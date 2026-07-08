Lo show serale dei palinsesti Sky trasforma il Teatro Gaber nella Fabbrica delle Storie

Dal Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

Sky con un grande show serale presenta la stagione 2026-2027

con nuove produzioni e protagonisti dell’intrattenimento.

Sotto le luci del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, l'interrogativo "What’s next?" ha smesso di essere una semplice curiosità per trasformarsi nel manifesto programmatico della nuova stagione di Sky. In un’atmosfera carica di elettricità, alimentata dal ritmo narrativo di Fabio Caressa e dalla presenza dei volti più iconici della testata, il colosso dell’intrattenimento ha alzato il velo su un palinsesto 2026-2027 che punta a ridefinire i confini del racconto televisivo. Quello che è andato in scena non è stato soltanto un annuncio di titoli, ma la celebrazione di un’identità consolidata che si autodefinisce con orgoglio come la vera "casa delle storie", un ecosistema capace di far convergere linguaggi differenti sotto l’egida di un tocco editoriale inconfondibile.

La serata, culminata in un ricevimento esclusivo nel cortile di Palazzo Reale, ha offerto ai vertici dell’azienda l’occasione per una riflessione profonda sulla natura stessa del loro operato. Nel guidare questa realtà, la dirigenza con l'ad Andrea Duilio, ha sottolineato con forza la dimensione umana che sostiene l'impalcatura tecnologica e creativa, definendo l'azienda come una "fabbrica delle idee" dove il talento dei singoli si traduce in contenuti capaci di lasciare una traccia indelebile nell'immaginario collettivo. È un lavoro corale, spesso invisibile agli occhi del pubblico, che trasforma ogni progetto creativo in un’esperienza visiva di alto profilo, consolidando quel legame di fiducia con gli abbonati che si rinnova di stagione in stagione.

Il cuore pulsante della nuova offerta batte nel settore delle produzioni originali, dove la fiction si intreccia con la memoria storica e la cronaca. Tra i titoli più attesi spicca "La Bella Stagione", un tributo emozionante all’amicizia e al sodalizio sportivo tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, mentre si sperimenta per la prima volta il genere medical con "Codice Nero". La narrazione proseguirà con i nuovi capitoli di "Avvocato Ligas" e l'attesissimo debutto, previsto per ottobre, di "Nord Sud Ovest Est", la serie che promette di far rivivere l’epopea degli 883 e gli anni d'oro di Max Pezzali. Guardando al 2027, l'orizzonte si arricchisce ulteriormente con il crime thriller "Il Sospetto" e l’intrigante "Gucci – Fine dei giochi", un’esplorazione nelle pieghe del lusso e del potere di una delle dinastie più celebri d’Italia. Non meno rilevante è l’impegno sul fronte del factual e del documentario d’autore, che si conferma uno dei pilastri dell’autorevolezza di Sky. La programmazione si annuncia densa di spunti di riflessione, spaziando dalla biografia istituzionale dedicata al Presidente Mattarella all’analisi storica di Alessandro Barbero, che racconterà il 1848 e l’Europa in rivolta. La cronaca nera e sociale troverà spazio nelle inchieste di Pablo Trincia sul G8 di Genova, nel ritorno dei racconti di Stefano Nazzi e in un’analisi approfondita sulla tragedia di Crans Montana. Anche la musica avrà il suo spazio privilegiato attraverso un viaggio nell’universo creativo di Luciano Ligabue, mostrandone i retroscena e l'evoluzione artistica.

Il settore dell’intrattenimento e del grande cinema continua a puntare sull’eccellenza, con il ritorno di "X Factor" a settembre e il debutto di "Taste of Italy", dove Antonino Cannavacciuolo sarà affiancato da Chiara Pavan e Anna Zhang in una celebrazione della cucina nazionale. Per gli amanti del grande schermo, l’offerta spazia dalle visioni d’autore di Pedro Almodóvar con "Amarga Navidad" alla profondità di "Hamnet – Nel nome del figlio", senza dimenticare i successi popolari come i nuovi episodi di "Piedone – Uno sbirro a Napoli" e l’ormai classico appuntamento con "I delitti del BarLume".

Anche la rete in chiaro TV8 rafforza la sua identità con proposte che uniscono leggerezza e qualità, come il nuovo format di Alessandro Borghese, "Cooking Grandmas", e l’inedito travel show "Italia per due", che vedrà protagonista la coppia composta da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Accanto alle novità, restano confermati i pilastri del canale come "GialappaShow" e le grandi dirette sportive, dai motori al calcio. Proprio lo sport rimane il motore inarrestabile dell’offerta Sky, con un’estate che ha già visto protagonisti tennis, Formula 1 e MotoGP, e che si prepara al ritorno in grande stile del calcio italiano ed europeo, supportato da studi tecnologicamente avanzati e da un omaggio a una leggenda come Giampiero Boniperti. In questo mosaico di emozioni, il ruolo di sentinella del reale resta affidato a Sky TG24, che garantisce ogni giorno un’informazione tempestiva, analitica e indipendente.

Per chi volesse immergersi nei dettagli di questa imponente programmazione, l'appuntamento televisivo con lo speciale "What’s Next" è fissato per venerdì alle 21.30 su Sky Uno+, alle 22.30 su Sky Uno e alle 23.30 su TV8, un’occasione per scoprire da vicino i volti e le storie che accompagneranno gli spettatori nei prossimi mesi.

Speciale a cura di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

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