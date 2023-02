Sportitalia acquista i diritti del Brasileirao, il campionato brasiliano di calcio

Nuovo colpo per Sportitalia che si è assicurata i diritti per trasmettere in esclusiva la stagione del Brasileirao, il campionato brasiliano che cerca il successore del Palmeiras, campione nel 2022. Tutta la stagione sarà coperta su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre) e su SoloCalcio con il meglio offerto in diretta ed esclusiva ogni settimana.

L’acquisizione dei diritti del campionato brasiliano conferma e rafforza la leadership di Sportitalia come televisione che racconta il calcio sudamericano. Nelle scorse settimane l’emittente diretta da Michele Criscitiello ha annunciato, infatti, il rinnovo dell’accordo per la trasmissione fino al 2027 della Liga Profesional, il campionato argentino da cui provengono molti dei trionfatori del Mondiale in Qatar.

Il Brasileirao e la Liga Profesional si affiancano all’esclusiva delle gare dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e al meglio della Saudi League e arricchiscono un palinsesto che ospita anche la stagione della Primavera 1 Tim con il meglio dei giovani talenti del calcio italiano.

La programmazione di Sportitalia e di tutti i canali della piattaforma è disponibile sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.