grandi serie. Un mix di ricette inedite per trasformare la varietà dei programmi NOW in un’avventura tutta da gustare.

Nel corso delle tre giornate l’iniziativa sarà animata dalla presenza di alcuni dei volti più amati dei programmi Sky e NOW, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Venerdì 12 settembre, dalle 18, spazio al calcio con uno speciale appuntamento di Calciomercato – L’Originale insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Sabato 13 settembre, sempre dalle 18, sarà il momento della serialità Sky Original con gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli, protagonisti di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 e oggi sul set del sequel Nord Sud Ovest Est. Infine, domenica 14 settembre dalle 18, il giudice di X Factor Jake La Furia accenderà il palco con una speciale esibizione.

Questi appuntamenti, insieme a creator, performance live, volti iconici e momenti di intrattenimento, trasformeranno l’esperienza del pop-up store di NOW in un luogo dove emozioni, sport, serie, cinema, musica e grandi show si incontrano.

