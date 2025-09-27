Piedone – Uno sbirro a Napoli: in arrivo la seconda stagione su Sky e NOW con Salvatore Esposito

Proseguono le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer

Con SALVATORE ESPOSITO, SILVIA D’AMICO, FABIO BALSAMO

Un poliziesco Sky Original prodotto da Sky Studios, Wildside e Titanus

Regia di

ALESSIO MARIA FEDERICI

Creata da PEPPE FIORE

NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW

Sky annuncia oggi la seconda stagione di PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI, il poliziesco Sky Original prodotto da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus), prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, le nuove storie sono sempre dirette da Alessio Maria Federici, create da Peppe Fiore e scritte da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Dopo il successo della prima stagione, Piedone – Uno sbirro a Napoli torna con nuove indagini e conflitti, e un protagonista sempre più complesso: l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito). Al suo fianco la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), impegnata insieme a lui nella caccia al boss latitante Eduardo Iodice. Sullo sfondo di una Napoli segnata dall’iperturismo ma ancora intrisa di umanità, i due affrontano casi intricati, sostenuti dai due ispettori aggiunti Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio.

Un crime urbano e avvincente, che unisce la tradizione di un titolo iconico della storia del cinema italiano a un linguaggio contemporaneo, capace di raccontare Napoli con autenticità, tensione e un’intensità che arriva dritta al cuore del pubblico.