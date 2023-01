Un mese di sport invernali in diretta sui canali Eurosport e Discovery +

Oltre 120 ore di sport invernali in diretta stanno arrivando sui canali Eurosport e le piattaforme di Warner Bros. Discovery: una copertura completa e integrale dei Mondiali di sci alpino a Courchevel-Méribel (Francia), Mondiali di Biathlon a Oberhof (Germania), Mondiali di Snowboard, Freestyle e Freeski a Bakuriani (Georgia) e Mondiali di Sci Nordico a Planica (Slovenia).

Il carnevale degli sport invernali inizia lunedì 6 febbraio a Courchevel-Meribel con 36 ore di diretta dei Mondiali di sci alpino e le analisi in esclusiva per Warner Bros. Discovery della quattro volte campionessa mondiale Tina Maze e di Gauthier De Tessieres inviati in Savoia. Inoltre, lo sciatore britannico di Coppa del Mondo Dave Ryding interverrà per Warner Bros. Discovery con i suoi contenuti esclusivi dietro le quinte dei Mondiali di Courchevel-Méribel.

Dai Mondiali di sci alpino ai Mondiali di biathlon che tornano dopo due anni di assenza a Oberhof da mercoledì 8 febbraio con i maestri dei poligoni Johannes Thingnes Bø, Hanna Öberg, Denise Herrmann-Wick, Martin Ponsiluoma e le italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi attese protagoniste. L'oro olimpico Michael Roesch sarà presente a Oberhof come volto di Warner Bros. Discovery, che trasmetterà 14 ore di diretta su discovery+, Eurosport ed Eurosport App fino a domenica 19 febbraio.

I Mondiali di Snowboard, Freestyle e Freeski si terranno invece a Bakuriani, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo: 26 ore di diretta tramite discovery+, Eurosport ed Eurosport App con il freestyler francese Kevin Rolland inviato di Warner Bros. Discovery per raccontare le gare che metteranno in palio un totale di 30 medaglie tra freestyle, freeski e snowboard.

Infine, due icone degli sport invernali come Martin Schmitt e Justyna Kowalcyzk saranno in Slovenia per gliundici giorni di gare dei Mondiali di Sci Nordico, che si terranno a Planica dal 22 febbraio al 5 marzo: 47 ore di diretta su discovery+, Eurosport ed Eurosport App tra sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica.

Nel 2023 Warner Bros. Discovery trasmette oltre 3500 ore di sport invernali in diretta per un totale di 600 gare di Coppa del Mondo e dei Campionati Mondiali. L'anno scorso Warner Bros. Discovery ha raggiunto su 50 mercati europei un record di pubblico, trasmettendo ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 a oltre 156 milioni di spettatori.

