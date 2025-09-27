Sky e NOW Palinsesti 2025-2026: What's Next? Show, grandi serie, cinema, documentari, news e sport!

I grandi show di cui tutti parlano, serie imperdibili, originali e in esclusiva per l’Italia, il grande cinema con i titoli italiani e internazionali più acclamati e spettacolari blockbuster, e documentari esclusivi tra arte, natura e true crime. E ancora, l’informazione in tempo reale e le inchieste di Sky TG24, anno dopo anno puntualmente sul podio delle testate più affidabili per gli italiani (e prima in assoluto per gli under35, secondo il Digital News Report del Reuters Institute di Oxford): quella appena cominciata sarà per Sky una nuova, grande stagione ricca di novità e di titoli identitari immancabili, nel segno della qualità produttiva ed editoriale che da sempre contraddistingue l’offerta, sia pay che free-to-air.

Un’offerta ricca e diversificata che Sky porta nelle case dei suoi spettatori insieme alle tecnologie più innovative, che trasformano ogni visione in un’esperienza unica e coinvolgente, in modalità lineare, on demand o ancora, per chi sceglie lo streaming, grazie a NOW: l’unico servizio a unire una vastissima library di serie, cinema, intrattenimento e documentari allo sport in diretta e all’informazione.

La stagione dell’intrattenimento Sky ha appena preso il via e già si preannuncia spettacolare e carica di novità. C’è Bruno Barbieri già in viaggio da Nord a Sud con le sue sfide di 4 Hotel, quest’anno col superpotere speciale del “Barbieri Plus” che vale 5 punti e può ribaltare la gara; c’è una formazione inedita al tavolo di X Factor 2025 – la giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Francesco Gabbani, “capitanata” dalla conduttrice Giorgia – già alla ricerca dei nuovi talenti da portare sul palco dei Live Show a partire dal 23 ottobre e poi da condurre, settimana dopo settimana, fino alla finalissima che si terrà nuovamente in uno dei luoghi più belli d’Italia, Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra poco, invece, inizierà un altro viaggio appassionante e pieno di emozioni, quello di Pechino Express, che annuncia le sue prime cinque coppie e l’inedito team di inviati – ben 3 – che accompagneranno la guida suprema del viaggio Costantino della Gherardesca. Arriva, inoltre, la seconda stagione del caso televisivo della scorsa stagione, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, condotto da Fabio Caressa: una nuova Compagnia delle Tentazioni sta per affrontare questo esperimento sociale che li porterà su trekking e sentieri proibitivi durante i quali saranno continuamente tentati in svariati modi, in cambio però di decurtazioni al montepremi finale. E ancora, si riaccenderanno le cucine più amate e ambite della tv, quelle di MasterChef Italia: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, il trio di giudici che ha conquistato il pubblico, sono pronti a organizzare nuove sfide per eleggere il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia; Alessandro Borghese rimetterà in moto il suo van per le nuove e iconiche sfide di 4 Ristoranti, che anche quest’anno girerà per tutto il Paese mettendo allo stesso tavolo (del confronto) ristoratori che ambiscono a vincere il titolo in palio, e in più riaprirà, da inizio ottobre, l’originale videoenciclopedia gastronomica di Kitchen Sound, giunto alla decima edizione, con nuove ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa seguendo il ritmo delle sue playlist. Altre sfide, mai così spietate, vedranno protagoniste le spose nel giorno più importante della loro vita: Costantino della Gherardesca torna con il suo cult Quattro matrimoni, per un nuovo ciclo di episodi inediti; infine, un altro attesissimo ritorno, quello delle “mission impossible” di Antonino Cannavacciuolo alle prese con nuove, incredibili, Cucine da incubo, che torneranno in una versione inedita.

In più su Sky Uno, la casa dei grandi show, torneranno anche le versioni internazionali dei suoi titoli più amati: MasterChef Australia, già partito dallo scorso 22 settembre nella versione “Back To Win”, in cui ex concorrenti tornano in gara per vincere il premio da 250mila dollari sotto la guida dei giudici Andy Allen, Sofia Levin, Poh Ling Yeow e Jean-Christophe Novelli e di grandi ospiti; MasterChef USA, in arrivo con la 15esima edizione, attesa dalla primavera 2026, in cui tornano in giuria Gordon Ramsay e Joe Bastianich, affiancati dalla new entry Tiffany Derry; ed Hell’s Kitchen, che tornerà a gennaio 2026 con la sua 23esima edizione, in cui 18 concorrenti mettono alla prova le loro abilità culinarie, la resistenza sotto pressione e la leadership di cucina valutati dall’inflessibile Ramsay.

Quella appena partita sarà una nuova stagione entusiasmante anche per le serie in arrivo su Sky e in streaming su NOW. La line-up dei prossimi mesi sarà infatti ricca di innumerevoli novità internazionali, di cult Sky Original attesissimi e di molti dei franchise più iconici e amati di sempre, per un’offerta seriale, tra prime visioni e grandi classici, tre canali interamente dedicati (Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation) e titoli di library on demand, davvero senza precedenti.

La stagione è appena iniziata con una serie attesissima: il fenomeno The Pitt, da qualche giorno su Sky e NOW in esclusiva con i primi episodi. “Potentissimo e incredibilmente soddisfacente” secondo Rolling Stone, quasi un sequel spirituale della storica “E.R. – Medici in prima linea” pluripremiato agli ultimi Emmy Awards - Miglior serie drammatica e Miglior attore protagonista a Noah Wyle fra le statuette vinte.

Ottobre 2025 prosegue all’insegna della grande serialità internazionale. A inizio mese il legal dramedy Suits LA, spin-off californiano dell’amatissimo procedural ambientato a New York, quindi due titoli in esclusiva per l’Italia targati HBO: dal creatore di “Omicidio a Easttown”, dal 12 ottobre arriverà Task, un nuovo crime drama con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey; per Halloween, invece, arriva dal 27 ottobre IT: Welcome to Derry, prequel che espande il mondo dei due blockbuster di Andy Muschietti aggiornando il mito dell’iconico (e almeno altrettanto terrificante) Pennywise, dal bestseller di Stephen King. Dal 16 ottobre, invece, una produzione Sky Original britannica quasi interamente girata nel nostro Paese: The Iris Affair – Missione ad alto rischio, tech thriller con Niamh Algar, Tom Hollander e Maya Sansa, che vede due brillanti menti inseguirsi in una corsa mortale attraverso l'Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

Dal 1° novembre si accende alla posizione 114 di Sky un nuovo canale: Sky Collection darà tutte le stagioni di alcune delle serie più di culto di sempre, quelle che hanno fatto la storia della televisione. Per scoprirle per la prima volta o rivederle episodio dopo episodio, su un unico canale dedicato. Si parte con Friends e, subito a seguire, fra novembre e gennaio, arriveranno The Big Bang Theory, Romanzo Criminale – La Serie, Il Trono di Spade, Sex & The City, La signora in giallo, Gomorra – La serie e The Office.

Con la terza stagione di Call My Agent – Italia, novembre vedrà il ritorno su Sky e NOW degli agenti più divertenti della TV, di nuovo alle prese con le carriere di alcuni dei nomi più amati dello spettacolo italiano. Guest della terza stagione Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio), Miriam Leone e Ficarra & Picone (qui le nuove foto). Nello stesso mese il debutto della novità assoluta All Her Fault, mistery thriller con la star di “Succession” Sarah Snook e Dakota Fanning. Nei prossimi mesi anche Amadeus, period Sky Original che dopo il film di Miloš Forman reimmagina la leggendaria rivalità tra Wolfgang “Amadeus” Mozart e Antonio Salieri, e The Rainmaker, legal drama dal celebre romanzo di John Grisham “L’uomo della pioggia”, già adattato per il grande schermo da Francis Ford Coppola.

Il 2026 sarà l’anno di due attesissimi ritorni: arriveranno infatti le terze stagioni di due hit assolute targate HBO, Euphoria e House of the Dragon, mentre a inizio anno sarà su Sky e NOW lagià chiacchieratissima The Paper con Sabrina Impacciatore, divertente sit-com NBCU ambientata nello stesso universo della serie di culto “The Office”. Fra i titoli del 2026 anche le serie originali Under Salt Marsh, small town murder mistery con Kelly Reilly, e Atomic, avventura mozzafiato su due personaggi improbabili - un trafficante di droga e un fuggitivo, interpretati da Alfie Allen e Shazad Latif - uniti in un viaggio che cambierà le loro vite per sempre.

Ma ad aprire il nuovo anno sarà il debutto di Gomorra – Le Origini, con Marco D’Amore, storico protagonista della saga Sky Original, dietro la macchina da presa del coming-of-age del futuro boss Pietro Savastano nella Napoli degli Anni ’70. Nei mesi successivi debutterà un nuovo titolo originale, Avvocato Ligas, con Luca Argentero nei panni del fascinoso e spregiudicato avvocato (qui le prime foto appena rilasciate) protagonista del romanzo “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris (Edizioni Piemme). Sempre nel 2026 l’attesissimo secondo capitolo di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”, Nord Sud Ovest Est, che porterà a compimento la leggendaria storia degli 883 firmata da Sydney Sibilia.

Inoltre, annunciata oggi una nuova serie originale, inizio riprese previsto per il prossimo anno: Gucci - Fine dei giochi (working title), diretta da Gabriele Muccino, dal memoir omonimo di Allegra Gucci, figlia di Patrizia Reggiani e del celebre leader del marchio Maurizio Gucci. Sky Studios e Lucky Red insieme per un ritratto inedito della famiglia più iconica del lusso italiano. Sarà la prima di una lunga serie di novità originali che verranno svelate solo nei prossimi mesi, frutto della forza produttiva e creativa di Sky.

Sky Cinemasi conferma, stagione dopo stagione, come il punto di riferimento per tutti gli amanti del grande cinema. Una proposta ricca e trasversale, che unisce il meglio delle nuove uscite internazionali alle saghe più iconiche, senza mai dimenticare l’eccellenza del cinema italiano e le produzioni originali targate Sky. E con Sky Cinema, Paramount+ è incluso. Tutti i film di Sky Cinema sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW, con la qualità visiva e narrativa che da sempre contraddistingue l’offerta Sky Cinema.

Nella nuova stagione arrivano alcune tra le produzioni internazionali più attese e spettacolari. Wicked, adattamento del celebre musical di Broadway, porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz con Cynthia Erivo e Ariana Grande. Flight Risk – Trappola ad alta quota segna il ritorno alla regia di Mel Gibson, con Mark Wahlberg in un ruolo ad alta tensione. Non manca l’adrenalina di Mission: Impossible – The Final Reckoning, nuovo capitolo con Tom Cruise.

Doppi ruoli per Robert De Niro e Michael B. Jordan, rispettivamente nel crime The Alto Knights – I due volti del crimine diretto da Barry Levinson ambientato nella New York anni ’50, e I peccatori di Ryan Coogler, thriller che segue due fratelli gemelli alle prese con un male radicato nella loro città.

Avventure ed emozioni per tutta la famiglia in Dragon Trainer, versione live action della saga DreamWorks, e Un Film Minecraft, adattamento del celebre videogioco. In arrivo anche il nuovissimo Jurassic World: La Rinascita, con un nuovo cast guidato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

Il cinema italiano si conferma un pilastro fondamentale della proposta Sky Cinema, con titoli che raccontano storie potenti, intime e attuali. Tra le novità, in esclusiva, Le assaggiatrici, diretto da Silvio Soldini e tratto dal romanzo di Rosella Postorino. Paternal Leave, presentato alla Berlinale 2025, vede Luca Marinelli nei panni di un padre che scopre di avere una figlia adolescente. In Una figlia, Stefano Accorsi interpreta un vedovo alle prese con l’amore della figlia e una nuova compagna. Infine, Fuori di Mario Martone, presentato a Cannes, racconta un’estate decisiva nella vita di Goliarda Sapienza, con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Immancabile inoltre il cinema d’autore, con i nuovi lavori dei i cineasti più acclamati e premiati del panorama internazionale. Giurato numero 2 è il nuovo thriller di Clint Eastwood, con Nicholas Hoult e Toni Collette. Eden di Ron Howard, con Jude Law, Ana de Armas e Vanessa Kirby, racconta la vera storia di coloni sull’isola di Floreana. Black Bag – Doppio gioco di Steven Soderbergh è uno spy-thriller con Cate Blanchett, Michael Fassbender e Pierce Brosnan. Da Bong Joon-ho arriva Mickey 17, riflessione sull’identità con Robert Pattinson, mentre Wes Anderson firma La trama fenicia, con un cast all star guidato da Benicio del Toro insieme a Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch e Bill Murray.

Sky Cinema celebra inoltre i grandi universi narrativi che hanno fatto la storia del cinema.: dalla saga di Harry Potter alla trilogia de Il Signore degli Anelli, passando per Fast & Furious, Indiana Jones, Ritorno al futuro e Transformers.

Confermatissime le produzioni Sky Original, sempre più centrali nell’identità di Sky Cinema. In arrivo l’8 e il 15 ottobre Petra – Terza stagione, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi, le nuove storie de I delitti del BarLume, la collection giunta alla tredicesima stagione con Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi e, appena annunciata, la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli, il poliziesco sulle orme di Bud Spencer con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo per la regia di Alessio Maria Federici.

L’offerta factual di Sky: un universo di storie vere, emozioni forti e grandi protagonisti. La nuova stagione si apre con una proposta ricca e variegata: documentari d’autore, crime appassionanti e ritratti indimenticabili. Su Sky Arte, spazio ai grandi nomi della musica con Billy Joel, a racconti profondamente personali come My Mom Jayne, e alla produzione Sky Original dedicata al maestro dell’arte Lucio Fontana – TheFinal Cut.

Sky Documentaries celebra i miti del cinema con Vittorio De Sica. Ieri, oggi e domani, in arrivo nel 2026, Dario Argento. Panico, perfetto per Halloween, e Spielberg – Il re di Hollywood.

Sul canale partner Sky Crime, l’attenzione si sposta sul lato oscuro della realtà: L’Achille Lauro – La crociera del terrore, Il delitto di via Poma, ancora oggi tra i casi più discussi della cronaca italiana, Ogni 72 ore – Il caso Matteuzzi, in cui Daniela Collu torna a raccontare e riflettere sul fenomeno del femminicidio, e nel 2026 L’uomo che sapeva tutto e Stefano Nazzi racconta: Desirée Piovanelli. Mentre su Sky Classica continua la programmazione dedicata ai grandi dell’opera: dai più celebri tenori della storia alle rivisitazioni delle opere di Mozart, fino all’atteso Concerto di Capodanno.

Sky Nature, con i maestosi documentari targati BBC, conferma una stagione all’insegna della meraviglia e della scoperta del nostro pianeta, con titoli come Earth, Le creature delle nevi e Linci delle nevi – Il richiamo della foresta oltre a continuare il rapporto con Love Nature.

Infine, Sky Adventure si addentrerà con nuovi contenuti nel mondo dei lavori estremi, nelle storie e nella scoperta dei misteri che generano la curiosità di ciascuno di noi.

Una stagione che conferma la forza e la varietà dei canali factual di Sky: ogni titolo è una porta aperta su mondi da esplorare.

Riparte la stagione televisiva di TV8, basata sull’intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia, e il grande sport.

In autunno, per la prima volta in chiaro, i big show di Sky come X Factor e Pechino Express, in onda in queste settimane, e una delle serie Sky Original di maggiore successo di sempre: Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883.

Riprende la stagione dei motori con Formula 1, MotoGP e Superbike, e il grande calcio europeo di Uefa Champions League e Uefa Europa League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno. In occasione dei mercoledì di coppa, torna TV8 Champions Night, con gli studi pre partita per entrare nel vivo della gara, e post partita con i commenti a caldo e gli highlights di tutte le partite del torneo. A seguire, immancabile, il commento della Gialappa’s Band con TV8 Gialappa’s Night.

Confermate le produzioni originali che disegnano l’identità del canale, che tornano con le nuove edizioni: Foodish, il viaggio di Joe Bastianich attraverso l’Italia in compagnia di un ospite vip, che nelle diverse città lo aiuta nella scelta del miglior piatto della stessa ricetta; Celebrity Chef con Alessandro Borghese, il programma quotidiano in cui due celebrities si calano nell’inedito ruolo di Chef; e lo show più distintivo di TV8, GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto da Mago Forest, saldamente al timone del programma per la sesta volta.

Novità assoluta, a partire da novembre, è Love Bugs, la sit-com senza tempo che racconta con ironia e autenticità le dinamiche delle coppie di oggi, una nuova generazione che adatta i propri modi di stare insieme a un mondo ormai cambiato dalle nuove tecnologie, ma che inciampa sempre negli stessi “bug”. Protagonista di questa evoluzione dell’amore è una coppia inedita, formata de Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.

Cielo cambia pelle e apre un’importante finestra sullo sport. Per la prima volta in chiaro, in seconda serata, il nuovo TG sportivo Sky Sport 24 Night racconterà con lo stile, la puntualità e il "touch" di Sky le news principali del mondo dello sport. Le Coppe europee avranno uno spazio privilegiato grazie agli inviati, alle news sulle squadre italiane impegnate in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League e in più, tutto il meglio delle grandi competizioni internazionali: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, una rassegna di gol di straordinaria completezza. Sky Sport 24 Night è anche la casa delle notizie e degli highlights di tutti gli sport: Formula Uno, Motogp e Superbike, il basket nazionale e internazionale, e una delle punte di diamante di Sky Spot 24 Night, il grande tennis. Un appuntamento unico per tutti gli amanti dello sport.

In più, le partite di European Qualifiers in diretta, la miglior partita tra club stranieri di Uefa Champions League del martedì in differita, e il grande basket, con la Supercoppa italiana di basket, e con una selezione dei big match della stagione regolare e della post season del campionato italiano di Serie A di basket – LBA, sempre in diretta.

Sky TG24 inaugura la nuova stagione con la direzione di Fabio Vitale che conferma la missione della testata: raccontare il presente con un’informazione approfondita, accessibile e affidabile. Qualità, quest’ultima, che gli viene riconosciuta, anche quest’anno, dal Digital News Report 2025 del Reuters Institute di Oxford, che ha collocato il canale all news sul podio per attendibilità, e al primo posto per fiducia tra gli under 35. In vista delle prossime sfide elettorali torna Il Confronto, punto di riferimento del dibattito politico televisivo, e prosegue il progetto Live In, il format itinerante che porta l’informazione fuori dagli studi favorendo il dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese. Accanto a questi grandi eventi, restano centrali gli appuntamenti del palinsesto quotidiano, settimanale e mensile per osservare attentamente e comprendere i grandi temi nazionali e internazionali, con approfondimenti, reportage, interviste e analisi che offrono chiavi di lettura chiare in un contesto mediatico sempre più complesso.