Sky TG24 Live In, Sala, Meloni, Conte e Becker tra i protagonisti dell'evento di Milano

Politica, economia, intelligenza artificiale, giustizia e sport:

ecco tutti gli ospiti e gli argomenti affrontati a Sky TG24 Live In.

Nel cuore pulsante di una Milano che si interroga sulle proprie prospettive future, Sky TG24 ha trasformato il Teatro Lirico Giorgio Gaber in un epicentro di riflessione collettiva e giornalismo d'avanguardia. L’evento "Sky TG24 Live In" ha confermato la sua capacità unica di abbattere le pareti degli studi televisivi per immergersi nel tessuto sociale, portando l'informazione direttamente al cospetto dei cittadini. Sotto la guida del direttore Fabio Vitale, il network ha orchestrato una maratona di dialoghi che ha visto alternarsi leader politici, economisti di fama mondiale e icone della cultura, tracciando una mappa esaustiva delle sfide globali, dalla geopolitica all'intelligenza artificiale.

L’apertura della giornata ha visto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, confrontarsi con Vitale sulla fluidità degli schieramenti politici e sulle tensioni internazionali. Commentando gli attacchi di Donald Trump alla premier italiana, Sala ha sottolineato come Giorgia Meloni faccia "bene a ignorarlo", aggiungendo con realismo politico che "lui è così e non cambierà". Il primo cittadino ha poi rivolto lo sguardo al panorama nazionale, osservando che per il centrosinistra "serve un'immagine più rassicurante, a livello nazionale e nelle città", pur dicendosi fiducioso in una futura vittoria della coalizione a Milano.

La discussione si è poi spostata sui delicati equilibri della Difesa, con il ministro Guido Crosetto che ha ribadito la solidità dell'asse transatlantico, affermando che "l'Italia ha sempre rispettato gli impegni presi con gli Stati Uniti in ambito Nato". In merito al conflitto in corso, Crosetto ha assicurato che il governo continuerà "ad aiutare l'Ucraina", mentre sul fronte interno ha ammonito sulla necessità di "fare attenzione alle cose che fanno crescere il consenso di Vannacci, come la percezione della sicurezza". Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha toccato il tema dei flussi migratori, definendo il concetto di "remigrazione" uno "slogan" e rivendicando che oggi i rimpatri sono raddoppiati. Sulla controversa questione dei centri in Albania, Piantedosi ha dichiarato che tale modello è "destinato a riprendere la sua originaria efficacia".

In un'alternanza ritmata di visioni politiche, Matteo Renzi ha messo in guardia il centrosinistra: "Se la sinistra sta insieme vince, se ci si divide la Meloni si prende il Quirinale". Il leader di Italia Viva ha espresso sostegno alla premier di fronte alle critiche esterne, asserendo che "quando Trump attacca Meloni io sto dalla parte di Meloni, perché sto dalla parte dell'Italia". Sul fronte opposto, Elly Schlein ha incalzato il governo sulla politica estera, lamentando un atteggiamento "troppo schiacciato su Trump" e proponendo una visione federalista della sicurezza: "Bisogna puntare a un unico esercito europeo". Sulla crisi ucraina, la segretaria del PD ha chiesto all'Unione Europea un "maggiore sforzo politico e diplomatico". Il vicepremier Antonio Tajani ha poi smorzato i toni sulle polemiche oltreoceano, dichiarando che "le relazioni transatlantiche vanno al di là delle singole dichiarazioni", mentre ha espresso ferma solidarietà alla Polonia contro le "provocazioni" del Cremlino.

La mattinata è proseguita analizzando lo stato di salute dell'economia italiana. Carlo Bonomi ha espresso una critica severa alla mancanza di lungimiranza energetica del Paese, notando che "questo Paese è tantissimo tempo che non programma e non guarda al futuro". Enrico Postacchini ha però offerto una nota di ottimismo, sottolineando che, nonostante i timori per possibili dazi statunitensi, i dati dell'economia interna non sono drammatici. In questo contesto di mercati in evoluzione, Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, ha evidenziato come per le piccole e medie imprese italiane la vera sfida attuale sia "riconoscere il valore di una quotazione in Borsa". Un momento di profonda analisi sociale è stato dedicato alla crisi demografica, con il rettore della Bocconi Francesco Billari che ha definito "irreversibile al momento il numero di potenziali genitori" a causa del calo storico delle nascite. Gabriele Fava, presidente dell'Inps, ha collegato il tema del welfare alla stabilità occupazionale: "Se non c'è lavoro non c'è pensione". Billari ha inoltre ricordato l'importanza del contributo degli immigrati, i quali "ci stanno già aiutando" anche in termini di natalità. Parallelamente, Anna Maria Tarantola, vicepresidente della Fondazione Giulia Cecchettin, ha affrontato il dramma dei femminicidi, sottolineando che "l'indipendenza economica per l'Onu è lo strumento fondamentale per evitare ogni forma di violenza".

Il pomeriggio ha dato voce ai leader delle opposizioni e alle fragilità dei più giovani. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha aspramente criticato la spesa militare, affermando che "andiamo a indebitarci per le spese per gli armamenti" mentre il Paese si impoverisce. Sulle dinamiche interne della coalizione, Conte ha aperto all'uso delle primarie come "ottimo strumento per alimentare il movimento di partecipazione". Grande attenzione è stata rivolta al benessere digitale con gli interventi degli psicoterapeuti Stefania Andreoli e Alberto Ricceri, che hanno spiegato fenomeni moderni come la "Fomo" e le nuove dipendenze comportamentali. La testimonianza straziante di Irene Roggero Ugues sulla scomparsa della figlia Rossella ha scosso la platea; la madre ha descritto come i social abbiano "innaffiato il seme di oscurità" che la dodicenne portava dentro, portando l'attenzione sulla responsabilità delle piattaforme digitali. L'innovazione tecnologica e la diversità di genere sono state al centro del panel con Barbara Terenghi di Edison, che ha evidenziato la carenza di donne nelle carriere STEM.

Il sottosegretario Alessio Butti ha poi illustrato l'impegno del governo nel disciplinare l'intelligenza artificiale e nel combattere i deepfake, definiti una minaccia alla "dignità delle persone". Su questo tema, la fisica Gabriella Greison ha invitato a una riflessione etica profonda: "Dobbiamo chiederci quale parte del pensiero vogliamo delegare all'IA". Al dibattito hanno contribuito anche il campione paralimpico Daniele Cassioli, Walter Riviera di AI Wonder e l'autore Bruce Holsinger, il quale ha avvertito sui pericoli delle armi autonome e su come le tecnologie stiano "cambiando le nostre idee di responsabilità e di colpa". Il sistema giudiziario e la realtà carceraria sono stati analizzati attraverso il dialogo tra Valeria Verdolini di Antigone e la testimonianza diretta di un ex detenuto, Francesco, il quale ha ricordato che "il carcere cattivo ti rende più cattivo". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha risposto annunciando la creazione di "undicimila posti in carcere supplementari" entro il 2027 e ribadendo che gli obiettivi del PNRR sulla riduzione delle pendenze sono stati centrati. Nordio ha inoltre proposto di intervenire sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, ritenendo illogico condannare in appello chi è già stato assolto.

Uno dei momenti più attesi è stata l'intervista esclusiva curata da Sky Sport a Boris Becker. La leggenda del tennis ha paragonato la vittoria a Wimbledon alla scalata dell'Everest, avvertendo che "ripetersi è difficilissimo". Becker ha riflettuto sulla pressione, definendola una parola spesso fraintesa: "La pressione è per chi non ha nulla e non sa dove vivere la notte". Confrontando le epoche, ha osservato con nostalgia che la sua generazione era "più reale e concreta", mentre i giocatori odierni appaiono "più fragili". Guardando al presente, ha elogiato Jannik Sinner, pur notando che il giovane campione "non è stato ancora messo alla prova seriamente" in questo torneo.

La giornata si è avviata alla conclusione toccando i temi del lavoro e della sostenibilità. La ministra Marina Calderone ha rivendicato il raggiungimento del "tasso di disoccupazione più basso di sempre", mentre il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri ha insistito sulla necessità di "inserire l'omicidio sul lavoro" e di affrontare l'emergenza climatica come un rischio strutturale. Emma Marcegaglia ha collegato difesa e sviluppo economico, sostenendo che "gli investimenti sulla difesa hanno ricadute positive sulle economie". Carlo Cottarelli ha offerto una lettura politica delle tensioni internazionali, mentre Claudia Sorlini di Fondazione Cariplo ha ricordato come la crisi climatica colpisca più duramente i soggetti vulnerabili, ribadendo la necessità di "cambiare registro".

Infine, lo spazio dedicato alla cultura ha visto Tommaso Sacchi, Matteo Forte e Domenico Piraina riflettere sul ruolo dei teatri come leva di rinascita per Milano. Pietrangelo Buttafuoco ha offerto una visione provocatoria, affermando che "l'arte non salva niente" e denunciando la scomparsa della dialettica intellettuale in favore della propaganda. L'evento si è chiuso con le analisi di respiro globale di Lawrence Wright e Bill Browder, che hanno esplorato le crepe della democrazia americana e la minaccia rappresentata da Putin, con Browder che ha ammonito: "Putin vede i negoziati come una debolezza". Con contributi di Lorenzo Pregliasco, Damiano Rizzi e Serena Mazzini, Sky TG24 Live In ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un appuntamento informativo, ma un incubatore di idee essenziale per comprendere la complessità del nostro tempo.

Articolo a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

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