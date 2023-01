De Siervo (Lega Serie A): «Italia paese della pirateria e senza ingresso telco in diritti tv»

«L'Italia è l'unico tra i grandi Paesi che non ha avuto un intervento serio di una telco all'interno dei diritti tv». A sottolinearlo e' l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine della presentazione dell'introduzione del fuorigioco semiautomatico nell'International Broadcasting Center di Lissone (Monza e Brianza), a chi gli chiedeva a che punto fosse il prossimo bando per i diritti tv del massimo campionato.

«Analizzando i ricavi in tutti gli altri 5 Paesi dei top 5 campionati - prosegue - si vede che il picco e' sempre relativo all'ingresso di una telco all'interno del sistema distributivo di contenuti premium come quelli del calcio. Questo non e' avvenuto per la tipologia delle telco in Italia, ma soprattutto perche' all'estero sono consentite le vendite in 'bundle' aggregato di connettività e contenuto. L'impossibilità di fare questo 'bundle' ha danneggiato la Serie A e il calcio italiano, non consentendo che quegli investimenti, che arrivano da un perimetro che non e' soltanto il prezzo per il numero di abbonati, potessero riservare».

Quanto al futuro bando per l'assegnazione dei diritti tv: «Gli elementi innovativi sono quelli relativi al fatto che la durata per l'estero è già cambiata e per quella in Italia potrebbe allungarsi fino a 5 anni. Questo elemento consente anche a operatori nuovi, che oggi non sono presenti o lo sono marginalmente in Italia, di poter fare un investimento, perche' la resa di un progetto come questo ha un percorso temporale sufficiente per ammortizzare l'investimento iniziale e riuscire a garantirsi i ricavi per 5 anni. Noi abbiamo la fortuna di riuscire a fare dei bandi che sono sempre a forte tenuta e garantiscono La Lega. Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quelli che sono gli obblighi contrattuali a tutela della Lega. Siamo parte danneggiata in questa questione e abbiamo richiamato Dazn a quelli che sono i doveri»

«Siamo tristemente noti per essere il Paese del 'pezzotto'. Da questo punto di vista ci aspettiamo da questo governo un intervento importante perche' dobbiamo riuscire a intervenire sul problema. Il rifinanziamento del calcio italiano parte da un cambiamento di opinioni. Dobbiamo convincerci che il consumo di contenuti pirati è un danno effettivo per tutto il sistema dell'audiovisivo in generale, ma soprattutto per il calcio. Da questo punto di vista, un pirata che trasmette la partita fa un danno di oltre 300 milioni di euro a stagione. Questo e' il motivo per cui il calcio italiano, pur avendo un contributo in linea con gli altri top 5 campionati, Inghilterra a parte, non è riuscito a raggiungere quel delta che aveva in passato».