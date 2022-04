Helbiz Live | Serie B 2021/22 35a Giornata, Palinsesto Telecronisti (18 Aprile)

Helbiz Live debutta con la trasmissione dell’intero Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni: 20 Clubs e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv, che utilizza tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate, al fine di garantire gli standard qualitativi più alti.

Helbiz Live lancia sul mercato un’offerta innovativa, che lega il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. Infatti, per la prima volta viene introdotto un sistema di questo tipo nel panorama della fruizione dei contenuti online.

Per accedere ai servizi, ti basterà scaricare la app da Play Store o su Apple Store, registrarti ed abbonarti. La app è gratuita. A seconda di quale abbonamento deciderai di fare, avrai due diversi cashback: da 4€, per l’abbonamento mensile, o da 30€ se deciderai di procedere con l’abbonamento annuale. La somma di cashback corrispettiva verrà automaticamente aggiunta al tuo wallet sulla app Helbiz, e potrai utilizzarla per i nostri servizi di micromobilità.

Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato oggi un accordo tra Helbiz Media, la divisione Media del gruppo Helbiz, e Facebook, la piattaforma social di proprietà di Meta, grazie al quale sarà possibile vedere il Campionato di Serie B, nell’innovativa formula pay-per-view che non richiede un abbonamento, in Italia, Serbia e Stati Uniti, attraverso la funzione Facebook eventi online a pagamento.

Helbiz Live, la piattaforma OTT per lo streaming di contenuti sportivi e di intrattenimento gestita da Helbiz Media, continua quindi nel suo percorso di espansione, proponendo un servizio del tutto innovativo al consumatore. A partire da sabato 19 febbraio, sul canale Facebook di Helbiz Live, la Serie B potrà essere seguita live, acquistando il singolo evento di interesse ad un costo fisso di 3,49€ a partita.

È la prima volta in assoluto che un evento sportivo premium, come il Campionato di Serie B, viene offerto sul mercato italiano attraverso l'innovativo servizio Facebook di eventi online a pagamento.

“Helbiz Live continua a far crescere i suoi contenuti sportivi e di intrattenimento, fornendo agli utenti l'accesso allo streaming in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Questa collaborazione con Facebook permette a tutti di godersi le partite di Serie B, senza l’impegno di dover sottoscrivere un abbonamento; una valida opzione per i clienti in questa fase del Campionato” - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. “Il Campionato di Serie B rappresenta una fucina di talenti e i fan avranno ora l'opportunità di seguire la loro squadra del cuore o sintonizzarsi rapidamente su un match importante, ad un prezzo accessibile".

Kike Levy, Responsabile Partnership Sportive Sud Europa di Facebook, ha dichiarato:

“Sempre più partner sportivi cercano modi innovativi per raggiungere i fan e aumentare le entrate e noi siamo lieti di offrire eventi online a pagamento come soluzione pronta per i club, gli atleti e le organizzazioni sportive. Ospitando le partite del Campionato di Serie B su Facebook, i fan di più paesi potranno seguire le loro squadre ovunque scelgano di sintonizzarsi. Siamo lieti che Helbiz Media utilizzi lo strumento e non vediamo l'ora di vedere più organizzazioni fare lo stesso".

Gli eventi online a pagamento sono stati lanciati per consentire ai proprietari di una pagina Facebook di creare un evento online, fissare un prezzo, promuovere l'evento, riscuotere il pagamento e ospitare l'evento, tutto in un unico posto. Questo strumento consente alle aziende e ai content creators di raggiungere utenti oltre qualsiasi confine e di entrare in contatto con fan e pubblico combinando marketing, pagamento e dirette video. Facebook non riscuoterà alcuna commissione per gli acquisti di eventi online a pagamento fino al 2023.

Helbiz Media, società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ) leader nella micromobilità,annuncia che a partire dal 2 aprile Helbiz Live sarà disponibile anche su Amazon Prime VideoChannels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile.

Gli appassionati del Campionato della Serie B e di tutti i contenuti sportivi e di intrattenimento che la piattaforma OTT Helbiz Live offre, potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live all’interno di Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Tutta l’offerta di Helbiz Live sarà disponibile ed acquistabile su tutti i device e le TV dove l’app di Amazon Prime Video è presente.

“In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con il team tecnico di Amazon per preparare al meglio lo sbarco di Helbiz Live nel sistema Amazon Prime Video ed esser certi di offrire ai nostri abbonati che sceglieranno di seguirci tramite Amazon Prime Video un servizio di altissimo livello” - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media - “La partnership segna un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuisce ad una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma, che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e sport internazionali, come il recentissimo accordo con la MLB per la trasmissione dei match del campionato di baseball numero uno al mondo. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile ed acquistabile”.

HELBIZ LIVE SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



LUNEDI 18 APRILE 2022

ore 12:30 Serie B 35a Giornata: Spal vs Crotone (diretta)

Telecronaca: Gianluca Prudenti



ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Diretta Gol (diretta)

Moderatore: Pietro Scognamiglio

Moderatore: Pietro Scognamiglio



ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Cremonese vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Raffaele Pappadà e Jeda

Telecronaca: Raffaele Pappadà e Jeda



ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Vicenza vs Perugia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Telecronaca: Ivan Fusto



ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Pordenone vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Matteo Marceddu

Telecronaca: Matteo Marceddu



ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Reggina vs Lecce (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo



ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Diretta Gol (diretta)

Moderatore: Fernando Siani

Moderatore: Fernando Siani



ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Cittadella vs Alessandria (diretta)

Telecronaca: Giuseppe Di Giovanni

Telecronaca: Giuseppe Di Giovanni



ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Parma vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Andrea Distaso

Telecronaca: Andrea Distaso



ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Pisa vs Como (diretta)

Telecronaca: Luca Gregorio

Telecronaca: Luca Gregorio



ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Ternana vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Walter Calligaris

Telecronaca: Walter Calligaris



Telecronaca: Walter Calligaris ore 20:30 Serie B 35a Giornata: Monza vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

