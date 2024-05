Tennis 2024, Internazionali BNL Italia ATP WTA Masters 1000 🎾 Diretta Sky Sport NOW

SOLO SU SKY IL GRANDE TENNIS GIOCA TUTTO L’ANNO

Dal 7 al 19 maggio, su Sky e in streaming su NOW

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

ATP MASTERS 1000 E WTA 1000

SU SKY OLTRE 500 ORE LIVE TRA MATCH, INTERVISTE

E APPROFONDIMENTI GRAZIE AL

NUOVO STUDIO “CAMPO CENTRALE DEL TENNIS SU SKY”

CON LA REALTÀ AUMENTATA

NOVITÀ: NELLA SQUADRA DI SKY SPORT LA GUEST STAR

GABRIELA SABATINI

ESORDIO SU SKY PER LA CAMPIONESSA ARGENTINA,

REGINA DEL FORO ITALICO.

AL COMMENTO ANCHE FLAVIA PENNETTA,

UNA DELLE ICONE DEL TENNIS AZZURRO.

LE DUE CAMPIONESSE COMPLETANO IL DREAM TEAM

CAPITANATO DA PAOLO BERTOLUCCI E IVAN LJUBICIC



Su Sky, broadcaster ufficiale dell’ATP Tour, dal 7 al 19 maggio torna lo spettacolo del grande tennis, in diretta dalla Capitale: al via domani l’81^edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in onda su Sky e in streaming su NOWcon oltre 500 ore live tra partite, studi e speciali dedicati.

Tredici giorni di straordinaria copertura dell’evento, con tutte le sfide - di singolare e doppio - dell’ATP Masters 1000 e del WTA 1000. Il canale di riferimento sarà come sempre Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Novità: debutta un nuovo e avveniristico studio dotato di realtà virtuale e della video analisi con Sky Sport Tech; arriva su Sky la guest star Gabriela Sabatini, la più amata dal pubblico del Foro. Al commento anche l’icona del tennis italiano Flavia Pennetta per un dream team del racconto di Sky Sport, capitanato da Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.

NUOVO STUDIO – La tecnologia in continuo avanzamento resta uno dei marchi di fabbrica Sky anche per il tennis. La novità più recente scende in campo proprio per gli Internazionali BNL d’Italia: in occasione dell’importante evento romano, il tennis entra infatti nel salotto più prestigioso della sede Sky di Milano Santa Giulia, l’avanzatissimo Studio 2, che per l’occasione sarà sede di commenti, analisi, aggiornamenti e continue interviste live in collegamento dalla Capitale. Un nuovo “campo centrale del racconto sportivo”, un ambiente unico, tecnologicamente all’avanguardia, che sfrutterà in pieno la realtà virtuale e la video analisi di Sky Sport Tech per trasformarsi in uno spazio aperto proiettato verso i campi da gioco, arricchito da grafiche, statistiche e focus informativi. Non mancherà lo storico Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che come sempre aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. E ancora, il 12 febbraio è nato Sky Sport Plus: durante i tornei ATP e WTA di cui Sky ha acquisito i diritti, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, ogni appassionato può accedere alle immagini in diretta dei campi di gioco seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con commento originale, per vivere il tennis come mai prima d’ora. Per gli abbonati NOW da aprile è disponibile EXTRA Match, che arricchisce la proposta dei tornei tennistici, e la novità Pause&Rewind, per mettere in pausa e tornare indietro mentre si guarda un incontro, proprio come su Sky.

NUOVI VOLTI E APPUNTAMENTI SPECIALI– Su Sky gli Internazionali BNL d’Italia saranno raccontati da una squadra straordinaria. La grande novità è rappresentata dall’esordio di Gabriela Sabatini: la campionessa argentina, vincitrice degli US Open 1990, delle WTA Finals 1988 e 1994 e per ben 4 volte trionfatrice sulla terra rossa del Centrale del Foro Italico, è considerata tra le tenniste più amate di sempre dal pubblico di Roma. Gabriela sarà la guest star, in collegamento da Roma nelle giornate finali del torneo per commentare e analizzare le sfide decisive e sarà tra le protagoniste degli appuntamenti di Sky Tennis Show, la rubrica che accompagnerà gli appassionati nel corso della giornata con tre grandi appuntamenti: alle 13.30 su Sky Sport 24, alle 18.30 e a fine giornata su Sky Sport Tennis, con la conduzione di Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, le voci, i commenti e i retroscena raccontati dagli inviati Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti. A loro il compito di aprire ogni giornata di gare con Studio Tennis Roma, in mattinata su Sky Sport 24. Al fianco di Gabriela Sabatini, un’altra grande icona del tennis azzurro e mondiale: Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale italiana. Dopo aver raccontato per Sky il Masters 1000 di Monte-Carlo, Flavia proseguirà il suo lavoro di approfondimento tecnico e tattico dei momenti più importanti del torneo. A completare questo “doppio misto” ricco di fascino e talento, i due capitani della squadra di Sky: Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo ed allenatore di campioni del calibro di Roger Federer, e Paolo Bertolucci, il “braccio d’oro” dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 1976. Nella squadra di Sky Sport che racconterà gli Internazionali BNL d’Italia ci saranno i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Fabio Tavelli, Andrea Paventi e Alessandro Sugoni, insieme ai commentatori Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi e Nicolò Cotto.

Da non perdere, infine, l’appuntamento giornaliero con il magazine The Insider Internazionali d’Italia: in mezz’ora, al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e con il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport, tra cui il nuovo account Instagram Sky Sport Tennis

Così ha parlato presentando la copertura televisiva del torneo il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.

«Gabriela Sabatini, la regina di Roma, quattro volte vincitrice agli Internazionali d'Italia, è stata indubbiamente una delle tenniste che ha più entusiasmato il pubblico del Foro Italico negli ultimi trent'anni. La sua presenza come ospite speciale nei giorni cruciali del torneo, a partire da venerdì prossimo, promette di aggiungere un tocco di magia all'evento. In collegamento da Roma, potrà rivivere l'emozione dell'atmosfera unica del Foro Italico e ricevere l'affetto del pubblico romano che tanto l'ama. Sarà coinvolta anche nel lancio del nostro nuovo superstudio, che inaugureremo martedì 7 Maggio e che segnerà una svolta nel modo in cui il tennis viene raccontato in televisione. Realizzeremo anche una produzione originale con Gabriela al Foro Italico, un momento per celebrare le sue imprese e l'affetto che il pubblico di Roma le ha sempre dimostrato. Oltre alla nostra squadra di esperti tra cui Paolo Bertolucci e Ivan Ljubi?i?, solo per citarne alcuni. accoglieremo anche un'altra icona del tennis italiano, Flavia Pennetta, che si unirà a noi per arricchire ulteriormente l'event.»

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione degli Internazionali BNL d’Italia



WTA E ATP Masters 1000



sui canali Sky Sport e in streaming su NOW



Per gli amanti del tennis, si prospetta un'ottima programmazione nei prossimi giorni con la copertura completa degli Internazionali d'Italia su Sky Sport e in streaming su NOW.

Partiamo martedì 7 maggio con la prima giornata, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW dalle 11:00 alle 19:00. Subito dopo, potrete godervi lo spettacolo del "Sky Tennis Show" su Sky Sport Tennis e NOW, seguito da "The Insider – Internazionali d’Italia". Mercoledì 8 maggio, ci sarà lo "Studio Tennis Roma" su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW alle 10:45, seguito dalla seconda giornata dalle 11:00 in poi, con sessioni diurne e serali su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Ancora una volta, avremo il piacere di assistere allo spettacolo del "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Giovedì 9 maggio, lo "Studio Tennis Roma" ci darà il benvenuto alle 10:45, seguito dalla terza giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Anche in questa giornata, non mancheranno il "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Venerdì 10 maggio, sempre con lo "Studio Tennis Roma" alle 10:45, avremo la quarta giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Continueremo ad essere intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Sabato 11 maggio, lo "Studio Tennis Roma" ci accompagnerà alle 10:45, seguito dalla quinta giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e NOW. Ancora una volta, avremo il piacere di assistere allo spettacolo del "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Domenica 12 maggio, lo "Studio Tennis Roma" ci darà il benvenuto alle 10:45, seguito dalla sesta giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e NOW. Come sempre, non mancheranno lo spettacolo del "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia".

Lunedì 13 maggio, lo "Studio Tennis Roma" ci accompagnerà alle 10:45, seguito dalla settima giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW. Continueremo ad essere intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Martedì 14 maggio, lo "Studio Tennis Roma" ci darà il benvenuto alle 10:45, seguito dall'ottava giornata con sessioni diurne e serali su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Ancora una volta, non mancheranno lo spettacolo del "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Mercoledì 15 maggio, avremo il piacere di goderci il "Sky Tennis Show" alle 12:30, seguito dai quarti di finale WTA 1000 e Masters 1000 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Ancora una volta, saremo intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Giovedì 16 maggio, non mancheranno lo "Sky Tennis Show" alle 12:30, seguito dai quarti di finale Masters 1000 e semifinale WTA 1000 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW. Continueremo ad essere intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Venerdì 17 maggio, avremo il piacere di assistere alle semifinali doppio WTA 1000 e semifinale Masters 1000, seguite dal "Sky Tennis Show" su Sky Sport Tennis e NOW. Ancora una volta, saremo intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Sabato 18 maggio, saranno in programma le semifinali doppio Masters 1000, seguite dalla finale WTA 1000 su Sky Sport Tennis e NOW. Ancora una volta, non mancheranno lo spettacolo del "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia". Domenica 19 maggio, assisteremo alla finale doppio Masters 1000 e WTA 1000, seguite dalla finale Masters 1000 su Sky Sport Tennis e NOW. Come sempre, saremo intrattenuti dal "Sky Tennis Show" e "The Insider – Internazionali d’Italia".

Martedì 7 maggio

dalle 11 alle 19 Prima giornata Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Tennis e NOW

Mercoledì 8 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Seconda giornata – sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Seconda giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 9 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Terza giornata – sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Terza giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 10 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Quarta giornata – sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Quarta giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 11 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Quinta giornata – sessione diurna Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11-15.45), Sky Sport Uno (15.45-22.30) e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Quinta giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 12 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Sesta giornata – sessione diurna Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11-15.30), Sky Sport Uno

(15.30-22.30) e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Sesta giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Lunedì 13 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Settima giornata – sessione diurna Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (19.30-22.30) e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Settima giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOWù

Martedì 14 maggio

ore 10.45 “Studio tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e NOW

dalle 11 Ottava giornata – sessione diurna Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (11-17 e 19-22.30), Sky Sport

Arena (11-16) e NOW

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Ottava giornata – sessione serale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Mercoledì 15 maggio

ore 12.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 13 WTA 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

nb 15 Masters 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 WTA 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

nb 20.30 Masters 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 16 maggio

ore 12.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 13 Masters 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

nb 15 WTA 1000 – Semifinale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

alle 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 Masters 1000 – Quarto di finale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

nb 20.30 WTA 1000 – Semifinale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 17 maggio

ore 13.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 14 WTA 1000 – Semifinale doppio Sky Sport Tennis e NOW

a seguire Masters 1000 – Semifinale Sky Sport Tennis e NOW

alle 18.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 19 WTA 1000 – Semifinale doppio Sky Sport Tennis e NOW

a seguire Masters 1000 – Semifinale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 18 maggio

ore 11.45 “Studio Tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 Masters 1000 – Semifinale doppio Sky Sport Tennis e NOW

ore 16.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

dalle 17 WTA 1000 – Finale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 19 maggio

ore 11.45 “Studio Tennis Roma” Sky Sport 24, Sky Sport Tennis e NOW

dalle 12 Masters 1000 – Finale doppio Sky Sport Tennis e NOW

nb 13.30 WTA 1000 – Finale doppio Sky Sport Tennis e NOW

ore 16.30 “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

ore 17 Masters 1000 – Finale Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “Sky Tennis Show” Sky Sport Tennis e NOW

a seguire “The Insider – Internazionali d’Italia” Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

