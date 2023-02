Serie A 2022-2023, riprogrammata la 28esima giornata con le dirette Sky Sport e DAZN

Con il posticipo del martedì tra Salernitana e Juventus si chiude stasera la ventunesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Intanto alla luce delle qualificazioni alle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023 di Inter, Juventus, Fiorentina e Cremonese la Lega Calcio Serie A ha comunicato la riprogrammazione della 28a giornata (quella che si disputerà nel weekend 1-2-3 Aprile).



Febbraio si è aperto con un grande big match, quello tra Inter e Milan, e ancora una volta, ci ha pensato lui a decidere la partita: Lautaro Martinez. A quota 14 gol tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia Frecciarossa, Il Toro è diventato ormai fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. In grande forma e sempre pronto ad aiutare squadra e compagni, non manca mai negli appuntamenti importanti dove prestazioni brillanti e gol sono assicurati quando c’è lui in mezzo al campo.

Ma questo è solo l’inizio: la prossima giornata di Serie A TIM, infatti, riserva altre super sfide, una fra tutte quella tra Lazio e Atalanta in programma l’11 febbraio alle 20.45. Non solo Lazio per gli uomini di Gasperini: il 26 febbraio infatti, ecco l’appuntamento tra Milan e Atalanta con fischio di inizio alle ore 20.45. Una giornata da non perdere che chiuderà il mese di febbraio e lo farà con il botto! Si perché l’ultimo match in programma sarà quello tra Juventus e Torino: il derby della Mole è in programma il 28 febbraio alle 20.45! In un Allianz Stadium gremito di tifosi appassionati, andrà in scena una delle sfide più sentite del campionato.

SERIE A TIM 2022/2023 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



21a GIORNATA



07/02/2023 Martedì 20.45 SALERNITANA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

22a GIORNATA

10/02/2023 Venerdì 20.45 MILAN – TORINO ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 15.00 EMPOLI – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 18.00 LECCE – ROMA ESCLUSIVA DAZN

11/02/2023 Sabato 20.45 LAZIO – ATALANTA DAZN + SKY

+ 12/02/2023 Domenica 12.30 UDINESE – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 12/02/2023 Domenica 15.00 BOLOGNA – MONZA ESCLUSIVA DAZN

12/02/2023 Domenica 18.00 JUVENTUS – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

12/02/2023 Domenica 20.45 NAPOLI – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

13/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

13/02/2023 Lunedì 20.45 SAMPDORIA – INTER DAZN + SKY

23a GIORNATA

17/02/2023 Venerdì 20.45 SASSUOLO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 15.00 SAMPDORIA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 18.00 MONZA – MILAN ESCLUSIVA DAZN

18/02/2023 Sabato 20.45 INTER – UDINESE DAZN + SKY

+ 19/02/2023 Domenica 12.30 ATALANTA – LECCE DAZN + SKY

+ 19/02/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA – LAZIO ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 18.00 SPEZIA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

19/02/2023 Domenica 20.45 ROMA – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

20/02/2023 Lunedì 20.45 TORINO – CREMONESE DAZN + SKY

24a GIORNATA

25/02/2023 Sabato 18.00 EMPOLI – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

25/02/2023 Sabato 20.45 LECCE – SASSUOLO DAZN + SKY

+ 26/02/2023 Domenica 12.30 BOLOGNA – INTER DAZN + SKY

+ 26/02/2023 Domenica 15.00 SALERNITANA – MONZA ESCLUSIVA DAZN

26/02/2023 Domenica 18.00 UDINESE – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

26/02/2023 Domenica 20.45 MILAN – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

27/02/2023 Lunedì 18.30 HELLAS VERONA – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

27/02/2023 Lunedì 20.45 LAZIO – SAMPDORIA DAZN + SKY

+ 28/02/2023 Martedì 18.30 CREMONESE – ROMA ESCLUSIVA DAZN

28/02/2023 Martedì 20.45 JUVENTUS – TORINO ESCLUSIVA DAZN

25a GIORNATA

03/03/2023 Venerdì 20.45 NAPOLI – LAZIO* ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 15.00 MONZA – EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 18.00 ATALANTA – UDINESE* ESCLUSIVA DAZN

04/03/2023 Sabato 20.45 FIORENTINA – MILAN DAZN + SKY

+ 05/03/2023 Domenica 12.30 SPEZIA – HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 05/03/2023 Domenica 15.00 SAMPDORIA – SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

05/03/2023 Domenica 18.00 INTER – LECCE ESCLUSIVA DAZN

05/03/2023 Domenica 20.45 ROMA – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

06/03/2023 Lunedì 18.30 SASSUOLO – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

06/03/2023 Lunedì 20.45 TORINO – BOLOGNA DAZN + SKY



26a GIORNATA

10/03/2023 Venerdì 20.45 SPEZIA – INTER ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 15.00 EMPOLI – UDINESE ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 18.00 NAPOLI – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

11/03/2023 Sabato 20.45 BOLOGNA – LAZIO* DAZN + SKY

+ 12/03/2023 Domenica 12.30 LECCE – TORINO DAZN + SKY

+ 12/03/2023 Domenica 15.00 CREMONESE – FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – MONZA* ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 18.00 ROMA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

12/03/2023 Domenica 20.45 JUVENTUS – SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

13/03/2023 Lunedì 20.45 MILAN – SALERNITANA DAZN + SKY



27a GIORNATA

17/03/2023 Venerdì 18.30 SASSUOLO – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

17/03/2023 Venerdì 20.45 ATALANTA – EMPOLI DAZN + SKY

+ 18/03/2023 Sabato 15.00 MONZA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

18/03/2023 Sabato 18.00 SALERNITANA – BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

18/03/2023 Sabato 20.45 UDINESE – MILAN DAZN + SKY

+ 19/03/2023 Domenica 12.30 SAMPDORIA – HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 19/03/2023 Domenica 15.00 FIORENTINA – LECCE ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 15.00 TORINO – NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 18.00 LAZIO – ROMA ESCLUSIVA DAZN

19/03/2023 Domenica 20.45 INTER – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

28a GIORNATA

01/04/2023 Sabato 15:00 CREMONESE - ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

01/04/2023 Sabato 18:00 INTER - FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

01/04/2023 Sabato 20:45 JUVENTUS - HELLAS VERONA DAZN + SKY

+ 02/04/2023 Domenica 12:30 BOLOGNA - UDINESE DAZN + SKY

+ 02/04/2023 Domenica 15:00 MONZA - LAZIO ESCLUSIVA DAZN

02/04/2023 Domenica 15:00 SPEZIA - SALERNITANA ESCLUSIVA DAZN

02/04/2023 Domenica 18:00 ROMA - SAMPDORIA ESCLUSIVA DAZN

02/04/2023 Domenica 20:45 NAPOLI - MILAN ESCLUSIVA DAZN

03/04/2023 Lunedi 18:30 EMPOLI - LECCE ESCLUSIVA DAZN

03/04/2023 Lunedi 20:45 SASSUOLO - TORINO DAZN + SKY

29a GIORNATA

08/04/2023 Sabato 12.30 LECCE – NAPOLI* ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 12.30 UDINESE – MONZA DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 14.30 FIORENTINA – SPEZIA ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 14.30 SALERNITANA – INTER* ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 16.30 MILAN – EMPOLI* DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 16.30 SAMPDORIA – CREMONESE ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 18.30 ATALANTA – BOLOGNA DAZN + SKY

+ 08/04/2023 Sabato 18.30 TORINO – ROMA ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 HELLAS VERONA – SASSUOLO ESCLUSIVA DAZN

08/04/2023 Sabato 20.45 LAZIO – JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

(*) Fatta salva l’eventuale riprogrammazione in base alle Competizioni Europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.