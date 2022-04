Ciclismo, Parigi-Roubaix 2022 in diretta integrale su Eurosport 1 e Discovery+

Solo su Eurosport 1 e discovery+ la Parigi-Roubaix sarà trasmessa in diretta integrale dalle 10:30: per non perdersi nemmeno un metro di pavé verso le emozioni della Foresta di Arenberg.

Dalle suggestive immagini della partenza di Compiègne, al giro d’arrivo nel velodromo più famoso del mondo: sarà una lunghissima diretta pasquale in compagnia di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e di Moreno Moser benvenuto nella casa del ciclismo di Discovery.

Ammetto di essere un po’ emozionato all’idea di commentare la corsa - afferma il vincitore della Strade Bianche nel 2013 - e felice di poter raccontare quello che per anni ha rappresentato il mio mondo. C’è stato un bel ricambio generazionale, ma farà un certo effetto vedere ancora in gara corridori come Sagan, con cui ho condiviso la carriera».

Eurosport trasmette più di 1200 ore di ciclismo in diretta, per un totale di oltre 110 corse compresi i 3 Grandi Giri - tutte le tappe del Giro d’Italia, del Tour de France in diretta integrale e della Vuelta di Spagna in esclusiva italiana - i Mondiali di Wollogong 2022e le grandi Classiche del ciclismo, fra cui le Monumento: Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. Eurosport è la casa del ciclismo in Italia e s’avvale dell’esperienza di ex-campioni come Bradley Wiggins e Alberto Contador, oggi volti esclusivi dei canali di Discovery.

Eurosport 1 è disponibile su SKY e DAZN

Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO CHANNELS