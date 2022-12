Il Basket non si ferma, al via iniziativa LBA, Infront Italy ed Eleven Sports

In queste settimane, per la prima volta, la Serie A e tutte le competizioni europee di calcio sono ferme per permettere la disputa dei Campionati del Mondo in Qatar. Il basket di vertice intende sfruttare al meglio questa grande occasione di visibilità attraverso un’azione comune che vede impegnata la Lega Basket e i suoi club, l’Advisor di LBA Infront ed Eleven, titolare del pacchetto pay dei diritti audiovisivi domestici del campionato di serie A.

La campagna, dal titolo “IL BASKET NON SI FERMA”, prevede specifiche iniziative di comunicazione rivolte non tanto e non solo al pubblico del basket ma soprattutto a quello potenziale con l’obiettivo di trasmettergli lo spettacolo e i valori del basket, diffondendo sempre più il prodotto Serie A e allargando la sua fan base grazie alla collaborazione dei club e dei suoi protagonisti.

«Questa iniziativa – afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini - si inserisce nel percorso avviato da LBA, dai suoi club e dai suoi partner per comunicare in maniera sempre più capillare e continua con tutti i mezzi a disposizione ile emozioni e i valori del nostro basket di vertice. L’obiettivo è quello di allargare la nostra base di appassionati, raggiungendo target di sportivi che non ci seguono con continuità e avvicinandoli sempre più al nostro sport».

Così Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia.

«A nome di tutta Eleven ci tengo a ringraziare il Presidente Gandini, tutto il team LBA, i club ed Infront per questa importante collaborazione; come broadcaster ufficiale siamo orgogliosi di poter dare al basket italiano tutta l'attenzione che merita specialmente in un mese che si prospetta ricchissimo di contenuti con ben 174 partite live sulla nostra piattaforma, tra cui 40 match di LBA, 54 di Eurolega, 40 di Eurocup ed infine 40 di Basketball Champions League. Oltre ai match live abbiamo in programma numerose iniziative da veicolare attraverso tutti i nostri canali digitali per massimizzare la visibilità del movimento cavalcando il claim #ILBASKETNONSIFERMA, con l’obiettivo di avvicinare ed accogliere tutti i fan del basket»