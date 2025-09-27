Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi
Immagine di Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi - Scopri di più su Sky Italia

Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 16:38

PETRA – TERZA STAGIONE

L’8 e il 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Le due nuove storie, prodotte da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

 

I DELITTI DEL BARLUME – TREDICESIMA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Torna con la tredicesima stagione la collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi. Tre nuovi film prodotti da Sky Studios e da Palomar (A Mediawan Company), diretti da Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo, Milena Cocozza e Marco Teti. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, diretti da Alessio Maria Federici, tornano con nuove storie prodotte da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus). Mentre l’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli danno la caccia al boss Eduardo Iodice, devono fare i conti con la presenza ingombrante di Ruotolo, il vicequestore – e sospetto colluso con i poteri occulti che governano la città – con cui sono costretti a lavorare fianco a fianco. Sullo sfondo di una Napoli complessa e contemporanea, trasformata dall’iperturismo ma piena di umanità, tra un caso e l’altro, non mancano i momenti di leggerezza con Michele Noviello e il sostegno di Valentina Capezio, i due ispettori aggiunti del commissariato che lavorano a fianco di Vincenzo e Sonia. E intanto, per Palmieri, la ferita del proprio passato non smette di bruciare, e lo richiama alla ricerca della verità...

WICKED

Dal 31 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Spettacolare trasposizione cinematografica del musical di culto, Wicked, diretto da Jon M. Chu, si svolge nel Regno di Oz, anni prima dell’arrivo di Dorothy Gale. Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), sono due giovani aspiranti streghe destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell'Ovest e la Strega Buona. Quando Elphaba viene invitata nel palazzo del Mago di Oz (Jeff Goldblum) portando con sé la sua migliore amica Glinda, inizia per loro una straordinaria avventura che svela i retroscena che sono all’origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA

Dal 20 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > In questo thriller ad alta tensione, Mark Wahlberg è un pilota incaricato di trasportare un agente federale (Michelle Dockery) e il suo prigioniero (Topher Grace) al processo. Ma durante il volo, sopra le terre selvagge dell’Alaska, diventa chiaro che qualcuno sta giocando una partita pericolosa. Con il destino appeso a un filo, una sola domanda conta: di chi ci si può davvero fidare?

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Tom Cruise torna a vestire i panni dell’agente segreto Ethan Hunt nell’ottavo capitolo del franchise di successo. L’agente segreto dell’IMF Ethan Hunt e il suo team sono sulle tracce dello spregiudicato terrorista Gabriel, che cerca di governare l’Entità digitale, ormai del tutto autonoma. Il potente sistema di intelligenza artificiale sta prendendo il controllo degli armamenti nucleari delle principali potenze mondiali; tra i sistemi ancora non violati c’è quello degli Stati Uniti, pertanto, la presidente Erica Sloane chiede all’agente Hunt aiuto.

THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Robert De Niro in un memorabile doppio ruolo. Diretto dal regista premio Oscar® Barry Levinson, The Alto Knights – I due volti del crimine segue le vicende di due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello (De Niro) e Vito Genovese (De Niro), intenti a contendersi il controllo delle strade della città. Un tempo migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che cambierà per sempre la mafia (e l’America).

I PECCATORI

Ora disponibile su Sky Primafila, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Dal regista Ryan Coogler e con protagonista Michael B. Jordan, arriva una nuova interpretazione della paura: I Peccatori. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente.

DRAGON TRAINER

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Spettacolare remake live action dell’amatissimo franchise d’animazione. Sulla selvaggia e remota isola di Berk, vichinghi e draghi sono acerrimi nemici da diverse generazioni. Hiccup (Mason Thames), un giovane vichingo figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler) è diverso da tutti gli altri: ha una mente geniale, ma è davvero tanto sottovalutato dall'intera comunità vichinga. Hiccup sfiderà così secoli e secoli di tradizione e di odio, stringendo amicizia con Sdentato, un drago temibile del tipo Furia Buia. Il loro legame rivelerà la vera natura dei draghi, da sempre concepiti erroneamente come terribili creature, e metterà in discussione quelle che per lungo tempo sono state le fondamenta della società vichinga.

UN FILM MINECRAFT

Ora disponibile su Sky Primafila, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Nel mondo di Minecraft la creatività non serve solo a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro improvvisati avventurieri - Garrett "The Garbage Man" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebatian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – vengono inaspettatamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell'Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l'immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto, Steve (Jack Black). L’avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo - le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale.

JURASSIC WORLD: LA RINASCITA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. Queste tre creature possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità. Zora Bennett (Scarlett Johansson), è un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.


LE ASSAGGIATRICI

Dal 29 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Diretto da Silvio Soldini e tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino, Le Assaggiatrici racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale raccontata per la prima volta soltanto nel 2012 da Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia a 95 anni, poco prima di morire.

PATERNAL LEAVE

Dal 24 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Luca Marinelli, diretto da Alissa Jung, è il protagonista di un’intensa storia di riconciliazione e scoperta personale tra un padre e una figlia. Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

UNA FIGLIA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Pietro (Stefano Accorsi) è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?

FUORI

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie dirette da Mario Martone nel racconto di un episodio della vita di Goliarda Sapienza, l’autrice del L’arte della gioia. Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

GIURATO NUMERO 2

Ora disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Clint Eastwood dirige il suo il suo 42° film, Giurato numero 2, un avvincente dramma e thriller psicologico ambientato in una delle arene più familiari e spesso intimidatorie della società, l’aula di tribunale. Il film, che vede Nicholas Hoult nel ruolo principale al fianco di Toni Collette sia sullo schermo che durante il processo, presenta l’ultimo dilemma morale mentre cerca la giustizia e la ricerca della verità di fronte all’umanità, il tutto ponendo la domanda: cosa faresti tu?

EDEN

Dal 27 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il nuovo film di Ron Howard racconta la storia di un mistero irrisolto avvenuto su un’isola remota delle Galapagos. Con Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney, Eden è un survival thriller provocatorio e sorprendente, che esplora i limiti oltre i quali siamo disposti a spingerci nella ricerca della felicità. Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos. Tuttavia, la loro cercata solitudine dura ben poco. A loro si uniscono dapprima Margaret e Heinz Wittmer e successivamente la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn seguita dai suoi due amanti, un servitore ecuadoriano e un piano per aprire un hotel di lusso sull’isola. Il maltempo, la fauna selvatica e la totale mancanza di comfort rendono la loro convivenza molto problematica, ma la più grande sfida sarà quella di coesistere con vicini disperati e pronti a tutto pur di affermare se stessi.

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Diretto da Steven Soderbergh, Black Bag è un’avvincente spy story sulla caccia a un traditore tra le fila dell’Intelligence britannica. L'agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico: scoprire chi dall’interno dell’agenzia, ha trafugato Severus, un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett), anch’essa agente. Diviso tra l’amore per sua moglie e il dovere verso il proprio paese, George si troverà di fronte a una scelta impossibile: seguire la ragione o il cuore.

MICKEY 17

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Bong Joon Ho presenta la sua nuova esperienza cinematografica rivoluzionaria: Mickey 17. L' improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro... ovvero morire, per vivere. Nel cast anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. Il film è tratto dal romanzo Mickey 7 di Edward Ashton.

LA TRAMA FENICIA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Diretto da Wes Anderson, il film racconta la storia di una famiglia e di un’impresa familiare in un’intricata trama carica di tensione. Al centro della vicenda ci sono Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), uno degli uomini più ricchi e potenti d’Europa, e sua figlia (Mia Threapleton), sempre accompagnata dal suo tutore Bjorn Lund (Michael Cera). In un clima crescente di tradimenti e inganni, Zsa-Zsa e sua figlia si trovano costretti a fare scelte morali discutibili che minano ancora di più il loro rapporto, già compromesso da vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Nel cast anche Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend e Hope Davis.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Le conferme di TV8: GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

    GIALAPPASHOW Da ottobre in prima serata > Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow, a ottobre in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa, appartenente al mondo della...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Le novità 2025-2026 sui canali Factual Sky - Arte, Documentaries, Nature, Crime, Classica, Adventure

    LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT Nel 2026 in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW > Lucio Fontana è l’artista italiano più rappresentato nei musei del mondo, da New York a Parigi, Londra, Madrid, Tokyo, Venezia, Roma, Amsterdam. Le sue opere, battute alle arte più prestigiose, sono considerate delle vere e proprie icone dell’arte contemporanea che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

    PETRA – TERZA STAGIONE L’8 e il 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky 2025-2026: tutte le serie nei prossimi mesi in esclusiva streaming NOW con titoli attesissimi

    ENTRO IL 2025 THE PITT Dal 24 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > Fra ascolti record e critica entusiasta (e una seconda stagione già sul set), in America è un vero e proprio fenomeno di costume, appena consacrato dalla vittoria agli ultimi Emmy Awards come miglior serie drammatica. Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia

    BRUNO BARBIERI 4 HOTEL I nuovi episodi sono già disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW > È già partito alla grande il nuovo viaggio di Bruno Barbieri nell’hôtellerie italiana. Dopo le sfide all’Isola d’Elba, a Trapani e all’Aquila, nel Wild Abruzzo, lo chef che non teme rivali quando si parla di eleganza e stile è pronto a mettere alla prova le strutture...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky Content Factory e i nuovi vodcast originali: crime, economia, sport, storie per ampliare informazione digitale

    Nasce la Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l’obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l’evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Sky TG24 rinnova palinsesto, rilancia Il Confronto e Live In per una stagione di grande informazione

    Sky TG24 riparte, sotto la guida di Fabio Vitale, con un palinsesto che unisce autorevolezza e innovazione, confermando la missione della testata: raccontare il presente con un’informazione di qualità, affidabile e ricca di approfondimenti, capace di affrontare i grandi temi del nostro tempo. Con oltre 7.000 ore di diretta all’anno, di cui 3.500 dedicate all’approfondimento, il canale all news di Sky si distingue per inchieste, analisi,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Piedone – Uno sbirro a Napoli: in arrivo la seconda stagione su Sky e NOW con Salvatore Esposito

    Proseguono le indagini dell’ispettore Vincenzo Palmieri sulle orme del mitico personaggio reso celebre da Bud Spencer Con  SALVATORE ESPOSITO,  SILVIA D’AMICO,  FABIO BALSAMO Un poliziesco Sky Original prodotto da Sky Studios, Wildside e Titanus Regia di ALESSIO MARIA FEDERICI Creata da PEPPE FIORE NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW Sky annuncia oggi la seconda stagione di PIEDONE...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Money Road torna nel 2026 su Sky e NOW: Fabio Caressa guida la nuova edizione dello strategy game

    Torna con una nuova edizione lo show rivelazione della scorsa stagione, autentico fenomeno televisivo della primavera Conduce FABIO CARESSA NEL 2026 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW È stato lo show rivelazione della scorsa stagione tv, un viaggio che di settimana in settimana ha saputo conquistare e appassionare il pubblico fino a diventare un autentico fenomeno televisivo. Ora è ufficiale: “Money Road – Ogni...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Love Bugs torna su TV8: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti del reboot della sit-com

    Torna la sit-com che racconta con ironia e autenticità la vita delle coppie di oggi BRENDA LODIGIANI e MICHELE ROSIELLO Prodotto da  Blu Yazmine Regia di IVAN COTRONEO DAL 24 NOVEMBRE SU TV8 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE ORE 19.30 I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile

    In vista del weekend, Sabato 27 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (26 - 29 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. . Da venerdì 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 27 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Io sono la fine del mondo, la commedia di Gennaro Nunziante che vede protagonista Angelo Duro in un ruolo tanto irriverente quanto esilarante. Il film racconta di un uomo costretto a prendersi cura dei genitori anziani, ma che...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 26 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨