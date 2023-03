La Coppa del Re in diretta in chiaro su Telelombardia e tv regionali collegate

Da mercoledì primo marzo, TeleLombardia e un circuito di altre televisioni regionali collegate trasmetteranno in diretta e in chiaro le semifinali e la finale di Coppa del Re 2022/23, l’equivalente della nostra Coppa Italia.



In lizza sono rimaste Osasuna e Atletico Bilbao da una parte, Real Madrid e Barcellona dall’altra. La prima semifinale d’andata, Osasuna-Atletico Bilbao, è in programma mercoledì prossimo, 1 marzo. Il giorno dopo, l’andata di Real-Barcellona al Santiago Bernabeu. Per entrambe, calcio d’inizio alle 21. A distanza di un mese i retour match, il 4 aprile a Bilbao, il 5 aprile a Barcellona. Le due semifinali di ritorno avranno inizio alle 22. La finale è in programma il 6 maggio prossimo, sede ed orario d’inizio ancora da stabilire.

Di seguito l'elenco delle emittenti regionali che trasmetteranno in diretta le partite:

Lombardia: TeleLombardia

Piemonte: VideoGruppo

Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33

Marche, Umbria, Liguria, Emilia Romagna: E’TV – Rete7

Toscana: Italia 7

Lazio: GOLD TV

Campania: Televomero

Puglia e Basilicata: Teledue

Calabria: Video Calabria

Sicilia: TeleOne

La telecronache delle partite (visibili anche in live streaming) saranno affidate a Cristiano Ruiu e a Matteo Zorloni.