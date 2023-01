EI Towers a supporto della Lega Serie A per la EA Sports Supercup 2023

La EA SPORTS Supercup, disputata al King Fahd International Stadium di Riyadh (Arabia Saudita), tra il Milan Campione d’Italia e l’Inter vincitore dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa, ha visto protagonista EI TOWERS che, in qualità di partner tecnologico di Lega Serie A, ha supportato con una crew on-site, e un team dedicato da remoto presso le Master Control Room (MCR) di Lissone e Cologno Monzese, la produzione televisiva al fine di permettere la visione di questo grande spettacolo ai tantissimi tifosi collegati da tutto il Mondo.



I servizi di contribuzione e distribuzione dei segnali audio e video sono stati offerti da EI TOWERS, non solo al licenziatario nazionale dell’evento sul territorio italiano (Mediaset – Canale 5) e ai canali tematici dei 2 club (Milan Tv e Inter Tv), ma anche ad oltre 35 broadcasters esteri che hanno tramesso i segnali dell’evento in oltre 165 Paesi.



Al fine di trasportare i molteplici segnali differenziati per contenuti pubblicitari e grafici, sono state organizzate tra le MCR di EI TOWERS e la venue di Riyadh 12 distribuzioni satellitari con 5 stazioni di trasmissione, per un totale di oltre 110 ore di collegamenti internazionali ridondati, con un’occupazione complessiva di oltre 100MHz di banda satellitare su tre satelliti europei e americani. Inoltre, sono stati realizzati anche due trasporti IP, con protocollo SRT, per i partner di Lega Serie A e i broadcasters. Sono state altresì predisposte 15 conferenze VoIP per garantire le attività di coordinamento tra le MCR di EI TOWERS coinvolte nelle attività e il King Fahd International Stadium di Riyadh.



Le facilities di EIT SPORT, società controllata da EI TOWERS e attiva nel mercato della fornitura di servizi di postproduzione, hanno garantito il commento della partita in lingua italiana, inglese ed araba. Oltre all’attività dedicata alla produzione live, presso l’IBC di Lega Serie A a Lissone, sono stati confezionati i contenuti per la promozione dell’evento, gli highlights e gli altri contributi audio video dedicati al racconto del match. Nello specifico sono stati realizzati, sia per il mercato domestico sia per il mercato internazionale, highlights in diversi formati (2 – 3 – 4 -10 minuti) e con diverse brandizzazioni, sempre nelle tre lingue del commento gara.

Una produzione televisiva secondo il massimo standard adottato in Campionato (Standard A con 22 telecamere), ulteriormente implementato per l’occasione, arrivando a più di 30 videocamere (tra Host e integrazioni nazionali in particolare del Licenziatario domestico Mediaset e dei Broadcaster sul Territorio). Si è avuto il maggior numero di telecamere mai impiegato da Lega Serie A in una partita disputata all’estero, a dimostrazione del grande sforzo produttivo e della ricerca di sempre nuove modalità di racconto dell’evento partita.

L’integrazione a carattere cinematografico, attraverso l’impiego della telecamera steadycam full frame Sony “Venice” con focus puller e gimbal in modalità RF, equipaggiata con ottiche cinematografiche, grazie anche all’approccio innovativo del "Cine pack look’’, con immagini entusiasmanti che offriranno nuovi ed inediti punti di vista. Il supporto di replay Super Slow Motion e Ultra Motion ha permesso ai tifosi davanti alla tv di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico e i particolari più coinvolgenti, per non perdere nulla delle emozioni offerte dal match e dai suoi protagonisti Un’ulteriore innovazione è stata portata grazie alla presenza di un drone, in grado di realizzare spettacolari riprese aeree, che saranno poi arricchite da speciali info-grafiche in Virtual Reality relative a dati statistici e prestazioni dei giocatori sul terreno di gioco.

Infine, in occasione dell’Evento, è stata impiegata per la prima volta da Lega Serie A in Live la tecnologia SAOT (Semi-Automated Offside Technology), ovvero il cosiddetto “Fuorigioco Semiautomatico”, già testata offline presso l’IBC di Lissone. Si tratta di una tecnologia mista tra sensori e intelligenza artificiale, che rileva l`offside e consente di tracciare la posizione di tutti i calciatori in campo con una frequenza di 36 frame al secondo e il pallone in ogni istante, permettendo così la valutazione semi-automatica delle situazioni di gioco, con una sensibile riduzione dell`attesa per la valutazione della posizione di un fuorigioco oggettivo.

