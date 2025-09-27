Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

PETRA – TERZA STAGIONE

L’8 e il 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato in due nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi. In questa terza stagione ritroviamo una Petra Delicato inedita, immersa in una situazione familiare in cui difficilmente avremmo potuto immaginarla. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova affiancata come sempre dal viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). Le due nuove storie, prodotte da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

I DELITTI DEL BARLUME – TREDICESIMA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Torna con la tredicesima stagione la collection Sky Original liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi. Tre nuovi film prodotti da Sky Studios e da Palomar (A Mediawan Company), diretti da Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo, Milena Cocozza e Marco Teti. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu, Carlotta Massimi. Tutti confermati gli amatissimi personaggi che hanno reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI – SECONDA STAGIONE

Nel 2026 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, diretti da Alessio Maria Federici, tornano con nuove storie prodotte da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus). Mentre l’ispettore Vincenzo Palmieri e la commissaria Sonia Ascarelli danno la caccia al boss Eduardo Iodice, devono fare i conti con la presenza ingombrante di Ruotolo, il vicequestore – e sospetto colluso con i poteri occulti che governano la città – con cui sono costretti a lavorare fianco a fianco. Sullo sfondo di una Napoli complessa e contemporanea, trasformata dall’iperturismo ma piena di umanità, tra un caso e l’altro, non mancano i momenti di leggerezza con Michele Noviello e il sostegno di Valentina Capezio, i due ispettori aggiunti del commissariato che lavorano a fianco di Vincenzo e Sonia. E intanto, per Palmieri, la ferita del proprio passato non smette di bruciare, e lo richiama alla ricerca della verità...

WICKED

Dal 31 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Spettacolare trasposizione cinematografica del musical di culto, Wicked, diretto da Jon M. Chu, si svolge nel Regno di Oz, anni prima dell’arrivo di Dorothy Gale. Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), sono due giovani aspiranti streghe destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell'Ovest e la Strega Buona. Quando Elphaba viene invitata nel palazzo del Mago di Oz (Jeff Goldblum) portando con sé la sua migliore amica Glinda, inizia per loro una straordinaria avventura che svela i retroscena che sono all’origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA

Dal 20 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > In questo thriller ad alta tensione, Mark Wahlberg è un pilota incaricato di trasportare un agente federale (Michelle Dockery) e il suo prigioniero (Topher Grace) al processo. Ma durante il volo, sopra le terre selvagge dell’Alaska, diventa chiaro che qualcuno sta giocando una partita pericolosa. Con il destino appeso a un filo, una sola domanda conta: di chi ci si può davvero fidare?

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Tom Cruise torna a vestire i panni dell’agente segreto Ethan Hunt nell’ottavo capitolo del franchise di successo. L’agente segreto dell’IMF Ethan Hunt e il suo team sono sulle tracce dello spregiudicato terrorista Gabriel, che cerca di governare l’Entità digitale, ormai del tutto autonoma. Il potente sistema di intelligenza artificiale sta prendendo il controllo degli armamenti nucleari delle principali potenze mondiali; tra i sistemi ancora non violati c’è quello degli Stati Uniti, pertanto, la presidente Erica Sloane chiede all’agente Hunt aiuto.

THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Robert De Niro in un memorabile doppio ruolo. Diretto dal regista premio Oscar® Barry Levinson, The Alto Knights – I due volti del crimine segue le vicende di due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello (De Niro) e Vito Genovese (De Niro), intenti a contendersi il controllo delle strade della città. Un tempo migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che cambierà per sempre la mafia (e l’America).

I PECCATORI

Ora disponibile su Sky Primafila, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Dal regista Ryan Coogler e con protagonista Michael B. Jordan, arriva una nuova interpretazione della paura: I Peccatori. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente.

DRAGON TRAINER

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Spettacolare remake live action dell’amatissimo franchise d’animazione. Sulla selvaggia e remota isola di Berk, vichinghi e draghi sono acerrimi nemici da diverse generazioni. Hiccup (Mason Thames), un giovane vichingo figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler) è diverso da tutti gli altri: ha una mente geniale, ma è davvero tanto sottovalutato dall'intera comunità vichinga. Hiccup sfiderà così secoli e secoli di tradizione e di odio, stringendo amicizia con Sdentato, un drago temibile del tipo Furia Buia. Il loro legame rivelerà la vera natura dei draghi, da sempre concepiti erroneamente come terribili creature, e metterà in discussione quelle che per lungo tempo sono state le fondamenta della società vichinga.

UN FILM MINECRAFT

Ora disponibile su Sky Primafila, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Nel mondo di Minecraft la creatività non serve solo a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro improvvisati avventurieri - Garrett "The Garbage Man" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebatian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – vengono inaspettatamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell'Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l'immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto, Steve (Jack Black). L’avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo - le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale.

JURASSIC WORLD: LA RINASCITA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. Queste tre creature possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità. Zora Bennett (Scarlett Johansson), è un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra specializzata in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo. Quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia la cui spedizione in barca è stata travolta da predatori acquatici preistorici, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si troveranno faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.



LE ASSAGGIATRICI

Dal 29 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW > Diretto da Silvio Soldini e tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino, Le Assaggiatrici racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale raccontata per la prima volta soltanto nel 2012 da Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia a 95 anni, poco prima di morire.

PATERNAL LEAVE

Dal 24 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Luca Marinelli, diretto da Alissa Jung, è il protagonista di un’intensa storia di riconciliazione e scoperta personale tra un padre e una figlia. Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

UNA FIGLIA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Pietro (Stefano Accorsi) è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?

FUORI

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie dirette da Mario Martone nel racconto di un episodio della vita di Goliarda Sapienza, l’autrice del L’arte della gioia. Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

GIURATO NUMERO 2

Ora disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Clint Eastwood dirige il suo il suo 42° film, Giurato numero 2, un avvincente dramma e thriller psicologico ambientato in una delle arene più familiari e spesso intimidatorie della società, l’aula di tribunale. Il film, che vede Nicholas Hoult nel ruolo principale al fianco di Toni Collette sia sullo schermo che durante il processo, presenta l’ultimo dilemma morale mentre cerca la giustizia e la ricerca della verità di fronte all’umanità, il tutto ponendo la domanda: cosa faresti tu?

EDEN

Dal 27 ottobre su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il nuovo film di Ron Howard racconta la storia di un mistero irrisolto avvenuto su un’isola remota delle Galapagos. Con Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney, Eden è un survival thriller provocatorio e sorprendente, che esplora i limiti oltre i quali siamo disposti a spingerci nella ricerca della felicità. Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos. Tuttavia, la loro cercata solitudine dura ben poco. A loro si uniscono dapprima Margaret e Heinz Wittmer e successivamente la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn seguita dai suoi due amanti, un servitore ecuadoriano e un piano per aprire un hotel di lusso sull’isola. Il maltempo, la fauna selvatica e la totale mancanza di comfort rendono la loro convivenza molto problematica, ma la più grande sfida sarà quella di coesistere con vicini disperati e pronti a tutto pur di affermare se stessi.

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Diretto da Steven Soderbergh, Black Bag è un’avvincente spy story sulla caccia a un traditore tra le fila dell’Intelligence britannica. L'agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico: scoprire chi dall’interno dell’agenzia, ha trafugato Severus, un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett), anch’essa agente. Diviso tra l’amore per sua moglie e il dovere verso il proprio paese, George si troverà di fronte a una scelta impossibile: seguire la ragione o il cuore.

MICKEY 17

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Il premio Oscar® Bong Joon Ho presenta la sua nuova esperienza cinematografica rivoluzionaria: Mickey 17. L' improbabile eroe Mickey Barnes (Robert Pattinson) si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro... ovvero morire, per vivere. Nel cast anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo. Il film è tratto dal romanzo Mickey 7 di Edward Ashton.

LA TRAMA FENICIA

Prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW > Diretto da Wes Anderson, il film racconta la storia di una famiglia e di un’impresa familiare in un’intricata trama carica di tensione. Al centro della vicenda ci sono Zsa-Zsa Korda (Benicio del Toro), uno degli uomini più ricchi e potenti d’Europa, e sua figlia (Mia Threapleton), sempre accompagnata dal suo tutore Bjorn Lund (Michael Cera). In un clima crescente di tradimenti e inganni, Zsa-Zsa e sua figlia si trovano costretti a fare scelte morali discutibili che minano ancora di più il loro rapporto, già compromesso da vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Nel cast anche Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend e Hope Davis.