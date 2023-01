Sportitalia, al via il calciomercato invernale con oltre 200 ore di dirette e speciali

Pronti, partenza, via… Scatta la sessione invernale del calciomercato e inizia la programmazione speciale di Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente in HD sul canale 60 del digitale terrestre) che accompagnerà gli appassionati fino alla chiusura del 31 gennaio. Oltre 200 ore di dirette e speciali con esclusive, notizie, retroscena e approfondimenti per non perdere davvero nulla del mese in cui le squadre lavorano per rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione.

Il momento clou dell’intera programmazione rimane SportitaliaMercato, trasmissione cult in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 23 con la conduzione di Michele Criscitiello e la presenza di Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari da touch nella veste anche di direttore di www.sportitalia.com, ultima iniziativa editoriale lanciata da Sportitalia nel mese di dicembre. Il sito, che copre l’attualità calcistica con almeno 300 news al giorno, sarà la grande novità del 2023 con un legame stretto con i programmi televisivi e le notifiche della App Sportitalia.

Confermati tutti gli altri format che accompagnano la giornata dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte inoltrata: Calciomercato Live, Aspettando Calciomercato, Lo Sai Che? e Si Live 24. Le trattative saranno seguite anche attraverso i collegamenti con i due inviati speciali: Gianluca Viscogliosi nelle sedi tradizionali del calciomercato e Tancredi Palmeri a caccia di notizie e storie da raccontare. Confermato il privé di SportitaliaMercato: i volti di questa sessione saranno Licia Virdis e Jennifer Stella.

La programmazione dedicata alla sessione invernale di calciomercato sarà disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permetterà di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.