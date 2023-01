Serie B 2022 - 2023, anticipi e posticipi 21a -28a Giornata diretta tv Sky Sport, DAZN, Helbiz Live

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare fino alla 28esima giornata del campionato BKt 2022-23.

Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 08 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Fine Campionato (ultima giornata) venerdì 19 maggio 2023.

La sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 e ci sarà il boxing day del 26 dicembre che corrisponderà alla 19a giornata, l’ultima del girone di andata. La Serie BKT ha deciso di giocare durante i mondiali in Qatar per valorizzare il proprio prodotto e stare vicino ai tifosi italiani che avranno nella B il campionato di riferimento per almeno due mesi.

Tutte le partite (e playoff/playout) della Serie Bkt 2022/23 sono in diretta su Sky, NOW, DAZN, Helbiz Live

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA SERIE BKT 2022-2023 LIVE SU SKY SPORT, DAZN, HELBIZ



21a GIORNATA

Venerdì 20 gennaio 2023 ore 20:30 PALERMO – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 BENEVENTO - GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 COMO - PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 MODENA – COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 PARMA – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 REGGINA – TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 SPAL – ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 14:00 VENEZIA - SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 21 gennaio 2023 ore 16:15 CITTADELLA – CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 22 gennaio 2023 ore 16:15 BRESCIA – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

22a GIORNATA

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 20:30 CAGLIARI – SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 ASCOLI - PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 BARI - PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 BRESCIA – COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 COSENZA – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 SÜDTIROL - REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 TERNANA – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 14:00 VENEZIA - CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 28 gennaio 2023 ore 16:15 GENOA – PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 29 gennaio 2023 ore 16:15 FROSINONE – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

23a GIORNATA

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 20:30 MODENA - CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 BENEVENTO – VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 CITTADELLA – ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 COSENZA – TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 PERUGIA – BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 PISA - SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 14:00 SPAL - BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 febbraio 2023 ore 16:15 COMO – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 febbraio 2023 ore 16:15 PALERMO – REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 febbraio 2023 ore 16:15 PARMA – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

24a GIORNATA

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 20:30 GENOA – PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 BRESCIA – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 CAGLIARI – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 FROSINONE – CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 REGGINA – PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 SÜDTIROL – COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 14:00 VENEZIA – SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 16:15 ASCOLI – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 11 febbraio 2023 ore 16:15 TERNANA – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 12 febbraio 2023 ore 16:15 BARI - COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

25a GIORNATA

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 20:30 PISA – VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 BENEVENTO – BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 CITTADELLA - REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 COSENZA – SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 PALERMO – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 PARMA – ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 14:00 SPAL – COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 16:15 BARI - CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 18 febbraio 2023 ore 16:15 PERUGIA - TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 19 febbraio 2023 ore 16:15 MODENA - GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

26a GIORNATA

Venerdì 24 febbraio 2023 ore 20.30 FROSINONE – PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Venerdì 24 febbraio 2023 ore 20.30 PISA – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 BRESCIA – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 COMO – COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 REGGINA – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 SÜDTIROL – PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 TERNANA – CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 14.00 VENEZIA – CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 25 febbraio 2023 ore 16.15 GENOA – SPAL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 26 febbraio 2023 ore 16.15 ASCOLI – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

27a GIORNATA

Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 COSENZA – REGGINA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 PALERMO – TERNANA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 PARMA – PISA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 BENEVENTO – SÜDTIROL SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 CAGLIARI – GENOA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 CITTADELLA – BRESCIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 MODENA – ASCOLI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023 ore 20.30 PERUGIA – COMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Martedì 28 febbraio 2023ore 20.30 SPAL – FROSINONE SKY + DAZN + HELBIZ

28a GIORNATA

Sabato 4 marzo 2023 ore 14.00 PISA - PALERMO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Sabato 4 marzo 2023 ore 16.15 REGGINA - PARMA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 ASCOLI – BARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 COMO – MODENA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 FROSINONE – VENEZIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 SPAL – CITTADELLA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 SÜDTIROL – PERUGIA SKY + DAZN + HELBIZ

+ Domenica 5 marzo 2023 ore 15.00 TERNANA – BENEVENTO SKY + DAZN + HELBIZ

+ Lunedì 6 marzo 2023 ore 20.30 GENOA – COSENZA SKY + DAZN + HELBIZ

* posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altro evento.